「アイドリッシュセブン」アイナナの日に2ndライブ開催発表！ Twitterでファン歓喜「泣いた」

「アイドリッシュセブン 1st LIVE『Road To Infinity』」Blu-ray BOX -Limited Edition-(C) BNOI/アイナナ製作委員会

TVアニメ化も果たしたスマートフォン向けアプリゲーム『アイドリッシュセブン』が、2019年1月7日（アイナナの日）に2度目となるライブの開催を発表。「アイドリッシュセブン 2nd LIVE『REUNION』」と題して、7月6日～7月7日に埼玉県・メットライフドームにて行われる。

『アイドリッシュセブン』は、アプリゲーム、TVアニメ、音楽CD、コミックと多方面に展開する男性アイドルコンテンツ。

2018年7月7日～7月8日には初のライブ「アイドリッシュセブン 1st LIVE『Road To Infinity』」を開催し、会場・国内外ライブビューイング合わせて約12万人を動員した。

また、1月23日には「アイドリッシュセブン 1st LIVE『Road To Infinity』」の模様を収録したBlu-ray/DVDの発売も決定しており、こちらには「アイドリッシュセブン 2nd LIVE『REUNION』」の最速先行申込券が封入される。

今回の2ndライブ開催発表を受け、Twitterでは『アイドリッシュセブン』のライブを指し示す「ナナライ」がトレンドワード入り。

「ナナライ……泣いた」「えっえっえっ…!?ナナライ…!!」「あああナナライありがとおおお」「2ndライブ決定おめでとうございます！ちょっと今軽く泣いてます」「ナナライ2nd待ってました！新年早々にぶっこんで来たね」「ナナライ！大興奮！またあのライブを楽しめるとは!!」など、ファンから喜びの声が上がった。

「アイドリッシュセブン 2nd LIVE『REUNION』」は、2019年7月6日～7月7日に埼玉県・メットライフドームにて開催。全席指定9,900円（税込）で入場者プレゼント付き。

アイドリッシュセブン 2nd LIVE「REUNION」開催決定！！

アイドリッシュセブン 2nd LIVE「REUNION」

2019年7月6日(土) 開場 15:00 / 開演 17:00

2019年7月7日(日) 開場 13:00 / 開演 15:00

埼玉・メットライフドーム

全席指定：9,900円(税込) ※入場者プレゼント付

アイドリッシュセブン 1st LIVE「Road To Infinity」パッケージ情報

アイドリッシュセブン 1st LIVE「Road To Infinity」

Blu-ray BOX -Limited Edition- / Blu-ray / DVD 2019年1月23日発売！！

【Blu-ray BOX -Limited Edition-】LABX-38327～9 / 20,000円 (税抜)

【Blu-ray DAY 1】LABX-8327 / 8,700円 (税抜)

【Blu-ray DAY 2】LABX-8328 / 8,700円 (税抜)

【DVD DAY 1】LABM-7272 / 7,700円 (税抜)

【DVD DAY 2】LABM-7273 / 7,700円 (税抜)

＜商品仕様＞

【Blu-ray BOX -Limited Edition-】【完全生産限定】

DAY 1 本編 Disc / DAY 2 本編 Disc / ドキュメンタリー Disc / 撮り下ろし収納ボックス / ライブフォトブック

アイドリッシュセブン 2nd LIVE 2019年7月6日(土)公演 最速先行申込券

アイドリッシュセブン 2nd LIVE 2019年7月7日(日)公演 最速先行申込券

【Blu-ray DAY 1】

DAY 1 本編 Disc

初回生産分限定：アイドリッシュセブン 2nd LIVE 2019年7月6日(土)公演 最速先行申込券

【Blu-ray DAY 2】

DAY 2 本編 Disc

初回生産分限定：アイドリッシュセブン 2nd LIVE 2019年7月7日(日)公演 最速先行申込券

【DVD DAY 1】

DAY 1 本編 Disc

初回生産分限定：アイドリッシュセブン 2nd LIVE 2019年7月6日(土)公演 最速先行申込券

【DVD DAY 2】

DAY 2 本編 Disc

初回生産分限定：アイドリッシュセブン 2nd LIVE 2019年7月7日(日)公演 最速先行申込券

アイドリッシュセブン 1st LIVE「Road To Infinity」Blu-ray / DVD購入者限定チケット最速先行

受付期間：2019年1月23日(水)12:00～2019年2月18日(月)23:59

抽選結果発表・入金期間：2019年2月23日(土)13:00～2019年2月28日(木)21:00

■「シリアルナンバー」1つにつき、申込み対象公演4枚までお申込み可能。

※DAY 1 Blu-ray / DVD 封入のシリアルナンバーでは【2019年7月6日(土)】公演、

DAY 2 Blu-ray DVD 封入のシリアルナンバーでは【2019年7月7日(日)】公演にお申込みいただけます。

Blu-ray BOXでは、【2019年7月6日(土)】及び【2019年7月7日(日)】公演に申し込み可能なシリアルナンバーをそれぞれ封入しております。

■その他の詳細につきましては、申込券および、受付申込サイトにてご確認ください。

(C)BNOI/アイナナ製作委員会

小野瀬太一朗