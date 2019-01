吉田山田、デビュー10年にして初のディナーショーを埼玉の結婚式場ステラ・デル・アンジェロにて開催

2019年10月でデビュー10年を迎える男性シンガーソングライターデュオ吉田山田が、クリスマスイヴに初のディナーショーを開催した。

会場は埼玉の結婚式場ステラ・デル・アンジェロ(さいたま市中央区)。中世のお城を彷彿させる外観の建物には、吉田山田の写真が投射され、特別な日の雰囲気を醸し出していた。そして、入口には大きな吉田山田のパネル、来場者にはフロントにて吉田山田特製クリスマスカードと館内の案内図が配布された。

更には豪華絢爛な会場の各フロアには、実際にツアーで使用した衣装やギター、アルバムのアートワークで使用した小物等が展示され、吉田山田一色となっていた。

フレンチの豪華ディナーの後にいよいよライブがスタートし、吉田は黒のロングジャケットに赤いネクタイ、山田は黒のタキシードに赤の蝶ネクタイで登場した。

山田が2019年の目標として「今までフルマラソンに挑戦したり、変わった経験をしてきたけど、来年も新しいことをやりたい」と、吉田も「2018年は胸を張ってやり残したことは無いと言える年。2019年に向かって進みます!」と10年目の決意を語った。

吉田山田にとって初めての試みであったが、アンコールを含む全9曲を熱唱し、満席150人の会場のファンも大満足の笑顔をだった。

2019年2月20日には初のアニメタイアップとなる、TVアニメ“火ノ丸相撲”の新エンディングテーマ「桜咲け」を発売し、3月2日からは3年ぶり2度目となる「吉田山田47都道府県ツアー〜二人またまた旅2019〜」を実施、10年目の吉田山田の活動に注目して欲しい。

■ステラ・デル・アンジェロ presents 「吉田山田クリスマスプレミアムパーティー」

セットリスト

1. Snowin’

2. OK

3. Color

4. 冬の星座

5. 泣き笑い

6. Today, Tonight

7. 僕らのためのストーリー

8. 魔法のような

アンコール. 愛するキミがそばにいる

2018年12月24日(月祝)

会場 ステラ・デル・アンジェロ

http://www.stelladellangelo.com/

■吉田山田オフィシャルHP & MOBILE SITE:http://yoshidayamada.com

■商品情報

13th Single「桜咲け」

2019年2月20日発売

●品番:

【吉田山田盤】

PCCA.70537 926+税

【火ノ丸盤】

PCCA.04750 1,852+税

●商品形態・内容

【 吉田山田盤 】

・CD only

【 火ノ丸盤 】

・2CD

・描き下ろしアニメジャケット仕様。

※各CDの収録曲は後日発表致します。

<オリジナル特典>

下記店舗にてシングル2019年2月20日発売のニューシングル「桜咲け」吉田山田盤 [PCCA.70537]/「桜咲け」火ノ丸盤 [PCCA.04750]をご予約・ご購入のお客様に、先着で法人別「桜咲けオリジナルポストカード 」をプレゼント致します。

各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をお勧めいたします。

TOWER:桜咲けオリジナルポストカード TOWERバージョン

HMV:桜咲けオリジナルポストカード HMVバージョン

TSUTAYA:桜咲けオリジナルポストカード TSUTAYAバージョン

応援店:桜咲けオリジナルポストカード 応援店バージョン

Amazon:デカジャケット

※火ノ丸盤をご購入の方には火ノ丸盤絵柄のデカジャケット、吉田山田盤をご購入の方には吉田山田盤絵柄のデカジャケットを差し上げます。

※デカジャケットはジャケット写真の絵柄をそのまま24cm×24cm大の厚紙に印刷したものになります。

※ショップ別オリジナル特典の各絵柄は後日発表いたします。

【ご注意】

◆特典は数量限定となるため、発売前であってもご予約状況によっては、先に特典プレゼントが終了する場合もございます。

◆特典を確実に入手いただけるよう、お早めにお近くのCDショップ、WEBショップで特典についてご確認をいただいた上でのご予約をお勧め致します。

※特典につきましては、一部取り扱いの無いCDショップもございますので、詳細を店舗までお問い合わせください。また、ネット販売につきましても同様に、一部取り扱いの無い場合もございますので、各WEBショップの告知をご確認ください。

■ライヴ情報

「吉田山田47都道府県ツアー〜二人またまた旅2019〜」の開催決定!

