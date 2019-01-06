【AFCアジアカップグループステージ第1節】前回王者・オーストラリアが初戦黒星スタート。

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サッカー 試合サマリー

AFCアジアカップグループステージ第1節は1月6日 (日)、Hazza Bin Zayed Stadiumでオーストラリア代表男子 vs ヨルダン代表男子の試合が行われました。

前半、ヨルダンはオーストラリアに攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、ヨルダンは1点、オーストラリアは0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、ヨルダンは、1点差でオーストラリアを降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ オーストラリア代表男子

GK　1　マシュー ライアン

DF　2　ミロシュ デゲネク

DF　5　マーク ミリガン

DF　16　アジズ ベヒッチ

DF　19　ジョシュ リズドン

DF　20　トレント セインズベリー

MF　8　マッシモ ルオンゴ

FW　9　ジェイミー マクラーレン

FW　10　ロビー クルーズ

FW　21　アワー メイビル

FW　23　トム ロギッチ

GK　12　ミッチェル ランゲラック

GK　18　ダニエル ヴコヴィッチ

DF　3　アレックス ガーズバック

DF　4　ライアン グラント

DF　6　マシュー ジャーマン

MF　13　ジェームス ジェゴ

MF　17　ムスタファ アミニ

MF　22　ジャクソン アーバイン

FW　7　マシュー レッキー

FW　11　アンドリュー ナバウト

FW　14　アポストロス ジアヌー

FW　15　クリス イコノミディス

■ ヨルダン代表男子

GK　1　アメル シャフィ

DF　2　フェラス シルバヤ

DF　3　タレク ハッターブ

DF　19　アナス バニヤシーン

DF　21　サレム アルアジャリン

MF　4　バハ アブデルラフマン

MF　6　サイード アルムルジャン

MF　7　ユスフ アルラワシデ

MF　13　ハリル バニアテヤ

FW　11　ヤシーン バヒート

FW　18　ムサ スレイマン

GK　12　アフマド ナウワス

GK　22　ムタズ ヤシン

DF　5　ヤザン アルアラブ

DF　15　バラ マリエ

DF　17　モハンマド アルバシャ

DF　23　エフサン マネル ハッダード

MF　8　オビエダ アルサムリエー

MF　10　アフマド サレフ

MF　16　サレフ ラティブ

FW　9　バハ セイフ

FW　14　アフマド エルサン

FW　20　ウディ アルカラ

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