【B1第18節】三遠が福岡を破る

B.LEAGUE1部第18節は1月6日 (日)、福岡市総合体育館でライジングゼファー福岡 vs 三遠ネオフェニックスの試合が行われ、三遠が85 - 66で、福岡を降して勝利した。
58 - 48で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。
メンバー
■ ライジングゼファー福岡
SF 0 遥 天翼
PG 5 山下 泰弘
SG 6 小林 大祐
SF 8 薦田 拓也
SF 10 波多野 和也
PF 11 エリック・ジェイコブセン
PG 13 津山 尚大
PF 15 青木 ブレイク
C 17 ベンジャミン・ローソン
PG 24 石谷 聡
SG 31 城宝 匡史
SF 41 加納 誠也
■ 三遠ネオフェニックス
PF 2 ロバート・ドジャー
PG 4 寺園 脩斗
PG 5 川嶋 勇人
SG 6 長谷川 智伸
PG 7 渡邊 翔太
C 8 太田 敦也
SG 11 岡田 慎吾
SG 12 ダシルバ ヒサシ
PG 15 鈴木 達也
SF 21 菅野 翔太
C 23 シャキール・モリス
C 45 ウィリアム・マクドナルド
SG 73 田渡 修人
スタッツ
福岡三遠2P成功数21303P成功数243P成功率14%23%FG成功数2334FT成功数1813アシスト数1517オフェンスリバウンド数139スティール数49ターンオーバー数166ディフェンスリバウンド数2825ファウル数1619ファストブレイク数818ブロックショット数51ポインツインザペイント数4052ポインツフロムターンオーバー数821