2019年映画大放出祭！夏は激戦区！5月〜8月公開作品編

2019年もついに幕開け!新年にふさわしく、今年公開される映画をドドンとご紹介中。元旦から続く本連載も後半戦です。さて今回は、ビッグタイトルの激戦区となる毎年5月から8月にかけての初夏~夏シーズンをピックアップ。『アラジン』『名探偵ピカチュウ』など2019年も話題作が揃ってます。(文/紀平照幸・デジタル編集/スクリーン編集部)

01:名探偵ピカチュウ

あの“ポケモン”がハリウッドで実写化!

世界中で人気の“ポケモン”ことポケットモンスターの実写映画化がハリウッドで実現。“名探偵”ピカチュウが人間とポケモンが共存する街・ライムシティで大事件に挑む。ピカチュウの声優には「デッドプール」のライアン・レイノルズ。日本から渡辺謙が出演。

2019年5月公開

東宝配給

ポケモン映画にさらなるキャストが!しかも日本人であるあの人 - SCREEN ONLINE(スクリーンオンライン)

© 2018 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

© 2018 Pokémon

02:リトル・フォレスト 春夏秋冬

日本の同名漫画が韓国で映画化

橋本愛主演で映画化もされた日本の同名漫画を韓国でリメーク。試験、恋愛、就職、何一つ思い通りにいかないヘウォン(キム・テリ)が故郷に戻り、自分らしい生き方を模索する。

2019年5月17日公開

クロックワークス配給

03:エクス・リブリス ニューヨーク公共図書館

世界で最も有名な図書館の舞台裏

Photo by Don Pollard

2016年にアカデミー名誉賞を受賞した巨匠フレデリック・ワイズマンが、世界中の図書館員の憧れであるニューヨーク公共図書館の舞台裏を撮ったドキュメンタリー。

世界で最も有名な図書館の知られざる舞台裏に迫るドキュメンタリー『エクス・リブリス ニューヨーク公共図書館』公開決定 - SCREEN ONLINE(スクリーンオンライン)

2019年5月18日公開

ミモザフィルムズ=ムヴィオラ配給

© The New York Public Library

04:神と共に 罪と罰

死後の世界を描いた異色作

一度死んだ人間は49日の間に7回の裁判を受け、すべてクリアしないと生まれ変わることができない。殉職した消防士がその試練に挑むが…。続編が引き続き6月28日から公開。

2019年5月24日公開

ツイン配給

©2017 LOTTE ENTERTAINMENT & DEXTER STUDIOS All Rights Reserved.

05:パリ、嘘つきな恋

プレイボーイが意外な相手に恋をした

『最強のふたり』のスタジオが贈るロマンチック・コメディー。プレイボーイの男が恋に落ちた相手は車いすの女性だった…。フランク・デュボスクが監督兼主演をつとめている。

2019年5月24日公開

松竹配給

© 2018 Gaumont / La Boétie Films / TF1 Films Production / Pour Toi Public

06:ドント・ウォーリー

“世界一の風刺漫画家”の奇跡の実話

事故で車いす生活を送りながら、“世界で一番皮肉屋”な風刺漫画家として活躍したジョン・キャラハンの半生をガス・ヴァン・サント監督が映画化。ホアキン・フェニックス主演。

亡き名優ロビン・ウィリアムズが熱望した実在の男の物語『ドント・ウォーリー』公開決定 - SCREEN ONLINE(スクリーンオンライン)

2019年5月公開

東京テアトル配給

© 2018 AMAZON CONTENT SERVICES LLC

07:ザ・サイレント・レボリューション(原題)

旧東ドイツの高校生の“革命”

ベルリンの壁が建設される以前の1956年。ハンガリー動乱のニュースを見て衝撃を受けた高校生たちは犠牲者への追悼を提案するが、それが国家に睨まれる事態を招いてしまう。

2019年5月公開

アルバトロス・フィルム=クロックワークス配給

©2018 ZDF/ Logos: akzente, zero one, Studiocanal und Wunderwerk

08:氷上の王、ジョン・カリー

伝説の英国人スケーターの栄光と孤独

『スケート界のヌレエフ』と評された美しき英国の金メダリスト、ジョン・カリーのドキュメンタリー。栄光の裏にあった深い孤独、病魔 AIDS との闘いの日々にも迫る。

美しき英国のフィギュアスケート金メダリストの栄光と孤独を描く『氷上の王、ジョン・カリー』公開決定 - SCREEN ONLINE(スクリーンオンライン)

2019年5月公開

アップリンク配給

©New Black Films Skating Limited 2018

09:アラジン

『アラジン』実写映画化プロジェクトが始動

1992年のディズニーの名作アニメーション『アラジン』の実写版で、監督はガイ・リッチー。アラジンとジャスミンの恋と冒険が、おなじみの名曲や『ラ・ラ・ランド』チームの新曲にのせて描かれる。コミカルなランプの魔人ジーニー役にはウィル・スミス。

写真左からランプの魔人ジーニーを演じるウィル・スミス、アラジン役のメナ・マスード、ジャスミン役のナオミ・スコットPhotos by Frazer Harrison/Getty Images Alberto E. Rodriguez/Getty Images Emma McIntyre/Getty Images for THR

2019年6月公開

ウォルト・ディズニー・ジャパン配給

©2018 Disney

10:パピヨン

脱獄映画の金字塔が再映画化

1973年にスティーヴ・マックィーンとダスティン・ホフマン共演で映画化されたアンリ・シャリエールの同名原作を、チャーリー・ハナムとラミ・マレックの共演で再映画化。無実の罪で終身刑の判決を受け、絶海の孤島にある牢獄に入れられた男の、決死の脱獄計画を描く。

