【B1第18節】富山がSR渋谷を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第18節は1月6日 (日)、富山市総合体育館で富山グラウジーズ vs サンロッカーズ渋谷の試合が行われ、富山が94 - 87で、SR渋谷を降して勝利した。

65 - 61で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

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メンバー

■ 富山グラウジーズ

PF 0 レオ・ライオンズ

SG 1 関口 サムエル

SF 6 船生 誠也

PG 7 阿部 友和

PF 8 山田 大治

SG 9 水戸 健史

PG 11 宇都 直輝

PF 13 比留木 謙司

SG 24 大塚 裕土

SG 25 葛原 大智

C 31 青野 文彦

C 34 ジョシュア・スミス

■ サンロッカーズ渋谷

PF 0 満原 優樹

PG 1 清水 太志郎

C 3 ファイ サンバ

C 6 ロバート・サクレ

PG 7 伊藤 駿

PG 9 ベンドラメ 礼生

C 10 マーカリ・サンダース・フリソン

SF 14 杉浦 佑成

SG 22 長谷川 智也

SF 24 広瀬 健太

PG 32 山内 盛久

スタッツ

富山SR渋谷2P成功数31243P成功数283P成功率22%28%FG成功数3332FT成功数2615アシスト数1421オフェンスリバウンド数712スティール数105ターンオーバー数915ディフェンスリバウンド数3023ファウル数2027ファストブレイク数920ブロックショット数32ポインツインザペイント数5438ポインツフロムターンオーバー数1811