『スプラトゥーン2』年末年始フェスは“仲間派”が余裕の勝利!

任天堂は、ニンテンドースイッチ『スプラトゥーン2』における第20回フェスの結果を発表しています。

本作では2018年1月4日17時~6日17時の期間に、フェス「年末年始は誰と過ごす? 家族 vs 仲間」が実施されており、その勝敗が明らかになりました。フェスは特定のお題に従ってふたつの陣営に別れて戦うというイベントで、これまで「マックフライポテト vs チキンマックナゲット」「からあげにレモンかける? レモンかける vs レモンかけない」といったお題で実施されています。

全世界同時開催となる今回のフェスは、仲間派が勝利。得票率は62.27%:37.73%と家族派が多数、貢献度はレギュラーが48.01%:51.99%、チャレンジでは47.17%:52.83%と、前回と同じくの圧倒的多数派の勝率負けといった結果になりました。

■第20回フェス「年末年始は誰と過ごす? 家族 vs 仲間」結果

・得票率:62.27%:37.73%

・レギュラー貢献度:48.01%:51.99%

・チャレンジ貢献度:47.17%:52.83%

・結果:家族が1ポイント、仲間が2ポイント

(C)2017-2018 Nintendo

すしし