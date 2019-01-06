【AFCアジアカップグループステージ第1節】前回王者・オーストラリアが初戦黒星スタート。

AFCアジアカップグループステージ第1節は1月6日 (日)、Hazza Bin Zayed Stadiumでオーストラリア代表男子 vs ヨルダン代表男子の試合が行われました。
前半、ヨルダンはオーストラリアに攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、ヨルダンは1点、オーストラリアは0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、ヨルダンは、1点差でオーストラリアを降し、見事勝利しました。
メンバー
■ オーストラリア代表男子
GK 1 マシュー ライアン
DF 2 ミロシュ デゲネク
DF 5 マーク ミリガン
DF 16 アジズ ベヒッチ
DF 19 ジョシュ リズドン
DF 20 トレント セインズベリー
MF 8 マッシモ ルオンゴ
FW 9 ジェイミー マクラーレン
FW 10 ロビー クルーズ
FW 21 アワー メイビル
FW 23 トム ロギッチ
GK 12 ミッチェル ランゲラック
GK 18 ダニエル ヴコヴィッチ
DF 3 アレックス ガーズバック
DF 4 ライアン グラント
DF 6 マシュー ジャーマン
MF 13 ジェームス ジェゴ
MF 17 ムスタファ アミニ
MF 22 ジャクソン アーバイン
FW 7 マシュー レッキー
FW 11 アンドリュー ナバウト
FW 14 アポストロス ジアヌー
FW 15 クリス イコノミディス
■ ヨルダン代表男子
GK 1 アメル シャフィ
DF 2 フェラス シルバヤ
DF 3 タレク ハッターブ
DF 19 アナス バニヤシーン
DF 21 サレム アルアジャリン
MF 4 バハ アブデルラフマン
MF 6 サイード アルムルジャン
MF 7 ユスフ アルラワシデ
MF 13 ハリル バニアテヤ
FW 11 ヤシーン バヒート
FW 18 ムサ スレイマン
GK 12 アフマド ナウワス
GK 22 ムタズ ヤシン
DF 5 ヤザン アルアラブ
DF 15 バラ マリエ
DF 17 モハンマド アルバシャ
DF 23 エフサン マネル ハッダード
MF 8 オビエダ アルサムリエー
MF 10 アフマド サレフ
MF 16 サレフ ラティブ
FW 9 バハ セイフ
FW 14 アフマド エルサン
FW 20 ウディ アルカラ