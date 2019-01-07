防火、防災への決意を込め行進する消防団員たち

伊達消防出初め式（西胆振行政事務組合消防本部、伊達消防署、伊達消防団主催）が６日、市内松ヶ枝町のだて歴史の杜カルチャーセンターで行われ、消防職員と消防団員らが防火、防災への意欲を新たにした。

消防職員と伊達消防団９分団の計１９０人が、同センター前を分列行進。団員らは団旗を手に隊列を組んで力強く歩を進めていた。

式典会場の同センター大ホールで永年勤続団員の表彰などが行われ、参加者は平穏な一年を願いながら防火、防災を誓っていた。

（中野貴智）

受賞者は次の通り。（敬称略）

◇消防庁長官表彰 丹野裕一、菅哲男、鈴木文彰、中込浩幸

◇北海道知事表彰

▽勤続３０年（永年勤労） 松本陽出大、桔梗原雄一

▽勤続２０年 廣瀬匡聡、佐藤聖二、安冨雅輝、小野裕一、中井伸介、大和勲、太細知彦、中井大策、砂川雄造

▽同１０年 角田裕美、石岡奈穂子、清野賢美、佐藤利宣、上野嘉博、早瀬靖彦、遠藤大輔、一文字敏之、竹内孝太郎、矢野雅俊、梅村將史、梅津和弘

◇日本消防協会表彰

▽精績章 西藤茂美

▽勤続３０年 櫻井泰、松本陽出大、中込浩幸、桔梗原雄一

◇北海道消防協会表彰

▽特別功績章 西藤茂美

▽功績章 廣瀬隆一、櫻井泰

▽勤続３０年 加茂信敏

▽同２０年 佐藤聖二、安冨雅輝、中井伸介、大和勲、馬場哲也、中井大策、砂川雄造、岡田和弘

▽同１０年 大沼健、石岡奈穂子、宍戸良寿、原見将之、上澤賢一、上野嘉博、大光若丸、宍戸茂樹、竹内孝太郎、矢野雅俊、滝澤敏哉、山家基樹、渡辺輝彦

◇伊達市長表彰

▽感謝状 上野真吾、中込浩幸、熊澤太一、菅哲男、鈴木文彰、及川幸弘、高橋恵二、松本陽出大、藤川真樹、桔梗原雄一

◇管理者表彰

▽勤続３０年 加茂信敏

▽同２０年 佐藤聖二、安冨雅輝、中井伸介、大和勲、馬場哲也、中井大策、砂川雄造、岡田和弘

◇伊達市消防後援会会長表彰

▽感謝状（退職消防団員） 菅哲男、鈴木文彰、松本陽出大、中込浩幸、桔梗原雄一