【速報中】島根vs西宮は、島根が16点リードで前半を折り返す

バスケットボール 試合サマリー

松江市総合体育館で行われているB.LEAGUE2部第16節の島根スサノオマジック vs 西宮ストークスの試合は前半を終え、島根が西宮相手に16点リードを奪っています。後半島根はリードを維持できるか、西宮は16点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

詳細を確認する

メンバー

■ 島根スサノオマジック

SG 0 佐藤 公威

PG 1 和田 保彦

PG 6 北川 弘

SF 7 坂田 央

C 8 グレゴリー・エチェニケ

PG 11 後藤 翔平

SG 13 阿部 諒

SG 18 相馬 卓弥

PF 22 小阪 彰久

PG 24 伊集 貴也

SF 25 ロスコ・アレン

PF 30 ジーノ・ポマーレ

C 42 コナー・クリフォード

SF 50 梅津 大介

■ 西宮ストークス

PG 0 上原 壮大郎

SG 2 ドゥレイロン・バーンズ

PG 3 松崎 賢人

PG 6 大塚 勇人

SF 9 谷 直樹

PG 13 道原 紀晃

PF 15 谷口 淳

SG 19 梁川 禎浩

C 33 ランディー・ホワイト

SG 35 内藤 健太

C 47 土屋 アリスター時生

C 91 佐藤 浩貴

スタッツ

島根西宮2P成功数27133P成功数6133P成功率50%46%FG成功数3326FT成功数1616アシスト数2116オフェンスリバウンド数109スティール数610ターンオーバー数178ディフェンスリバウンド数2816ファウル数2219ファストブレイク数1410ブロックショット数22ポインツインザペイント数4024ポインツフロムターンオーバー数1215