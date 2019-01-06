【AFCアジアカップグループステージ第1節】前回王者・オーストラリアが初戦黒星スタート。

サッカー 試合サマリー

AFCアジアカップグループステージ第1節は1月6日 (日)、Hazza Bin Zayed Stadiumでオーストラリア代表男子 vs ヨルダン代表男子の試合が行われました。

前半、ヨルダンはオーストラリアに攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、ヨルダンは1点、オーストラリアは0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、ヨルダンは、1点差でオーストラリアを降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ オーストラリア代表男子

GK 1 マシュー ライアン

DF 2 ミロシュ デゲネク

DF 5 マーク ミリガン

DF 16 アジズ ベヒッチ

DF 19 ジョシュ リズドン

DF 20 トレント セインズベリー

MF 8 マッシモ ルオンゴ

FW 9 ジェイミー マクラーレン

FW 10 ロビー クルーズ

FW 21 アワー メイビル

FW 23 トム ロギッチ

GK 12 ミッチェル ランゲラック

GK 18 ダニエル ヴコヴィッチ

DF 3 アレックス ガーズバック

DF 4 ライアン グラント

DF 6 マシュー ジャーマン

MF 13 ジェームス ジェゴ

MF 17 ムスタファ アミニ

MF 22 ジャクソン アーバイン

FW 7 マシュー レッキー

FW 11 アンドリュー ナバウト

FW 14 アポストロス ジアヌー

FW 15 クリス イコノミディス

■ ヨルダン代表男子

GK 1 アメル シャフィ

DF 2 フェラス シルバヤ

DF 3 タレク ハッターブ

DF 19 アナス バニヤシーン

DF 21 サレム アルアジャリン

MF 4 バハ アブデルラフマン

MF 6 サイード アルムルジャン

MF 7 ユスフ アルラワシデ

MF 13 ハリル バニアテヤ

FW 11 ヤシーン バヒート

FW 18 ムサ スレイマン

GK 12 アフマド ナウワス

GK 22 ムタズ ヤシン

DF 5 ヤザン アルアラブ

DF 15 バラ マリエ

DF 17 モハンマド アルバシャ

DF 23 エフサン マネル ハッダード

MF 8 オビエダ アルサムリエー

MF 10 アフマド サレフ

MF 16 サレフ ラティブ

FW 9 バハ セイフ

FW 14 アフマド エルサン

FW 20 ウディ アルカラ