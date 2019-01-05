Jリーグ移籍情報まとめ。2018年シーズンJ1全18クラブの主な移籍確定選手（1/5）

Jリーグの移籍市場が活発化している。2018年シーズン、J1リーグに所属した全18クラブの主な移籍情報をまとめてご紹介したい。（2018年12月18日現在）

北海道コンサドーレ札幌

in

鈴木武蔵（V・ファーレン長崎）

岩崎悠人（京都サンガ）

ルーカス・フェルナンデス（ビトーリア）

中原彰吾（V・ファーレン長崎）

アンデルソン・ロペス（ソウル）

中野嘉大（ベガルタ仙台）

駒井善成（浦和レッズ）

中村桐耶（北海道コンサドーレ札幌U-18）

檀崎竜孔（青森山田高校）

out

兵藤慎剛（ベガルタ仙台）

田中雄大（ブラウブリッツ秋田）

宮吉拓実（京都サンガ）

都倉賢（セレッソ大阪）

前寛之（未定）

横山知伸（未定）

永坂勇人（未定）

ジュリーニョ（未定）

稲本潤一（未定）

菊地直哉（未定）

内村圭宏（未定）

河合竜二（未定）

ベガルタ仙台

in

兵藤慎剛（北海道コンサドーレ札幌）

長沢駿（ガンバ大阪）

飯尾竜太朗（V・ファーレン長崎）

道渕諒平（ヴァンフォーレ甲府）

シマオ・マテ（無所属）

石原崇兆（松本山雅）

吉尾海夏（横浜F・マリノス）

松下佳貴（ヴィッセル神戸）

田中渉（桐生第一高校）

照山颯人（成立学園高校）

out

奥埜博亮（セレッソ大阪）

中野嘉大（北海道コンサドーレ札幌）

古林将太（湘南ベルマーレ）

茂木駿佑（水戸ホーリーホック）

藤村慶太（ツエーゲン金沢）

鹿島アントラーズ

in

白崎凌兵（清水エスパルス）

伊藤翔（横浜F・マリノス）

平戸太貴（町田ゼルビア）

佐々木翔悟（鹿島アントラーズユース）

有馬幸太郎（鹿島アントラーズユース）

out

昌子源（トゥールーズ）

田中稔也（ザスパクサツ群馬）

小笠原満男（引退）

三竿雄斗（大分トリニータ）

浦和レッズ

in

鈴木大輔（柏レイソル）

杉本健勇（セレッソ大阪）

汰木康也（モンテディオ山形）

池高暢希（浦和レッズユース）

大城蛍（浦和レッズユース）

石井僚（浦和レッズユース）

out

菊池大介（柏レイソル）

李忠成（横浜F・マリノス）

榎本哲也（カターレ富山）

オナイウ阿道（大分トリニータ）

伊藤涼太郎（大分トリニータ）

駒井善成（北海道コンサドーレ札幌）

武富孝介（湘南ベルマーレ）

岡本拓也（湘南ベルマーレ）

ズラタン（未定）

平川忠亮（引退）

柏レイソル

in

菊池大介（浦和レッズ）

高橋峻希（ヴィッセル神戸）

杉井颯（柏レイソルU-18）

山田雄士（柏レイソルU-18）

上島拓巳（中央大学）

out

細貝萌（ブリーラム・ユナイテッド）

栗澤僚一（引退）

FC東京

in

児玉剛（モンテディオ山形）

宮崎幾笑（アルビレックス新潟）

ディエゴ・オリベイラ（柏レイソル）

中村拓海（東福岡高校）

渡辺剛（中央大学）

out

大久保択生（サガン鳥栖）

田邉草民（アビスパ福岡）

平岡翼（栃木SC）

富樫敬真（横浜F・マリノス）

山田将之（町田ゼルビア）

ジャキット（バンコクユナイテッド）

前田遼一（未定）

