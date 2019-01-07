バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI、4月に全曲新曲のアルバムリリースが決定。さらに5月に全国ツアースタート。初日は日比谷野音ワンマン！

バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIが、2019年4月にメジャー2ndアルバム「NO LIMIT」をリリースすることが発表された。
本作は全11曲収録のオール新曲となり、バンもん！らしくも新たな挑戦となるバラエティ豊かなラインナップになる予定。詳細は後日発表されるのでお楽しみに。
またアルバムリリースに伴い、3月から全国リリースイベントをスタートすることも決定した。3月3日に関東近郊からスタートし、毎週末に行われる予定だ。こちらも詳細は追ってアナウンスされる。是非チェックしておこう。
さらに、5月より全国ツアー「バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI JAPAN TOUR 2019○○元年！NAKAYOSHI幕府♡」を開催することも発表した。本ツアーはワンマン公演で、初日は自身最大キャパとなる日比谷野外大音楽堂で開催する。チケットは初日の日比谷野外大音楽堂公演のみ1月20日より先行抽選予約の受付が開始される。
■リリース情報
4月発売 メジャー2ndALBUM「NO LIMIT」
■ツアー情報
バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI JAPAN TOUR 2019
○○元年！NAKAYOSHI幕府♡
5/19(日) 東京 日比谷野外音楽堂
5/24(金) 長野 NAGANO CLUB JUNK BOX
5/25(土) 富山 Soul Power
6/2(日) 群馬 高崎clubFLEEZ
6/14(金) 金沢 vanvanV4
6/15(土) 新潟 NEXS NIIGATA
6/22(土) 岡山 YEBISU YA PRO
6/23(日) 広島 LIVE VANQUISH
6/29(土) 静岡 SOUND SHOWER ark
6/30(日) 山梨 甲府CONVICTION
7/5(金) 福岡 DRUM Be-1
7/6(土) 熊本 Be9 V2
7/12(金) 神奈川 F.A.D yokohama
7/26(金) 大阪 BIGCAT
8/9(金) 栃木 HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2
8/24(土) 愛知 NAGOYA ReNY Limited
9/7(土) 茨城 水戸LIGHT HOUSE
9/8(日) 埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
9/20(金) 宮城 MACANA
9/27(金) 京都 KYOTO MUSE
9/28(土) 兵庫 VARIT.
北海道、沖縄 & more..
チケットの詳細は後日発表。