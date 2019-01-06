A級は山岸さん優勝　石川県新春将棋大会

第５８回石川県新春将棋大会（日本将棋連盟県支部連合会、北國新聞社主催）は６日、金沢市ものづくり会館で９１人が参加して開かれた。無差別のＡ級で山岸吉輝さん（津幡町）、初段以下のＢ級で大木元建太さん（金沢市）、６０歳以上のシニア級で鈴木英春さん（同）、小学生以下のジュニア級で橋爪由人君（能美市辰口中央小４年）が優勝した。

第２６回シニア将棋名人戦、第４４回小学生名人戦の県大会を兼ね、シニア優勝の鈴木さんは４月の西地区大会、ジュニア優勝の橋爪君は３月の東日本大会に出場する。