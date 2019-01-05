【B1第18節】三遠が福岡を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第18節は1月5日 (土)、福岡市総合体育館でライジングゼファー福岡 vs 三遠ネオフェニックスの試合が行われ、三遠が79 - 67で、福岡を降して勝利した。

57 - 53で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

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メンバー

■ ライジングゼファー福岡

SF 0 遥 天翼

PG 5 山下 泰弘

SG 6 小林 大祐

SF 8 薦田 拓也

SF 10 波多野 和也

PF 11 エリック・ジェイコブセン

PG 13 津山 尚大

PF 15 青木 ブレイク

C 17 ベンジャミン・ローソン

PG 24 石谷 聡

SG 31 城宝 匡史

SF 41 加納 誠也

■ 三遠ネオフェニックス

PF 2 ロバート・ドジャー

PG 4 寺園 脩斗

PG 5 川嶋 勇人

SG 6 長谷川 智伸

PG 7 渡邊 翔太

C 8 太田 敦也

SG 11 岡田 慎吾

SG 12 ダシルバ ヒサシ

PG 15 鈴木 達也

SF 21 菅野 翔太

C 23 シャキール・モリス

C 45 ウィリアム・マクドナルド

SG 73 田渡 修人

スタッツ

福岡三遠2P成功数22243P成功数473P成功率23%33%FG成功数2631FT成功数1110アシスト数2025オフェンスリバウンド数1513スティール数68ターンオーバー数1410ディフェンスリバウンド数2828ファウル数1713ファストブレイク数47ブロックショット数50ポインツインザペイント数3842ポインツフロムターンオーバー数219