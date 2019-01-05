【B1第18節】富山がSR渋谷を破る

B.LEAGUE1部第18節は1月5日 (土)、富山市総合体育館で富山グラウジーズ vs サンロッカーズ渋谷の試合が行われ、富山が81 - 76で、SR渋谷を降して勝利した。
59 - 54で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。
メンバー
■ 富山グラウジーズ
PF 0 レオ・ライオンズ
SG 1 関口 サムエル
SF 6 船生 誠也
PG 7 阿部 友和
PF 8 山田 大治
SG 9 水戸 健史
PG 11 宇都 直輝
PF 13 比留木 謙司
SG 24 大塚 裕土
SG 25 葛原 大智
C 31 青野 文彦
C 34 ジョシュア・スミス
■ サンロッカーズ渋谷
PF 0 満原 優樹
PG 1 清水 太志郎
C 3 ファイ サンバ
C 6 ロバート・サクレ
PG 7 伊藤 駿
PG 9 ベンドラメ 礼生
C 10 マーカリ・サンダース・フリソン
SF 14 杉浦 佑成
SG 22 長谷川 智也
SF 24 広瀬 健太
PG 32 山内 盛久
スタッツ
富山SR渋谷2P成功数22213P成功数893P成功率40%32%FG成功数3030FT成功数137アシスト数1821オフェンスリバウンド数612スティール数54ターンオーバー数810ディフェンスリバウンド数2927ファウル数1521ファストブレイク数510ブロックショット数22ポインツインザペイント数3028ポインツフロムターンオーバー数610