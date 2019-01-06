アモイマラソン、男女共にエチオピアが上位3位独占

6日、アモイマラソンを2時間09秒26でゴールし、男子で優勝したエチオピアのDejene Debe la GONFA。（アモイ＝新華社記者/林善伝）
【新華社アモイ1月6日】2019アモイマラソンが6日、中国福建省アモイ市で開催された。中国やケニア、日本、エチオピアなど38の国や地域から3万6800人が参加した。試合は男女共にエチオピア選手が上位3位を独占した。
6日、アモイマラソンを2時間09秒28でゴールし、男子で2位に入ったエチオピアのAfewerk Mesfin WOLDTENSAE。（アモイ＝新華社記者/林善伝）
6日、アモイマラソンを2時間09秒36でゴールし、男子で3位に入ったエチオピアのBirhan Nebebew TESFAYE。（アモイ＝新華社記者/林善伝）
6日、アモイマラソンを2時間27秒25でゴールし、女子で優勝したエチオピアのMedina Deme ARMINO。（アモイ＝新華社記者/林善伝）
6日、アモイマラソンを2時間27秒42でゴールし、女子で2位に入ったエチオピアのShasho Insermu MIJANA。（アモイ＝新華社記者/林善伝）
6日、アモイマラソンを2時間29秒55でゴールし、女子で3位に入ったエチオピアのFantu Eticha JIMMA。（アモイ＝新華社記者/林善伝）