＜レスリング＞2018年大会日程（国内・国際）

2019年の国内大会、および日本が参加、または参加する可能性のある国際大会は下記の通り。
※期日、会場は変更される場合があります。
国内大会
《2019年》
1月20日（日）： 全日本マスターズ選手権（東京・青少年総合センター）
2月23日（土）～24日（日）： 全日本少年少女選抜選手権（東京・板橋区立小豆沢体育館）
3月27日（水）～29日（金）：風間杯全国高校選抜大会（新潟・新潟市体育館）
4月2日（火）～3日（水）：ジュニアクイーンズカップ（東京・駒沢体育館）
4月27日（土）～28日（日）： JOCジュニアオリンピックカップ（神奈川・横浜文化体育館）
5月13日（月）～15日（水）：東日本学生リーグ戦（東京・駒沢体育館）
5月25日（土）～26日（日）：西日本学生春季リーグ戦（大阪・堺市金岡公園体育館）＝18・19日になる可能性あり
6月8日（土）～9日（日）：全国中学生選手権（茨城・水戸市東町運動公園新体育館）
6月13日（木）～16日（日）：全日本選抜選手権（東京・駒沢体育館）
6月26日（水）～28日（金）：東日本学生春季選手権＝新人戦・選手権・女子（東京・駒沢体育館）
6月29日（土）～30日（日）：西日本学生新人戦（大阪・堺市金岡公園体育館）
7月上旬：全日本社会人選手権（埼玉・和光市体育館）
7月26日（金）～28日（日）：全国少年少女選手権（和歌山・和歌山ビッグホエール）
7月29日（月）～8月1日（木）：インターハイ（熊本・玉名市総合体育館）
8月17日（土）～19日（月）：全国高校生グレコローマン選手権（大阪・堺市金岡公園体育館）
8月20日（火）～23日（金）：全日本学生選手権（東京・駒沢体育館）
9月28日（土）～10月1日（火）：国民体育大会（茨城・水戸市東町運動公園新体育館）
10月未定：全日本女子オープン選手権（静岡・焼津市民体育館）
10月17日（木）～18日（金）：全日本大学グレコローマン選手権（東京・駒沢体育館）
10月25日（金）～27日（日）：西日本学生選手権（大阪・堺市金岡公園体育館）
11月9日（土）～10日（日）：全日本大学選手権（鹿児島・日置市吹上浜公園体育館）
11月未定：全国社会人オープン選手権（埼玉・富士見市総合体育館）
11月未定：全国中学選抜大会（東京・駒沢屋内球技場）
11月25日（月）～27日（水）：東日本学生数機新人選手権＝新人戦・選手権（東京・駒沢屋内球技場）
12月 7日（土）～8日（日）：西日本学生秋季リーグ戦（大阪・堺市金岡公園体育館）
12月19日（木）～22日（日）：全日本選手権（東京・駒沢体育館）
《2020年》
2月22日（土）～23日（日）：全国少年少女選手権（東京・板橋区小豆沢体育館）
3月27日（金）～29日（日）：全国高校選抜大会（新潟・新潟市体育館）
国際大会
1月24日（木）～26日（日）： ヤリギン国際大会（ロシア・クラスノヤルスク）
2月15日（金）～17日（日）： クリッパン女子国際大会（スウェーデン・クリッパン）
2月23日（土）～24日（日）： ハンガリー・グランプリ（ハンガリー・ジェール）
2月28日（木）～3月3日（日）： ダン・コロフ－ニコラ・ペトロフ国際大会（ブルガリア・ルセ）
3月16日（土）～17日（日）： 男子フリースタイル・ワールドカップ（ロシア・ヤクーツク）
→ロシア協会は発表しているが、UWWは1月5日現在、未発表
4月23日（火）～28日（日）： アジア選手権（中国・西安）
6月27日（木）～30日（日）： アジア・カデット選手権（台湾・台中）
7月9日（火）～14日（日）： アジア・ジュニア選手権（レバノン・ベイルート）
7月29日（月）～8月4日（日）： 世界カデット選手権（ブルガリア・ソフィア）
8月9日（金）～11日（日）： 世界ビーチ選手権（場所未定）
8月12日（月）～18日（日）： 世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）
9月14日（土）～22日（日）： 世界選手権（カザフスタン・アスタナ）
10月8日（火）～13日（日）： 世界ベテランズ選手権（ジョージア・トビリシ）
10月12日（土）～13日（日）： ANOC世界ビーチ大会（米国・サンディエゴ）＝ビーチの総合大会
10月28日（月）～11月3日（日）： U-23世界選手権（ハンガリー・ブダペスト）
11月16日（土）～17日（日）： 女子ワールドカップ（場所未定）