リッピ・ベローゾ（未定）

川崎フロンターレ

in

レアンドロ・ダミアン（インテルナシオナル）

山村和也（セレッソ大阪）

マギーニョ（ビラ・ノバ）

ジェジエウ（パラナ・クルーベ）

馬渡和彰（サンフレッチェ広島）

原田虹輝（昌平高校）

out

武岡優斗（ヴァンフォーレ甲府）

森谷賢太郎（ジュビロ磐田）

タビナス・ジェファーソン（FC岐阜）

三好康児（横浜F・マリノス）

ポープ・ウィリアム（大分トリニータ）

田坂祐介（ジェフユナイテッド市原・千葉）

武岡優斗（未定）

エウシーニョ（清水エスパルス？）

横浜F・マリノス

in

マルコス・ジュニオール（フルミネンセ）

三好康児（川崎フロンターレ）

李忠成（浦和レッズ）

パク・イルギュ（FC琉球）

広瀬陸斗（徳島ヴォルティス）

椿直起（横浜F・マリノスユース）

山谷侑士（横浜F・マリノスユース）

out

中町公祐（未定）

吉尾海夏（ベガルタ仙台）

生駒仁（ギラヴァンツ北九州）

町野修斗（ギラヴァンツ北九州）

西山大雅（ラインメール青森）

伊藤翔（鹿島アントラーズ）

和田昌士（ブラウブリッツ秋田）

堀研太（ブラウブリッツ秋田）

富樫敬真（町田ゼルビア）

下平匠（ジェフユナイテッド市原・千葉）

ウーゴ・ヴィエイラ（未定）

オリヴィエ・ブマル（未定）

鈴木彩貴（未定）

湘南ベルマーレ

in

指宿洋史（ジェフユナイテッド市原・千葉）

武富孝介（浦和レッズ）

岡本拓也（浦和レッズ）

フレイレ（清水エスパルス）

中川寛斗（柏レイソル）

秋野央樹（柏レイソル）

古林将太（ベガルタ仙台）

小野田将人（FC今治）

クラウディオ・ソウザ・ジ・ジェズス（アトレチコ・ミネイロ）

柴田壮介（湘南ベルマーレU-18）

松原修平（ザスパクサツ群馬）

鈴木冬一（長崎総合科学大学附属高等学校）

福島隼斗（大津高校）

大橋祐紀（中央大学）

out

高山薫（大分トリニータ）

小川慶治朗（ヴィッセル神戸）

端戸仁（東京ヴェルディ）

奈良輪雄太（東京ヴェルディ）

イ・ジョンヒョプ（釜山アイパーク）

前田尚輝（いわき）

表原玄太（徳島ヴォルティス）

和田響稀（ラインメール青森）

岡﨑亮平（琉球）

高橋諒（松本山雅）

藤田征也（徳島ヴォルティス）

小林祐介（柏レイソル）

石川俊輝（大宮アルディージャ）

後藤雅明（ツエーゲン金沢）

宮市剛（未定）

藤田征也（未定）

ジュビロ磐田

in

森谷賢太郎（川崎フロンターレ）

石田崚真（ツエーゲン金沢）

out

松浦拓弥（横浜FC）

清水エスパルス

in

中村慶太（V・ファーレン長崎）

高木和徹（ジェフユナイテッド市原・千葉）

梅田透吾（清水エスパルスユース）

西澤健太（筑波大学）

out

白崎凌兵（鹿島アントラーズ）

清水航平（サンフレッチェ広島）

フレイレ（湘南ベルマーレ）

角田誠（V・ファーレン長崎）

新井栄聡（ツエーゲン金沢）

枝村匠馬（未定）

角田誠（未定）

ミッチェル・デューク（未定）

名古屋グランパス

in

千葉和彦（サンフレッチェ広島）

ガブリエル・シャビエル（クルゼイロ）

杉森考起（町田ゼルビア）

宮原和也（サンフレッチェ広島）

藤井陽也（名古屋グランパスU-18）

成瀬竣平（名古屋グランパスU-18）

相馬勇紀（早稲田大学）

out

佐藤寿人（ジェフユナイテッド市原・千葉）

