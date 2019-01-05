茨城新聞社旗争奪全国選抜高校剣道　男子　水戸葵陵V

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男子決勝の中堅戦でドウを決める水戸葵陵の渡辺颯(左)。右は茗渓学園の大貫=霞ケ浦文化体育会館、菊地克仁撮影

茨城新聞社旗争奪第36回全国選抜高校剣道大会最終日は5日、土浦市の霞ケ浦文化体育会館で男子の部が行われ、決勝で水戸葵陵が茗渓学園に2-0で勝ち、2年ぶり11度目の栄冠を手にした。

男子の部は168校が出場(県勢42校)し、熱戦を展開。13年ぶりの県勢対決となった決勝は、水戸葵陵が中堅戦と大将戦でそれぞれ1本勝ちした。

このほか県勢は土浦日大が4強、土浦湖北は8強に入る健闘を見せた。(藤谷俊介)

(県勢記録と上位記録)
▽1回戦
成東(千葉)　4-0　水戸農、伊勢崎興陽(群馬)　3-1　水戸啓明、前橋商(群馬)　4-0　竹園、科技日立　2-1　船橋北(千葉)、山形工　2-0　牛久栄進、尚志(福島)　4-1　霞ケ浦、生田(神奈川)　3-1　取手松陽、白河旭(福島)　4-0　竜ケ崎一、吉原工(静岡)　2-0　古河中教校、日大高(神奈川)　2-1　水戸桜ノ牧、土浦三　1-1　清瀬(東京)(土浦三の本数勝ち)、宇都宮南(栃木)　3-1　日立商、秀明大秀明八千代(千葉)　2-1　土浦工、慶応(神奈川)　2-0　水戸一、仙台(宮城)　4-0　日立北、千葉英和　3-0　下妻一、千葉敬愛　4-0　勝田工、鹿島　3-1　秋田西、那珂　1-1　鷲宮(埼玉)(那珂の本数勝ち)、富田(岐阜)　1-0　神栖、荏田(神奈川)　4-0　下妻二、庄内農(山形)　3-0　並木中教校、土浦一　2-2　寄居城北(埼玉)(土浦一の代表勝ち)、足立学園(東京)　2-1　太田一、小見川(千葉)　3-1　鹿島学園、松山(埼玉)　4-0　取手一

▽2回戦
帝京長岡(新潟)　2-1　境、常総学院　3-1　吉原(静岡)、下館工　2-1　多古(千葉)、茗渓学園　1-0　国学院久我山(東京)、五所川原第一(青森)　1-0　科技日立、伊奈　1-1　光丘(東京)(伊奈の本数勝ち)、杉並学院(東京)　4-0　東洋大牛久、岩瀬日大　4-0　千葉黎明、土浦日大　2-1　明成(宮城)、成田国際(千葉)　3-1　緑岡、明桜(秋田)　3-1　土浦三、栃木工　2-1　水城、希望ケ丘(神奈川)　2-1　勝田、土浦湖北　5-0　市銚子(千葉)、佐久長聖(長野)　3-0　鹿島、鉾田一　2-1　館林(群馬)、明大中野(東京)　3-0　那珂、土浦二　1-0　昌平(埼玉)、市船橋(千葉)　2-0　藤代、安積(福島)　4-0　土浦一、水戸葵陵　4-0　日大一(東京)

▽3回戦
仙台育英(宮城)　4-0　下館工、茗渓学園　3-0　熊谷(埼玉)、麗沢瑞浪(岐阜)　3-1　伊奈、東海大菅生(東京)　3-0　岩瀬日大、土浦日大　4-0　成田国際、土浦湖北　3-0　希望ケ丘、明大中野　5-0　鉾田一、新潟商　3-0　土浦二、水戸葵陵　5-0　東京学館新潟(新潟)

▽4回戦
茗渓学園　3-0　五所川原第一、土浦日大　2-1　福島西、土浦湖北　4-0　高岡工芸(富山)、水戸葵陵　3-2　沼田(群馬)

▽5回戦
茗渓学園　1-0　横浜(神奈川土浦日大　3-1　中央学院(千葉)、土浦湖北　2-2　埼玉栄(土浦湖北の代表勝ち)、水戸葵陵　1-1　安積(水戸葵陵の代表勝ち)

▽準々決勝
茗渓学園　1-0　佐野日大(栃木)、土浦日大　1-1　東海大浦安(千葉)(土浦日大の代表勝ち)、明大中野　1-1　土浦湖北(明大中野の代表勝ち)、水戸葵陵　1-0　新潟商

▽準決勝
茗渓学園　1-1　土浦日大(茗渓学園の代表勝ち)、水戸葵陵　2-0　明大中野

▽決勝
水戸葵陵　2-0　茗渓学園
新谷　-　川井
渡辺哉　-　町田
○渡辺颯　ド-　大貫
木村　-　高橋
○鈴木　コ-　山崎

【優秀選手】
木村恵都(水戸葵陵)川井高光(茗渓学園)関陸(土浦日大)阿比留宏貴(明大中野)鈴木富真(佐野日大)藤田航洋(東海大浦安)佐藤瑠綺(土浦湖北)長谷川碩亮(新潟商)

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