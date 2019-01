女優の桐谷美玲さんが今年の干支であるイノシシに変身した姿を公開し、反響を呼んでいます。

■入籍、挙式、披露宴

昨年の桐谷さんは公私ともに変化の多かった1年でした。

9月には、2012年から6年半に渡りキャスターを務めてきた『NEWS ZERO』(日本テレビ系)で、7月に俳優の三浦翔平さんと入籍したことを改めて報告し、番組の卒業を発表しました。

View this post on Instagram

6年半出演したNEWSZEROを昨日卒業しました。 たくさんの事を教えてもらったZERO。 キャスターとして取材しなければ、絶対に経験できなかったことだらけで、20代前半からそのような環境にいられたことを幸せに思います。 最後の瞬間にはこれまでお世話になったたくさんのスタッフのみなさんも集まってくださって、ほんとに素敵なファミリーだなと改めて感じました。 村尾さん、小正さん、ラルフさん、乃蒼ちゃん、今井さん、 お世話になった全てのみなさん、 そして取材を受けてくださったみなさん、視聴者のみなさん。 本当にありがとうございました。 #newszero

A post shared by 桐谷美玲(@mirei_kiritani_) on Sep 25, 2018 at 9:09pm PDT

■ハワイでのツーショットに「美しすぎる」

12月23日には都内で披露宴を行い、翌日には「支えてくださっているみなさんに心から感謝を込めて…」とインスタに公開したのは、挙式を挙げたハワイで撮影したツーショット。

View this post on Instagram

支えてくださっているみなさんに心から感謝を込めて… これからもどうぞよろしくお願い致します。

A post shared by 桐谷美玲(@mirei_kiritani_) on Dec 24, 2018 at 5:59am PST

「美しすぎる」「映画のワンシーンみたい」と話題になりました。

■新婚旅行中の2人の投稿は…海!

年末30日には、「一年過ぎるのがすごく早かった。今年はまさに変化の一年でした」とハワイの夕日とともに振り返っています。

View this post on Instagram

少し早いですが。 2018年もありがとうございました😌 一年過ぎるのがすごく早かった。今年はまさに変化の一年でした。 来年もどうぞ、どうか、よろしくお願いします。 みなさま、良い年をお迎えください🎍

A post shared by 桐谷美玲(@mirei_kiritani_) on Dec 30, 2018 at 2:12am PST

一方、三浦翔平さんも元旦に自身のインスタを更新。青い空に青い海でサーフィンを楽しんでいる様子を披露しています。

View this post on Instagram

#2019 あー、、年明けちゃったね けど、新年とゆうか お正月って響きが好きだなー めでたいめでたい!

A post shared by shohei miura/三浦翔平(@shohei.63) on Dec 31, 2018 at 7:17am PST

年末年始は新婚旅行中と言われているおふたり。行き先が明らかになっていないため、ハワイ? 沖縄? と囁かれていますが、海は綺麗な場所、ということだけは確かなようですね。

■「食っちゃ寝…」イノシシに変身

5日に桐谷さんは「食っちゃ寝食っちゃ寝しています」と正月休みも満喫している様子。加工アプリでイノシシに扮したお茶目な1枚を投稿。本人いわく「アレですね、慣れてない感出ちゃいますね。」とのこと。

View this post on Instagram

食っちゃ寝食っちゃ寝しています🐗 あまりにアレなんでイノシシになるやつやってみたんですけど、アレですね、慣れてない感出ちゃいますね。

A post shared by 桐谷美玲(@mirei_kiritani_) on Jan 5, 2019 at 4:50am PST

すっぴんらしき姿と、カジュアルなパーカ姿であることにも「かわいすぎる!」と多くの絶賛の声が寄せられています。仕事や人生において、大きな変化のあった昨年でしたが、今年はどんな活躍を見せてくれるのか楽しみですね!

