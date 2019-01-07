史上最強のジャズ・レーベル、ブルーノート創立80周年記念。J-Squadによる「処女航海」の未発表音源を特別限定公開

「1939年1月6日、アルフレッド・ライオンは初の録音をプロデュースする。(中略)それはよく晴れた冬の日だった。ライオンはニューヨークの小さなスタジオを一日だけ借りた。」──リチャード・クック著、前野律訳、行方均監修「ブルーノート・レコード 史上最強のジャズ・レーベルの物語」(朝日文庫2002年)より

今からちょうど80年前の1939年1月6日、ドイツからニューヨークに渡ってきた熱心なジャズ・ファンのアルフレッド・ライオンが自費で行ったこの録音により、レーベル第一弾作品となるミード・ルクス・ルイスとアルバート・アモンズのレコード(SP盤)が生み出され、ブルーノート・レコードが産声を上げた。以降、ジョン・コルトレーン『ブルー・トレイン』、キャノンボール・アダレイ＆マイルス・デイヴィス『サムシン・エルス』、ソニー・クラーク『クール・ストラッティン』、アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ『モーニン』など、1950～60年代のモダン・ジャズ黄金時代に生まれた名盤は時代を超えて人気を博しており、それらは2019年1月16日より80周年記念「ブルーノート・ザ・80ワークス」シリーズとして高音質UHQ-CD仕様で順次リイシューされる。

ハービー・ハンコック『処女航海』ジャケット写真

80周年に先駆けて昨年末にオープンしたジャズの新情報サイト「BLUE NOTE CLUB」（https://bluenote-club.com/）では、ブルーノートを代表するヒット曲であるハービー・ハンコック「処女航海」のJ-Squadによるカヴァー音源が公開された。J-Squadは、テレビ朝日系「報道ステーション」のテーマ曲を手掛ける、メンバー全員がニューヨークを拠点に活躍中の日本人ジャズメンによるスーパー・バンド。そのうちトランペットの黒田卓也は、日本人で初めてUSブルーノートと契約を結んだキャリアを持つ。今回のカヴァー音源は、昨年発表のアルバム『J-Squad II』の制作時にレコーディングされたものの、これまで世に出ていなかった貴重なトラック。60年代ジャズの金字塔といえるハービー・ハンコックの名曲にJ-Squadが新たなエネルギーを吹き込んでいる。レーベルの発足記念日である1月6日から2週間限定での公開なのでお聴き逃しなく。

そして、1月21日、22日に80周年を記念してのコンサート＜BLUE NOTE plays BLUE NOTE＞がブルーノート東京で開催される。ここでは黒田卓也や桑原あい、石若駿などによる人気の若手ジャズ・ミュージシャンによるスペシャル・バンドがブルーノート史上の名曲の数々を披露する予定。また、日替わりでジェイムズ・フランシーズとトニー・アレンという現行のブルーノート・レーベル所属のアーティストがゲストに加わり華を添える。

【映像】

BLUE NOTE CLUB

J-Squad「処女航海(Maiden Voyage)」カヴァー

https://bluenote-club.com/diary/124836?wid=68497

※1月20日(日)までの限定公開 BLUE NOTE CLUB

https://bluenote-club.com/

【リリース情報】

ブルーノート・ザ・80ワークス

第1回発売：モダン・ジャズ黄金時代(20タイトル)

2019年1月16日(水)発売

完全限定盤 1,944(tax in) ユニバーサル ミュージック ・高音質UHQ-CD仕様

・オリジナルLPライナーノーツの日本語訳付

・新規ミニ・ライナーノーツ付

・ジャズの新情報サイト「BLUE NOTE CLUB」の特別コンテンツへアクセス可能なシリアルコード封入 *全タイトル一覧は/予約はこちら UCCQ-9411 ジョン・コルトレーン『ブルー・トレイン＋3』

UCCQ-9412 キャノンボール・アダレイ＆マイルス・デイヴィス『サムシン・エルス＋2』

UCCQ-9413 ソニー・クラーク『クール・ストラッティン＋2』

UCCQ-9414 アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ『モーニン＋2』

UCCQ-9415 ソニー・ロリンズ『ヴィレッジ・ヴァンガードの夜＋4』

UCCQ-9416 バド・パウエル『ザ・シーン・チェンジズ＋1』

UCCQ-9417 ハンク・モブレー『ソウル・ステーション』

UCCQ-9418 リー・モーガン『キャンディ＋1』

UCCQ-9419 サド・ジョーンズ『ザ・マグニフィセント・サド・ジョーンズ+2』

UCCQ-9420 ジョニー・グリフィン『イントロデューシング・ジョニー・グリフィン＋2』

UCCQ-9421 リー・モーガン『リー・モーガン Vol. 3＋1』

UCCQ-9422 カーティス・フラー『カーティス・フラー Vol. 3』

UCCQ-9423 ホレス・パーラン『ムーヴィン・アンド・グルーヴィン』

UCCQ-9424 アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ『ザ・ビッグ・ビート+1』

UCCQ-9425 ジミー・スミス『クレイジー・ベイビー＋2』

UCCQ-9426 デューク・ピアソン『テンダー・フィーリンズ』

UCCQ-9427 フレディ・ハバード『オープン・セサミ＋2』

UCCQ-9428 ザ・スリー・サウンズ『ムーズ』

UCCQ-9429 デューク・ジョーダン『フライト・トゥ・ジョーダン＋2』

UCCQ-9430 ケニー・ドリュー『アンダーカレント』