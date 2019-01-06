【徳島駅伝】MVPは鳴門の髙橋裕太、森岡美羽両選手に　新人賞など各賞を発表

第６５回記念徳島駅伝（徳島陸協、徳島県、徳島新聞社主催）最終日は６日、三好市池田町の阿波池田駅前から徳島市幸町の新聞放送会館別館前までの１０区間、６９・６キロの北方コースで行われ、鳴門市が通算１５時間１１分３４秒で３年連続３６度目の優勝を果たした。

レース後、徳島市のＪＲホテルクレメント徳島で閉会式があり、卯木英司大会長（徳島陸協会長）が鳴門市の藤村貴生監督に優勝旗を手渡した。

続いて各賞の表彰があり、最優秀競技者賞（ＭＶＰ）は鳴門市の男女各１人が初受賞。男子は今大会最長の４１区など２区間を制した髙橋裕太（大塚製薬）、女子は同じく２区間で区間賞の森岡美羽（鳴門高）が選ばれた。新人賞には板野郡の坂井杏輔（板野中）と鳴門市の竜田そら（鳴門一中）が輝いた。

ＭＶＰ、新人賞を除く表彰チーム、選手は次の皆さん。

【チーム表彰】敢闘賞 第１日＝海部郡、第２日＝吉野川市、第３日＝那賀郡▽躍進賞 阿波市▽努力賞 美馬郡、勝浦郡、三好郡、名東郡▽中学生総合優勝 板野郡、２位阿南市、３位三好市▽女子総合優勝 鳴門市、２位阿南市、３位名西郡

【個人表彰】敢闘賞 冨士原きらり（海部郡）大倉秀太（吉野川市）村上文崇（那賀郡）▽優秀競技者 秦将吾、寺西雅俊、吉田鐘、松本葵（以上鳴門市）山口健太、岡田竜治（以上徳島市）湯浅孝太郎（板野郡）生田琉海、児島雄一郎（以上阿南市）川内理江（名西郡）宮本大生（美馬市）土壁和希（海部郡）



男子MVPの鳴門市・髙橋裕太（左）