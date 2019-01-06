【B1第18節】三遠が福岡を破る

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バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第18節は1月6日 (日)、福岡市総合体育館でライジングゼファー福岡 vs 三遠ネオフェニックスの試合が行われ、三遠が85 - 66で、福岡を降して勝利した。
58 - 48で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

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メンバー

■ ライジングゼファー福岡

SF　0　遥 天翼
PG　5　山下 泰弘
SG　6　小林 大祐
SF　8　薦田 拓也
SF　10　波多野 和也
PF　11　エリック・ジェイコブセン
PG　13　津山 尚大
PF　15　青木 ブレイク
C　17　ベンジャミン・ローソン
PG　24　石谷 聡
SG　31　城宝 匡史
SF　41　加納 誠也

■ 三遠ネオフェニックス

PF　2　ロバート・ドジャー
PG　4　寺園 脩斗
PG　5　川嶋 勇人
SG　6　長谷川 智伸
PG　7　渡邊 翔太
C　8　太田 敦也
SG　11　岡田 慎吾
SG　12　ダシルバ　ヒサシ
PG　15　鈴木 達也
SF　21　菅野 翔太
C　23　シャキール・モリス
C　45　ウィリアム・マクドナルド
SG　73　田渡 修人

スタッツ

福岡三遠2P成功数21303P成功数243P成功率14%23%FG成功数2334FT成功数1813アシスト数1517オフェンスリバウンド数139スティール数49ターンオーバー数166ディフェンスリバウンド数2825ファウル数1619ファストブレイク数818ブロックショット数51ポインツインザペイント数4052ポインツフロムターンオーバー数821

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