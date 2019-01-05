＜レスリング＞高校選抜チームが米国遠征に出発…日米親善国際交流

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　日米親善国際交流として、全国高校選抜チームが1月4日、成田空港からアリゾナ州遠征組とカリフォルニア州遠征組の2チームに分かれて出発した。前日の３日に成田市内のホテルで結団式を行なった。この遠征は日本協会のジュニア強化対策として、全国高体連専門部の協力により行われている。

　各チームの役員・選手は下記の通り。（写真＝チーム提供）

成田空港出発前のアリゾナ州遠征チーム
アリゾナ州に到着したチーム

アリゾナ州遠征チーム

【団長】杉山慶太（静岡・沼津城北高教）
【監督】井出真一（長野・上田西高教）
【コーチ】西上床伸（静岡・焼津水産高教）

【選手】
▼51kg級　佐々木風雅（長野・上田西）
▼55kg級　山口叶汰（静岡・焼津水産）
▼55kg級　堤　孔一（静岡・沼津城北）
▼60kg級　堤　泰樹（静岡・沼津城北）
▼60kg級　大橋寛介（長野・上田西）
▼65kg級　大野恵太郎（熊本・玉名工）
▼65kg級　小林大悟（山梨・農林）
▼71kg級　諏訪間新之亮（佐賀・鳥栖工）
▼71kg級　水口竣介（奈良・大和広陵）
▼80kg級　村島克哉（埼玉・花咲徳栄）
▼80kg級　西田衛人（山梨・韮崎工）
▼92kg級　佐川　健（神奈川・磯子工）
▼125kg級  奥村総太（滋賀・栗東）

カリフォルニア州遠征チーム

【団　長】室谷正憲（和歌山・和歌山工高教）
【監　督】長尾武沙士（大阪・興國高教）
【コーチ】梅野貴裕（愛媛・八幡浜工高教）

【選手】
▼51kg級　山根典哲（香川・多度津）
▼55kg級　塩崎泰隆（愛媛・八幡浜工）
▼55kg級　澤谷　孟（島根・隠岐島前）
▼60kg級　森川海舟（東京・自由ヶ丘学園）
▼60kg級　中村勇士（島根・隠岐島前）
▼65kg級　榊　流斗（JOCエリートアカデミー／東京・帝京）
▼65kg級　松居俊伍（福井・敦賀気比）
▼65kg級　谷口智紀（和歌山・和歌山北）
▼71kg級　日下　 尚（香川・高松北）
▼80kg級　今村大地（東京・自由ヶ丘学園）
▼80kg級　内田貴斗（和歌山・和歌山北）
▼92kg級　伊藤慧亮（長野・小諸商）
▼125kg級  笹岡龍馬（福井・福井農林）

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