故スティーブ・マックイーン主演の不朽の名作が新たな監督&キャストによって45年ぶりに蘇る!『パピヨン』公開決定 - SCREEN ONLINE(スクリーンオンライン)

2019年6月公開

トランスフォーマー配給

© 2017 Papillon Movie Finance LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

11:ゼア・イズ・ノー・プレイス・ライク・ホーム(原題)

久々に顔を揃えた家族の騒動

結婚50年を迎えた両親を祝うため、イタリアのイスキア島に集まった親戚一同。幸せな一日のはずが、それぞれの秘密が暴露され…。“家族”の素晴らしさを描く人生賛歌。

2019年6月公開

アルバトロス・フィルム=ドマ配給

©2018 Lotus Production e 3 Marys Entertainment

12:ラ・ヨローナ(仮題)

ジェームズ・ワン製作の戦慄のホラー

語り継がれてきた恐怖の伝説は実在していた。“ラ・ヨローナ”の泣き声を聴くと恐ろしいことが起きる…。子供を狙う妖女の脅威をジェームズ・ワン製作で描くホラー。

2019年初夏公開

ワーナー・ブラザース映画配給

13:アマンダ(原題)

夏のパリを舞台に家族の愛と再生を描く

美しい夏のパリを舞台に、姉の突然の死により姪の世話をすることになった便利屋業の青年の苦難と再生を描く感動作。2018年東京国際映画祭で東京グランプリ&最優秀脚本賞を受賞。

2019年初夏公開

ビターズ・エンド配給

© 2018 NORD-OUEST FILMS – ARTE FRANCE CINÉMA

14:ガール(原題)

2018カンヌ映画祭カメラドールなど4冠受賞

バレリーナになりたいと願う“少女”のドラマ

“第2のグザヴィエ・ドラン”と話題の新鋭ルーカス・ドン監督によるカンヌ4冠受賞作。男の体に女の心を持って生まれた15歳のララが“バレリーナになる”という夢を追いかける。

2019年初夏公開

クロックワークス=STAR CHANNEL MOVIES配給

©Kris Dewitte

15:ビル・エヴァンス タイム・リメンバード(原題)

人気ジャズ・ピアニストの足跡をたどる

2019年に生誕90年を迎えるジャズ・ピアニストの記録映画。貴重な映像やインタビューを通じ、ジャズを革新したビル・エヴァンスの51年間の波乱の人生と音楽に肉薄する。

2019年初夏公開

オンリー・ハーツ配給

16:ザ・ハウス・ザット・ジャック・ビルト(仮題)

ラース・フォン・トリアー監督の問題作

北欧の鬼才ラース・フォン・トリアーの5年ぶりの新作となるサイコ・スリラー。殺人を芸術に見立てて犯行におよぶ連続殺人犯(マット・ディロン)の“究極のアート作り”を描く。

2019年初夏公開

クロックワークス=アルバトロス・フィルム配給

17:エブリバディ・ノウズ(原題)

バルデムとペネロペが夫婦共演したサスペンス

『セールスマン』のイランの巨匠アスガー・ファルハディがスペイン・ロケで監督。結婚式参列のため、子供たちを連れて帰郷したローラ(ペネロペ・クルス)。幼馴染のパコ(ハビエル・バルデム)とも再会するが、周囲の人々は何かの秘密を隠しているようで…。

2019年6月公開

ロングライドム配給

© 2018 MEMENTO FILMS PRODUCTION - MORENA FILMS SL - LUCKY RED - FRANCE 3 CINÉMA - UNTITLED FILMS A.I.E.

18:ザ・ガーディアンズ(原題)

戦地の男たちに代わって家を守る女たち

第1次世界大戦下のフランスの農村を舞台に、戦争に駆り出された男たちの代わりに家を守ろうとする女性たちを描く物語。ナタリー・バイ、ローラ・スメット母娘共演。

2019年7月公開

アルバトロス・フィルム配給

© 2017 - Les films du Worso - Rita Productions - KNM - Pathé Production - Orange Studio - France 3 Cinéma - Versus production - RTS Radio Télévision Suisse

19:ザ・ボーイ・フー・ハーネスド・ザ・ウインド(原題)

C・イジョフォーが初監督に挑戦

2001年、大飢饉に襲われた東アフリカの最貧国マラウイ。人々を救うため、本で読んだ知識で風力発電機を作った14歳の少年の実話。キウェテル・イジョフォーが監督&出演。

2019年8月公開

ロングライド配給

20:パリのディリリ(原題)

少女が有名人たちの力を借りて事件に挑む

フランスアニメーション界の巨匠ミッシェル・オスロ監督(『キリクと魔女』)の新作。少女ディリリがピカソやロートレックら有名人の力を借りながら少女誘拐事件の解決に挑む。

2019年夏公開

チャイルド・フィルム配給

21:ホエア・アー・ユー、ジョアン・ジルベルト?(原題)

憧れのボサノヴァの神様に会いに行く

フランス生れのドイツ人監督ジョルジュ・ガショが、崇拝してやまないボサノヴァの神様ジョアン・ジルベルトに会うという夢を叶えるためリオデジャネイロに向かう行程を追う。

2019年夏公開

ミモザフィルムズ配給

22:ザ・スパイ・ゴーン・ノース(原題)

北朝鮮に潜入した韓国スパイの実話

1993年、韓国の元軍人は“ブラック・ビーナス”のコードネームを与えられ、北朝鮮への潜入を命じられる。実在の韓国人スパイの真実を『悪いやつら』の監督が映画化。

2019年夏公開

ツイン配給

©2018 CJ E&M CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

