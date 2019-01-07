キビキビ分列行進

伊達・消防出初め式、永年勤続団員を表彰

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防火、防災への決意を込め行進する消防団員たち

　伊達消防出初め式（西胆振行政事務組合消防本部、伊達消防署、伊達消防団主催）が６日、市内松ヶ枝町のだて歴史の杜カルチャーセンターで行われ、消防職員と消防団員らが防火、防災への意欲を新たにした。

　消防職員と伊達消防団９分団の計１９０人が、同センター前を分列行進。団員らは団旗を手に隊列を組んで力強く歩を進めていた。

　式典会場の同センター大ホールで永年勤続団員の表彰などが行われ、参加者は平穏な一年を願いながら防火、防災を誓っていた。
（中野貴智）

　受賞者は次の通り。（敬称略）

　◇消防庁長官表彰　丹野裕一、菅哲男、鈴木文彰、中込浩幸

　◇北海道知事表彰
　▽勤続３０年（永年勤労）　松本陽出大、桔梗原雄一
　▽勤続２０年　廣瀬匡聡、佐藤聖二、安冨雅輝、小野裕一、中井伸介、大和勲、太細知彦、中井大策、砂川雄造
　▽同１０年　角田裕美、石岡奈穂子、清野賢美、佐藤利宣、上野嘉博、早瀬靖彦、遠藤大輔、一文字敏之、竹内孝太郎、矢野雅俊、梅村將史、梅津和弘

　◇日本消防協会表彰
　▽精績章　西藤茂美
　▽勤続３０年　櫻井泰、松本陽出大、中込浩幸、桔梗原雄一

　◇北海道消防協会表彰
　▽特別功績章　西藤茂美
　▽功績章　廣瀬隆一、櫻井泰
　▽勤続３０年　加茂信敏
　▽同２０年　佐藤聖二、安冨雅輝、中井伸介、大和勲、馬場哲也、中井大策、砂川雄造、岡田和弘
　▽同１０年　大沼健、石岡奈穂子、宍戸良寿、原見将之、上澤賢一、上野嘉博、大光若丸、宍戸茂樹、竹内孝太郎、矢野雅俊、滝澤敏哉、山家基樹、渡辺輝彦

　◇伊達市長表彰
　▽感謝状　上野真吾、中込浩幸、熊澤太一、菅哲男、鈴木文彰、及川幸弘、高橋恵二、松本陽出大、藤川真樹、桔梗原雄一

　◇管理者表彰
　▽勤続３０年　加茂信敏
　▽同２０年　佐藤聖二、安冨雅輝、中井伸介、大和勲、馬場哲也、中井大策、砂川雄造、岡田和弘

　◇伊達市消防後援会会長表彰
　▽感謝状（退職消防団員）　菅哲男、鈴木文彰、松本陽出大、中込浩幸、桔梗原雄一

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