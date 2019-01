AORの帝王、ボズ・スキャッグスの3年11ヵ月ぶりとなる来日公演が5月に開催決定

昨年8月にリリースされた最新アルバム『アウト・オブ・ザ・ブルース』が第61回グラミー賞ベスト・コンテンポラリー・ブルース・アルバム部門にノミネートされているAORの帝王、ボズ・スキャッグス。彼の3年11ヵ月ぶりとなる来日公演が5月に開催されることが決定した。

今回のジャパン・ツアーは5月5日(日)の仙台サンプラーザ公演を皮切りに、5月7日(火)から9日(木)の3日間開催される東京・Bunkamura オーチャードホール公演等、5都市7公演が予定されている。(※公演詳細は下記)

74歳の現在でも精力的に活動を続けるスキャッグスは「音楽は常に私のパートナーで、今はかつてないほど自由に感じている」、「長年かけて漸く自分の音を見つけた気がする。満足できるアプローチに近づいた」と語っており、来日公演でのライヴ・パフォーマンスへの期待も膨らむ一方である。

■リリース情報

ボズ・スキャッグス『アウト・オブ・ザ・ブルース』

Boz Scaggs / Out Of The Blues

輸入盤・配信発売日:2018年7月27日(金)

国内盤発売日:2018年8月1日(水)

品番:UCCO-1196

価格:2,600(税抜)、2,808(税込)

CDのご購入はこちら

iTunesのダウンロードはこちら

【収録曲】()は作曲者

1. ロック・アンド・スティック (Jack Walroth)

2. アイヴ・ジャスト・ガット・トゥ・フォゲット・ユー (Don Robey)

3. アイヴ・ジャスト・ガット・トゥ・ノウ (Jimmy McCracklin) 4. ラジエーター110 (Jack Walroth) 5. リトル・ミス・ナイト・アンド・デイ (Boz Scaggs, Jack Walroth) 6. オン・ザ・ビーチ (Neil Young) 7. ダウン・イン・ヴァージニア (Jimmy Reed, Manny Reed) 8. ゾーズ・ライズ (Jack Walroth) 9. ザ・フィーリング・イズ・ゴーン (Don Robey) 10. グッド・インフォメーション (Jack Walroth) 11. 25イヤーズ (Jack Walroth) *ジャパン・ボーナス・トラック

【パーソネル】

ボズ・スキャッグス(vo, g, b, vocoder)

レイ・パーカー・ジュニア(g)

チャーリー・セクストン(g)

ウィリー・ウィークス(b)

ドイル・ブラムホールⅡ世(g)

ジム・ケルトナー(ds)

ジム・コックス(key) etc