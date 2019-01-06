【声優誕生日まとめ】1月7日～12日生まれの声優さんは？ 福圓美里さんから市来光弘さんまで

声優という仕事はアニメのみならずTVやイベント出演、中にはアーティストとして活動される方、その活動は広がりを続けています。そんな中、ラジオやイベント、SNSなどにおいて、声優さんの誕生日を祝う姿が多数見られ、ファンの間でも馴染み深いイベントとなりました。
そこでアニメ！アニメ！では、直近に誕生日を迎える声優さんたちをご紹介。今回は1月7日～1月12日にかけて誕生日を迎える声優さんをピックアップしました。
【1月7日】
伊藤舞子さん
イッキさん
岩崎洋介さん
太田真由美さん
大河望さん
小田珠実さん
さとう実琴さん
富田翔さん
本名陽子さん
町田政則さん
水木一郎さん
山下絵利架さん
吉田日出子さん
【1月8日】
井本ケイさん
上恭ノ介さん
木野花さん
木村亮俊さん
後藤沙緒里さん
佐藤政道さん
佐藤あずささん
末柄里恵さん
永井寛孝さん
中里望さん
矢澤喜代美さん
【1月9日】
五十嵐麗さん
片浦寛子さん
高崎拓郎さん
高橋トオルさん
近野真昼さん
中田沙奈枝さん
中矢翔武人さん
野瀬育二さん
水沢史絵さん
をはり万造さん
【1月10日】
天田有希子さん
市来光弘さん
伊藤葉純さん
岩村琴美さん
紅波柚香さん
高田裕司さん
仲野裕さん
畠山航輔さん
早坂愛さん
火野カチコさん
飛野かなこさん
福圓美里さん
前田剛さん
水野貴雄さん
三橋加奈子さん
森中葵さん
山本奈美さん
祐仙勇さん
柚木涼香さん
【1月11日】
宇乃音亜季さん
岡崎展久さん
小野健一さん
陰山真寿美さん
草柳順子さん
小林清志さん
佐々木誠二さん
鈴木智晴さん
塚田徹郎さん
外波山文明さん
長尾歩さん
野村真悠華さん
氷上恭子さん
宮下直紀さん
持田真樹さん
諸角憲一さん
【1月12日】
クリステルチアリさん
小林真麻さん
小宮山清さん
須藤絵里花さん
高田べんさん
橋本晃一さん
古木のぞみさん
村田あゆみさん
芳野美樹さん
MoA