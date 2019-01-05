＜レスリング＞高校選抜チームが米国遠征に出発…日米親善国際交流

日米親善国際交流として、全国高校選抜チームが1月4日、成田空港からアリゾナ州遠征組とカリフォルニア州遠征組の2チームに分かれて出発した。前日の３日に成田市内のホテルで結団式を行なった。この遠征は日本協会のジュニア強化対策として、全国高体連専門部の協力により行われている。

各チームの役員・選手は下記の通り。（写真＝チーム提供）

成田空港出発前のアリゾナ州遠征チーム

アリゾナ州に到着したチーム

アリゾナ州遠征チーム

【団長】杉山慶太（静岡・沼津城北高教）

【監督】井出真一（長野・上田西高教）

【コーチ】西上床伸（静岡・焼津水産高教）

【選手】

▼51kg級 佐々木風雅（長野・上田西）

▼55kg級 山口叶汰（静岡・焼津水産）

▼55kg級 堤 孔一（静岡・沼津城北）

▼60kg級 堤 泰樹（静岡・沼津城北）

▼60kg級 大橋寛介（長野・上田西）

▼65kg級 大野恵太郎（熊本・玉名工）

▼65kg級 小林大悟（山梨・農林）

▼71kg級 諏訪間新之亮（佐賀・鳥栖工）

▼71kg級 水口竣介（奈良・大和広陵）

▼80kg級 村島克哉（埼玉・花咲徳栄）

▼80kg級 西田衛人（山梨・韮崎工）

▼92kg級 佐川 健（神奈川・磯子工）

▼125kg級 奥村総太（滋賀・栗東）

カリフォルニア州遠征チーム

【団 長】室谷正憲（和歌山・和歌山工高教）

【監 督】長尾武沙士（大阪・興國高教）

【コーチ】梅野貴裕（愛媛・八幡浜工高教）

【選手】

▼51kg級 山根典哲（香川・多度津）

▼55kg級 塩崎泰隆（愛媛・八幡浜工）

▼55kg級 澤谷 孟（島根・隠岐島前）

▼60kg級 森川海舟（東京・自由ヶ丘学園）

▼60kg級 中村勇士（島根・隠岐島前）

▼65kg級 榊 流斗（JOCエリートアカデミー／東京・帝京）

▼65kg級 松居俊伍（福井・敦賀気比）

▼65kg級 谷口智紀（和歌山・和歌山北）

▼71kg級 日下 尚（香川・高松北）

▼80kg級 今村大地（東京・自由ヶ丘学園）

▼80kg級 内田貴斗（和歌山・和歌山北）

▼92kg級 伊藤慧亮（長野・小諸商）

▼125kg級 笹岡龍馬（福井・福井農林）