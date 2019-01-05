茨城新聞社旗争奪全国選抜高校剣道　男子　水戸葵陵V

男子決勝の中堅戦でドウを決める水戸葵陵の渡辺颯(左)。右は茗渓学園の大貫=霞ケ浦文化体育会館、菊地克仁撮影

茨城新聞社旗争奪第36回全国選抜高校剣道大会最終日は5日、土浦市の霞ケ浦文化体育会館で男子の部が行われ、決勝で水戸葵陵が茗渓学園に2-0で勝ち、2年ぶり11度目の栄冠を手にした。

男子の部は168校が出場(県勢42校)し、熱戦を展開。13年ぶりの県勢対決となった決勝は、水戸葵陵が中堅戦と大将戦でそれぞれ1本勝ちした。

このほか県勢は土浦日大が4強、土浦湖北は8強に入る健闘を見せた。(藤谷俊介)

(県勢記録と上位記録)

▽1回戦

成東(千葉) 4-0 水戸農、伊勢崎興陽(群馬) 3-1 水戸啓明、前橋商(群馬) 4-0 竹園、科技日立 2-1 船橋北(千葉)、山形工 2-0 牛久栄進、尚志(福島) 4-1 霞ケ浦、生田(神奈川) 3-1 取手松陽、白河旭(福島) 4-0 竜ケ崎一、吉原工(静岡) 2-0 古河中教校、日大高(神奈川) 2-1 水戸桜ノ牧、土浦三 1-1 清瀬(東京)(土浦三の本数勝ち)、宇都宮南(栃木) 3-1 日立商、秀明大秀明八千代(千葉) 2-1 土浦工、慶応(神奈川) 2-0 水戸一、仙台(宮城) 4-0 日立北、千葉英和 3-0 下妻一、千葉敬愛 4-0 勝田工、鹿島 3-1 秋田西、那珂 1-1 鷲宮(埼玉)(那珂の本数勝ち)、富田(岐阜) 1-0 神栖、荏田(神奈川) 4-0 下妻二、庄内農(山形) 3-0 並木中教校、土浦一 2-2 寄居城北(埼玉)(土浦一の代表勝ち)、足立学園(東京) 2-1 太田一、小見川(千葉) 3-1 鹿島学園、松山(埼玉) 4-0 取手一

▽2回戦

帝京長岡(新潟) 2-1 境、常総学院 3-1 吉原(静岡)、下館工 2-1 多古(千葉)、茗渓学園 1-0 国学院久我山(東京)、五所川原第一(青森) 1-0 科技日立、伊奈 1-1 光丘(東京)(伊奈の本数勝ち)、杉並学院(東京) 4-0 東洋大牛久、岩瀬日大 4-0 千葉黎明、土浦日大 2-1 明成(宮城)、成田国際(千葉) 3-1 緑岡、明桜(秋田) 3-1 土浦三、栃木工 2-1 水城、希望ケ丘(神奈川) 2-1 勝田、土浦湖北 5-0 市銚子(千葉)、佐久長聖(長野) 3-0 鹿島、鉾田一 2-1 館林(群馬)、明大中野(東京) 3-0 那珂、土浦二 1-0 昌平(埼玉)、市船橋(千葉) 2-0 藤代、安積(福島) 4-0 土浦一、水戸葵陵 4-0 日大一(東京)

▽3回戦

仙台育英(宮城) 4-0 下館工、茗渓学園 3-0 熊谷(埼玉)、麗沢瑞浪(岐阜) 3-1 伊奈、東海大菅生(東京) 3-0 岩瀬日大、土浦日大 4-0 成田国際、土浦湖北 3-0 希望ケ丘、明大中野 5-0 鉾田一、新潟商 3-0 土浦二、水戸葵陵 5-0 東京学館新潟(新潟)

▽4回戦

茗渓学園 3-0 五所川原第一、土浦日大 2-1 福島西、土浦湖北 4-0 高岡工芸(富山)、水戸葵陵 3-2 沼田(群馬)

▽5回戦

茗渓学園 1-0 横浜(神奈川土浦日大 3-1 中央学院(千葉)、土浦湖北 2-2 埼玉栄(土浦湖北の代表勝ち)、水戸葵陵 1-1 安積(水戸葵陵の代表勝ち)

▽準々決勝

茗渓学園 1-0 佐野日大(栃木)、土浦日大 1-1 東海大浦安(千葉)(土浦日大の代表勝ち)、明大中野 1-1 土浦湖北(明大中野の代表勝ち)、水戸葵陵 1-0 新潟商

▽準決勝

茗渓学園 1-1 土浦日大(茗渓学園の代表勝ち)、水戸葵陵 2-0 明大中野

▽決勝

水戸葵陵 2-0 茗渓学園

新谷 - 川井

渡辺哉 - 町田

○渡辺颯 ド- 大貫

木村 - 高橋

○鈴木 コ- 山崎

【優秀選手】

木村恵都(水戸葵陵)川井高光(茗渓学園)関陸(土浦日大)阿比留宏貴(明大中野)鈴木富真(佐野日大)藤田航洋(東海大浦安)佐藤瑠綺(土浦湖北)長谷川碩亮(新潟商)