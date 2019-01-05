鷹・松田＆上林、楽天松井、人的補償で移籍の選手も…NPBの現役年男は？

楽天・松井裕樹（左）とソフトバンク・松田宣浩【写真：荒川祐史】

ヤクルト奥村、DeNA平良ら人的補償で移籍の選手も

2019年は亥年。今年、年男の日本人NPB現役選手をずらっと並べてみよう。

○1995年生まれ 63人 誕生日順

山川和大（巨）1月4日

笠原大芽（ソ）1月20日

松原聖弥（巨）1月26日

尾仲祐哉（神）1月31日

丸山泰資（中）2月5日

吉川尚輝（巨）2月8日

高山竜太朗（巨）2月21日

床田寛樹（広）3月1日

浜口遥大（De）3月16日

笠原祥太郎（中）3月17日

宮本丈（ヤ）4月3日

岸里亮佑（日）4月3日

笠井駿（巨）4月20日

曽根海成（広）4月24日

渡邉諒（日）4月30日

今野龍太（楽）5月11日

蔵本治孝（ヤ）5月16日

馬場皐輔（神）5月18日

奥村展征（ヤ）5月26日

金子一輝（西）5月29日

内田靖人（楽）5月30日

齊藤大将（西）6月3日

ケムナ誠（広）6月5日

横田慎太郎（神）6月9日

鈴木翔太（中）6月16日

広畑塁（巨）6月17日

近藤弘樹（楽）6月27日

関根大気（De）6月28日

大竹耕太郎（ソ）6月29日

宮台康平（日）7月1日

村上海斗（巨）7月7日

楠本泰史（De）7月7日

土肥星也（ロ）7月7日

石井将希（神）7月12日

平良拳太郎（De）7月12日

石田健人マルク（中）7月18日

砂田毅樹（De）7月20日

石川亮（日）7月20日

上林誠知（ソ）8月1日

二木康太（ロ）8月1日

平岡敬人（広）8月6日

齊藤誠人（西）8月7日

森友哉（西）8月8日

高井俊（巨）8月22日

北村拓己（巨）8月29日

中村祐太（広）8月31日

古川侑利（楽）9月8日

田口麗斗（巨）9月14日

木村敏靖（楽）9月14日

與座海人（西）9月15日

山岡泰輔（オ）9月22日

和田恋（巨）9月26日

若月健矢（オ）10月4日

椎野新（ソ）10月10日

中村和希（楽）10月26日

松井裕樹（楽）10月30日

高橋礼（ソ）11月2日

高橋遥人（神）11月7日

渡邊佑樹（楽）11月8日

熊谷敬宥（神）11月10日

山本大貴（ロ）11月10日

東克樹（De）11月29日

山崎剛（楽）12月29日

すでに一線級の投手として活躍している選手もいれば、まだ出世前の選手もいる。またヤクルトの奥村、DeNAの平良のように、FA移籍の人的補償として移籍した選手もいる。野球選手にとって24歳はあとがない年齢だ。厳しい勝負の年となるだろう。

ホークス松田、西武中村、日ハム金子ら36歳を迎える年男は15人

年男を迎えることなく、昨年限りで以下の5人が退団した。

若松駿太（中）2月28日

吉田雄人（オ）4月21日

玉村祐典（西）11月4日

園部聡（オ）11月10日

肘井竜蔵（ロ）11月13日

一方で、昨年のドラフトで以下の7人の入団が決まっている。

斎藤友貴哉（神）4位 1月5日

松本友（ヤ）育2位 2月5日

生田目翼（日）3位 2月19日

吉田大成（ヤ）8位 3月7日

鎌田光津希（ロ）育1位 9月6日

海老原一佳（巨）育1位 9月13日

板東湧梧（ソ）4位 12月27日

24歳は大卒なら2年目に当たる。

○1983年生まれ 14人

松田宣浩（ソ）5月17日

大竹寛（巨）5月21日

高橋聡文（神）5月29日

岡崎太一（神）6月20日

近藤一樹（ヤ）7月8日

青山浩二（楽）8月12日

中村剛也（西）8月15日

今江年晶（楽）8月26日

栗山巧（西）9月3日

川島慶三（ソ）10月5日

寺原隼人（ヤ）10月9日

岩田稔（神）10月31日

金子弌大（日）11月8日

井野卓（ヤ）11月23日

プロ野球の同年生まれは毎年80～90人前後だが、36歳の年男を迎えることができたのは14人だけだ。1軍でバリバリ働いている選手が多いが、寺原、金子は今オフに移籍が決まっている。

昨年まで、この顔ぶれに加えて、以下の5人が現役だった。

寺内崇幸（巨）5月27日

根元俊一（ロ）7月8日

天谷宗一郎（広）11月8日

山口鉄也（巨）11月11日

武内晋一（ヤ）12月10日

2013年には中日の山本昌が、48歳の年男を現役で迎えたことがあるが、それは現実的には厳しい。彼ら年男は、2019年を「当たり年」にすることができるだろうか。（広尾晃 / Koh Hiroo）