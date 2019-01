【速報中】福岡vs三遠は、福岡が5点リードで前半を折り返す

バスケットボール 試合サマリー

福岡市総合体育館で行われているB.LEAGUE1部第18節のライジングゼファー福岡 vs 三遠ネオフェニックスの試合は前半を終え、福岡が三遠相手に5点リードを奪っています。後半福岡はリードを維持できるか、三遠は5点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

メンバー

■ ライジングゼファー福岡

SF 0 遥 天翼

PG 5 山下 泰弘

SG 6 小林 大祐

SF 8 薦田 拓也

SF 10 波多野 和也

PF 11 エリック・ジェイコブセン

PG 13 津山 尚大

PF 15 青木 ブレイク

C 17 ベンジャミン・ローソン

PG 24 石谷 聡

SG 31 城宝 匡史

SF 41 加納 誠也

■ 三遠ネオフェニックス

PF 2 ロバート・ドジャー

PG 4 寺園 脩斗

PG 5 川嶋 勇人

SG 6 長谷川 智伸

PG 7 渡邊 翔太

C 8 太田 敦也

SG 11 岡田 慎吾

SG 12 ダシルバ ヒサシ

PG 15 鈴木 達也

SF 21 菅野 翔太

C 23 シャキール・モリス

C 45 ウィリアム・マクドナルド

SG 73 田渡 修人

スタッツ

福岡三遠2P成功数13193P成功数233P成功率22%20%FG成功数1522FT成功数157アシスト数1111オフェンスリバウンド数96スティール数25ターンオーバー数104ディフェンスリバウンド数2417ファウル数915ファストブレイク数210ブロックショット数20ポインツインザペイント数2436ポインツフロムターンオーバー数411