【ツアースケジュール】

2019年3月2日(土) 神奈川・神奈川県民ホール 小ホール | 開場16:30 / 開演17:00

3月3日(日) 埼玉・三郷市文化会館 小ホール | 開場16:30 / 開演17:00

3月9日(土) 栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 | 開場16:30 / 開演17:00

3月10日(日) 茨城・mito LIGHT HOUSE | 開場16:30 / 開演17:00

3月15日(金) 鹿児島・CAPARVO HALL | 開場18:30 / 開演19:00

3月16日(土) 宮崎・WEATHER KING | 開場16:30 / 開演17:00

3月17日(日) 大分・DRUM Be-0 | 開場16:30 / 開演17:00

3月19日(火) 福岡・イムズホール | 開場18:30 / 開演19:00

3月21日(木・祝) 佐賀・LIVE HOUSE GEILS | 開場16:30 / 開演17:00

3月23日(土) 熊本・LIVEHOUSE 熊本B.9 V1 | 開場16:30 / 開演17:00

3月24日(日) 長崎・DRUM Be-7 | 開場16:30 / 開演17:00

3月30日(土) 群馬・高崎club FLEEZ | 開場16:30 / 開演17:00

3月31日(日) 千葉・柏PALOOZA | 開場16:30 / 開演17:00

4月12日(金) 愛媛・松山キティホール | 開場18:30 / 開演19:00

4月13日(土) 高知・高知X-pt. | 開場16:30 / 開演17:00

4月14日(日) 香川・高松DIME | 開場16:30 / 開演17:00

4月16日(火) 徳島・club GRINDHOUSE | 開場18:30 / 開演19:00

4月20日(土) 沖縄・桜坂セントラル | 開場16:30 / 開演17:00

4月27日(土) 福島・郡山HIPSHOT JAPAN | 開場16:30 / 開演17:00

4月28日(日) 山形・山形ミュージック昭和Session | 開場16:30 / 開演17:00

4月29日(月・祝) 宮城・仙台darwin | 開場16:30 / 開演17:00

5月1日(水・祝) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE | 開場16:30 / 開演17:00

5月3日(金・祝) 秋田・Akita Club SWINDLE | 開場16:30 / 開演17:00

5月4日(土) 青森・Quarter | 開場16:30 / 開演17:00

5月6日(月・祝) 北海道・札幌PENNY LANE24 | 開場16:30 / 開演17:00

5月18日(土) 大阪・umeda TRAD | 開場16:30 / 開演17:00

5月19日(日) 滋賀・U☆STONE | 開場16:30 / 開演17:00

5月21日(火) 京都・KYOTO MUSE | 開場18:30 / 開演19:00

5月23日(木) 兵庫・THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE | 開場18:30 / 開演19:00

5月25日(土) 和歌山・CLUB GATE | 開場16:30 / 開演17:00

5月26日(日) 奈良・NEVER LAND | 開場16:30 / 開演17:00

6月8日(土) 鳥取・米子 AZTiC laughs | 開場16:30 / 開演17:00

6月9日(日) 島根・松江 AZTiC canova | 開場16:30 / 開演17:00

6月13日(木) 山口・RISING HALL SHUNAN | 開場18:30 / 開演19:00

6月15日(土) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO | 開場16:30 / 開演17:00

6月16日(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM | 開場16:30 / 開演17:00

6月22日(土) 三重・松阪 Live Music M’AXA | 開場16:30 / 開演17:00

6月23日(日) 岐阜・club-G | 開場16:30 / 開演17:00

6月29日(土) 山梨・甲府CONVICTION | 開場16:30 / 開演17:00

6月30日(日) 長野・長野CLUB JUNK BOX | 開場16:30 / 開演17:00

7月6日(土) 新潟・studio NEXS | 開場16:30 / 開演17:00

7月13日(土) 富山・富山SOUL POWER | 開場16:30 / 開演17:00

7月14日(日) 石川・金沢AZ | 開場16:30 / 開演17:00

7月15日(月・祝) 福井・福井CHOP | 開場16:30 / 開演17:00

7月20日(土) 静岡・Live House 浜松窓枠 | 開場16:30 / 開演17:00

7月21日(日) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL | 開場16:00 / 開演17:00

【概要】

チケット料金:前売 ¥5,000(税込/ドリンク代別)

当日 ¥5,500(税込/ドリンク代別)

※3/2神奈川、3/3埼玉、4/28山形のみドリンク代無し

席種:全自由 (※3/2神奈川、3/3埼玉、3/19福岡のみ全席指定)

年齢制限:小学生以上有料/未就学児童無料 ※但し、座席が必要な場合はチケット必要

チケット一般発売日:2019年1月12日(土)

企画/制作:日音/LIFE

■オフィシャルサイト/SNS

Official Site → http://yoshidayamada.com

Official Facebook → https://www.facebook.com/yoshidayamada.official

Official Twitter → https://twitter.com/yoshidayamada

山田義孝 Twitter → https://twitter.com/yamadayositaka

Official Blog → http://ameblo.jp/yoshida-yamada/

山田義孝 Instagram → https://instagram.com/yamadayositaka/

■レギュラー番組

★TBSラジオクラウド「吉田山田のポッとでなふたり」

オンエア:TBSラジオクラウド 隔週月曜日22:00頃~ ※配信専用コンテンツ

★tvk(テレビ神奈川)「吉田山田のドレミファイル♪」

オンエア:毎週土曜日22:00~22:30

メインMC:吉田山田

コーナー進行:麻生夏子

番組HP→http://www.tvk-yokohama.com/doremifile/