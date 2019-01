「モンスターハンター：ワールド」にて「アサシンクリード」とのコラボが開催中！

カプコンは、PS4版「モンスターハンター:ワールド」において、2018年12月28日より「アサシンクリード」とのコラボレーションクエストを開始した。

■「モンスターハンター:ワールド」×「アサシンクリード」シリーズスペシャルコラボクエスト開催!

素早く、狂暴で、熱きモンスターたちとの大連続狩猟で「セヌの風切り羽」を手に入れよう。重ね着装備「【バエク】衣装」と特殊装具「アサシンの装衣」を纏えば、アサシンの如き鮮やかな狩りを楽しめる!?

期間:【受注可能】~2019年1月11日(金)am8:59まで

イベントクエスト「軽やかで恐ろしく、そして熱く」

クエストLv:★8

受注・参加条件:ハンターランク(HR)14以上

フィールド:特殊闘技場

メインターゲット:全てのターゲットの狩猟

オドガロンとイビルジョー、ナナ・テスカトリが登場する大連続狩猟の試練を乗り越えろ!

イベントクエスト「軽やかで恐ろしく、そして熱く」をクリアして、「セヌの風切り羽」を手に入れたら加工屋にいる親方と武具屋に話をしよう。重ね着装備「【バエク】衣装」と特殊装具「アサシンの装衣」の納品依頼が発生!素材を集めて調査資源管理所へ納品だ!納品依頼が完了すれば、ギルドカードの背景・称号・ポーズも獲得できるのでチャレンジしよう!!

重ね着装備「【バエク】衣装」

「アサシンクリード オリジンズ」の主人公バエクが身に纏う衣装をイメージした重ね着装備が登場!フィールドを自在に駆けめぐり、高所からの多彩なアクションを繰り出すバエクのような気分になれる!?

特殊装具「アサシンの装衣」

「アサシンクリード II」の主人公エツィオ・アウディトーレの衣装をイメージした装衣。最強のアサシンの一人と称賛されてきた彼のように、身を隠して素早く忍び寄り、モンスターの背後から奇襲しよう!

(C) 2009-2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin's Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.(C) CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.