AORの帝王、ボズ・スキャッグスの3年11ヵ月ぶりとなる来日公演が5月に開催決定

Photo by Chris Phelps

昨年8月にリリースされた最新アルバム『アウト・オブ・ザ・ブルース』が第61回グラミー賞ベスト・コンテンポラリー・ブルース・アルバム部門にノミネートされているAORの帝王、ボズ・スキャッグス。彼の3年11ヵ月ぶりとなる来日公演が5月に開催されることが決定した。

今回のジャパン・ツアーは5月5日(日)の仙台サンプラーザ公演を皮切りに、5月7日(火)から9日(木)の3日間開催される東京・Bunkamura オーチャードホール公演等、5都市7公演が予定されている。（※公演詳細は下記）

74歳の現在でも精力的に活動を続けるスキャッグスは「音楽は常に私のパートナーで、今はかつてないほど自由に感じている」、「長年かけて漸く自分の音を見つけた気がする。満足できるアプローチに近づいた」と語っており、来日公演でのライヴ・パフォーマンスへの期待も膨らむ一方である。

■来日公演詳細

東京

5/7(火) 8(水) 9(木) 各日19:00

Bunkamuraオーチャードホール

主催：J-WAVE / InterFM897 後援：tvk

お問い合わせ：ウドー音楽事務所 03-3402-5999 udo.jp 仙台

5/5(日) 18:00 仙台サンプラザホール

主催：東日本放送 / 河北新報社 / ニュース・プロモーション

お問い合わせ：ニュース・プロモーション 022-266-7555 大阪

5/11(土) 18:00 オリックス劇場

主催：FM COCOLO / FM802 後援：スポーツニッポン新聞社

お問い合わせ：大阪ウドー音楽事務所 06-6341-4506 udo.jp/osaka 広島

5/13(月) 19:00 広島JMSアステールプラザ大ホール

主催：中国放送 / 広島エフエム放送

お問い合わせ：YUMEBANCHI 夢番地（広島） 082-249-3571 名古屋

5/14(火) 名古屋市公会堂

主催：CBCテレビ 特別協力：ZIP-FM 協力：CBCラジオ

お問い合わせ：CBCテレビ事業部 052-241-8118 チケット価格

S席 13,000（税込）

A席 12,000（税込）

※6歳未満（未就学児童）の方のご入場は、お断り致します。 https://udo.jp/concert/BozScaggs 協力：ユニバーサル ミュージック

企画・招聘・制作：ウドー音楽事務所