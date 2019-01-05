【B1第18節】富山がSR渋谷を破る

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バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第18節は1月5日 (土)、富山市総合体育館で富山グラウジーズ vs サンロッカーズ渋谷の試合が行われ、富山が81 - 76で、SR渋谷を降して勝利した。
59 - 54で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

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メンバー

■ 富山グラウジーズ

PF　0　レオ・ライオンズ
SG　1　関口 サムエル
SF　6　船生 誠也
PG　7　阿部 友和
PF　8　山田 大治
SG　9　水戸 健史
PG　11　宇都 直輝
PF　13　比留木 謙司
SG　24　大塚 裕土
SG　25　葛原 大智
C　31　青野 文彦
C　34　ジョシュア・スミス

■ サンロッカーズ渋谷

PF　0　満原 優樹
PG　1　清水 太志郎
C　3　ファイ サンバ
C　6　ロバート・サクレ
PG　7　伊藤 駿
PG　9　ベンドラメ 礼生
C　10　マーカリ・サンダース・フリソン
SF　14　杉浦 佑成
SG　22　長谷川 智也
SF　24　広瀬 健太
PG　32　山内 盛久

スタッツ

富山SR渋谷2P成功数22213P成功数893P成功率40%32%FG成功数3030FT成功数137アシスト数1821オフェンスリバウンド数612スティール数54ターンオーバー数810ディフェンスリバウンド数2927ファウル数1521ファストブレイク数510ブロックショット数22ポインツインザペイント数3028ポインツフロムターンオーバー数610

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