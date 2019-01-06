日本小学女生将成职业围棋手 创最年轻纪录

【共同社1月6日电】日本围棋的公益财团法人“日本棋院”5日宣布，小学4年级女生仲邑堇（9岁）将成为史上最年轻的职业初段棋手。4月1日正式成为职业棋手时，她的年龄是10岁零个月，刷新“女流本因坊”的藤泽里菜（20岁）9年前创下的11岁零6个月的纪录。

为了培养能够活跃在中国、韩国称雄的国际棋赛上的职业棋手，日本棋院新设了“英才特别采用推荐棋手”制度，仲邑堇入选。

在东京都千代田区举行记者会的仲邑堇举出日本最著名棋手“棋圣”井山裕太（29岁）作为今后的目标，害羞地说：“今后请多关照。”

仲邑堇出生在东京都，目前在大阪市内的小学上学。父亲是职业九段棋手仲邑信也（45岁）。她3岁开始下棋，小学2年级参加少年少女全国大赛等，非常活跃。近期在韩国磨练棋艺。在选拔考试中，她与也担任日本国家队教练的“名人”张栩（38岁）对局，包含井山在内的七大头衔持有者们审查了内容等，最终以全员赞成敲定入选。可以说，这是极为罕见的。

主要棋手中，“名誉名人”赵治勋（62岁）11岁零9个月成为了职业棋手，井山则是12岁10个月。日本将棋的制度与围棋不同，四段以上是职业棋手，最年轻纪录是藤井聪太七段（16岁）的14岁零2个月。

日本围棋团体有日本棋院、关西棋院，约340名职业棋手隶属日本棋院。仲邑堇计划归属日本棋院的关西总本部。（完）