玉田圭司（V・ファーレン長崎）

八反田康平（鹿児島ユナイテッド）

畑尾大翔（大宮アルディージャ）

新井一耀（ジェフユナイテッド市原・千葉）

内田健太（ヴァンフォーレ甲府）

酒井隆介（町田ゼルビア）

ガンバ大阪

in

矢島慎也（ベガルタ仙台）

田中達也（ロアッソ熊本）

呉屋大翔（徳島ヴォルティス）

奥野耕平（ガンバ大阪ユース）

高尾瑠（関西学院大学）

out

長沢駿（ベガルタ仙台）

初瀬亮（ヴィッセル神戸）

ペ・スヨン（カマタマーレ讃岐）

泉澤仁（ポゴニ・シュチェチン）

ファビオ（未定）

西野貴治（未定）

セレッソ大阪

in

奥埜博亮（ベガルタ仙台）

都倉賢（北海道コンサドーレ札幌）

丸岡満（レノファ山口）

圍謙太朗（アビスパ福岡）

out

山口蛍（ヴィッセル神戸）

杉本健勇（浦和レッズ）

山村和也（川崎フロンターレ）

田中裕介（ファジアーノ岡山）

酒本憲幸（鹿児島ユナイテッド）

沖野将基（ブラウブリッツ秋田）

酒本憲幸（未定）

茂庭照幸（未定）

ヴィッセル神戸

in

ダビド・ビジャ（ニューヨーク・シティ）

山口蛍（セレッソ大阪）

初瀬亮（ガンバ大阪）

中坂勇哉（ペララーダ）

伊藤元太（松山工業高校）

out

長沢駿（ガンバ大阪）

ティーラトン（ムアントン）

アフメド・ヤセル（アル・ドゥハイル）

高橋峻希（柏レイソル）

山口真司（長野パルセイロ）

大槻周平（モンテディオ山形）

松下佳貴（ベガルタ仙台）

小林成豪（大分トリニータ）

ハーフナー・マイク（バンコク・ユナイテッド）

サンフレッチェ広島

in

野津田岳人（ベガルタ仙台）

エミル・サロモンソン（ヨーテボリ）

清水航平（清水エスパルス）

ドウグラス・ビエイラ（東京ヴェルディ）

井林章（東京ヴェルディ）

松本大弥（サンフレッチェ広島ユース）

東俊希（サンフレッチェ広島ユース）

荒木隼人（関西大学）

out

ティーラシン（ムアントン）

工藤壮人（レノファ山口）

増田卓也（町田ゼルビア）

川村拓夢（愛媛FC）

長沼洋一（愛媛FC）

千葉和彦（名古屋グランパス）

宮原和也（名古屋グランパス）

馬渡和彰（川崎フロンターレ）

森崎和幸（引退）

サガン鳥栖

in

高丘陽平（横浜FC）

キム・ミノ（輔仁高校）

原輝綺（アルビレックス新潟）

大久保択生（FC東京）

ニノ・ガロビッチ（ディナモ・ミンスク）

石井快征（サガン鳥栖U-18）

樋口雄太（鹿屋体育大学）

out

キム・ミンヒョク（全北現代モータース）

ジョアン・オマリ（アル・ナスル）

辻周吾（横浜FC）

加藤恒平（未定）

ファンティーニ燦（未定）

赤星拓（引退）

V・ファーレン長崎

in

亀川諒史（柏レイソル）

玉田圭司（名古屋グランパス）

角田誠（清水エスパルス）

大竹洋平（ファジアーノ岡山）

香川勇気（東京ヴェルディ）

畑潤基（アスルクラロ沼津）

江川湧清（V・ファーレン長崎U-18）

鹿山拓真（東海学園大学）

out

平松宗（アルビレックス新潟）

飯尾竜太朗（ベガルタ仙台）

中原彰吾（北海道コンサドーレ札幌）

中村慶太（清水エスパルス）

鈴木武蔵（北海道コンサドーレ札幌）

碓井鉄平（カターレ富山）

乾大知（横浜FC）

田代真一（横浜FC）

増田卓也（サンフレッチェ広島）

北谷史孝（FC岐阜）

ファンマ（未定）

乾大知（未定）

福田健介（未定）