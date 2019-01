超絶ワイルド！Leadが闘志むき出しの新曲MVを公開

3人組ダンスボーカルユニットのLeadが、2019年1月30日に発売する新曲「Be the NAKED」のミュージックビデオを公開した。

通算30枚目のシングルとなる同曲は、TVアニメ“火ノ丸相撲” の新オープニングテーマ。闘志を「NAKED=さらけ出す」超絶ワイルドな楽曲に、複雑なフットステップを織り込んだ高難度のダンスが見どころだ。CDジャケットも実際に炎の前で撮影されるなど、Leadの闘志が全開で伝わる作品に仕上がっている。1月から全国各地でCD発売記念イベントが開催されるのでお見逃しなく。

アニメ“火ノ丸相撲”はTOKYO MX、AbemaTV、BS11、サンテレビ、テレビ愛知、TVQ九州放送にて放送中。新年1月25日から「Be the NAKED」がオープニングテーマとして放送される。

Lead「Be the NAKED」Music Video

CD発売記念イベント情報

■リリース情報

★2019年1月30日(水)発売ニューシングル「Be the NAKED」

●初回限定盤A [CD+DVD]

PCCA-04744 ¥1,574+税

【CD】01. Be the NAKED 02. 99.9%

【DVD】01. Be the NAKED-Music Video- 02. Be the NAKED-Behind the Music Video- 03. Be the NAKED-Behind the Jacket Shooting-

●初回限定盤B [CD+DVD]

PCCA-04745 ¥1,574+税

【CD】01. Be the NAKED 02. 99.9%

【DVD】01. Lead Challenge 30

●初回限定盤C [CD+スペシャルブックレット]

PCCA-70536 ¥1,574+税

【CD】01. Be the NAKED 02. Drop in the box

【ブックレット】Special Photo Booklet (24P予定)

●通常盤 [CD Only]

PCCA-04746 ¥1,111+税

【CD】01. Be the NAKED 02. 99.9% 03. Drop in the box

「Be the NAKED」

Lyrics : SAEKI youthK

Rap Lyrics : SHINYA

Compose : Obi Mhondera, Kyler Niko, Coach & Sendo

Track Produce : Coach & Sendo

「99.9%」

Lyrics : Kelly

Compose : Hani Alwani, Carlos Okabe

Track Produce : Carlos Okabe

「Drop in the box」

Lyrics : SHINYA、AKIRA

Compose &Track Produce : KM-MARKIT, RYUJA

★2018年12月19日(水)発売 DVD / Blu-ray「Lead Upturn 2018 ~MILESTONE~」

●DVD [2枚組]

PCBP-53261 ¥6,296+税

●Blu-ray [2枚組]

PCXP-50590 ¥7,222+税

<収録内容>

・DISC-1「Lead Upturn 2018 ~MILESTONE~」

OP. Untitled

01. Bumblebee

02. What cha gonna?

03. Love or Love?

04. Extreme girl

05. GET DIZZY

06. Baby’cuz U!

07. 雫~Sizk~

08. Backpack

~ダンスコーナー~

09. 雨のち君

10. Tell Me Why

11. これまで、これから

12. 君と歩く未来(ワンハーフver.)

13. メダリスト

14. 志~KO.KO.RO.ZA.SHI.~

15. Give Me Your Best Shot

16. R.O.O.T.S

17. トーキョーフィーバー

18. Funk This Time!

【ENCORE】

EN1. Beautiful Day

EN2. Always Love

EN3. Versus

・DISC-2「Lead 16th Anniversary -SUMMER SPECIAL LIVE-」

01. Summer Madness

02. 真夏のMagic

03. Bumblebee

04. Love or Love?

05. トーキョーフィーバー

06. Beautiful Day

07. Backpack

08. Funk This Time!

09. It’s My Style

【特典映像】

*「Lead Upturn 2018 ~MILESTONE~」Behind the Scenes

*MC collection

■公式サイト

□Lead オフィシャルウェブサイト: http://Lead.tv

□Lead オフィシャルBlog「Leadship」: http://ameblo.jp/lead-blog/

□Lead オフィシャルTwitter: https://twitter.com/Lead_tv

□Lead 公式YouTubeチャンネル:http://www.youtube.com/user/LeadOfficialCh

□Lead 公式LINE: https://line.me/ti/p/%40lead