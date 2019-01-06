【AFCアジアカップグループステージ第1節】インドがタイを相手に快勝！

AFCアジアカップグループステージ第1節は1月6日 (日)、Al Nahyan Stadiumでタイ代表男子 vs インド代表男子の試合が行われました。
前半終了時点で、インドは1点、タイは1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、タイはインドのゴールを割ることはできず、一方インドは好機を活かし得点しました。
最終スコアは4 - 1となり、インドは、3点もの大差をつけ、タイを降しての勝利です。
メンバー
■ タイ代表男子
GK 1 チャチャイ ボートプロム
DF 3 ティーラトン ブンマタン
DF 4 チャレルムポン ケルドカエウ
DF 6 パンサー ヘーミブーン
DF 19 トリスタン ドゥ
MF 8 ティッチパン プアンジャン
MF 14 サンラワット デックミトル
MF 18 チャナティップ ソンクラシン
FW 9 アディサク クライソーン
FW 10 ティーラシン デーンダー
FW 22 スパチャイ チャイデッド
GK 13 サラノン アヌイン
GK 23 シワラック テドスンノエン
DF 5 アディソン プロムラック
DF 11 コラコット ウィリヤウドムシリ
DF 15 スパン トンソン
DF 16 ミカ チュヌオンシー
MF 2 ササラック ハイプラコーン
MF 7 スマンヤ プリサイ
MF 17 タナボーン ケサラット
MF 21 ポックラウ アナン
FW 12 チャナナン ポンブファ
FW 20 シロー チャットーン
■ インド代表男子
GK 1 ガープリート サンドゥ
DF 3 スバシシュ ボセ
DF 5 サンデシュ ジンガン
DF 20 プリタム コタル
DF 22 アナス エダトディカ
MF 7 アニルズ タパ
MF 13 ムハンメド アシケ
MF 14 プロナイ ハルデル
MF 15 クマン ウダンタ
MF 19 ハリ チャラン
FW 11 スニル チェトリ
GK 16 ビシャル カイト
GK 23 アムリンデル シン
DF 2 サラム ランジャン
DF 4 サルタク ゴルイ
DF 21 ナラヤン ダス
MF 6 ガーマンプリート シン
MF 8 ビニト ライ
MF 17 ロウリン ボージス
MF 18 ジャッキチャンド シン
FW 9 サメート パシ
FW 10 バルワント シン
FW 12 ジェジェ ラルペクルア