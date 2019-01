天月-あまつき-初のテレビレギュラー番組放送決定。新曲先行配信も開始

2019年1月16日に2019年第一弾、そして移籍第一弾となるシングル「恋人募集中(仮)」を発売する天月-あまつき-。同タイトルの先行配信が2019年1月7日より開始となり、あわせて初のテレビレギュラー番組放送の決定も発表となった。

シングルのリード曲「恋人募集中(仮)」は1月7日から、主要ダウンロード/ストリーミングサービスで配信がスタート。この先行配信に合わせて、音楽ストリーミングサービス「AWA」では、1月2日より天月-あまつき-に言ってもらいたい恋の応援ボイスを募集し、選ばれたセリフは1月15日よりAWAにて限定配信される『ボイス配信企画』を実施。音楽聴き放題サービス「dヒッツ」では1月15日よりmyヒッツに登録すると、直筆サイン入りポスタープレゼントがあたるキャンペーンが開催される。

また、天月-あまつき-にとって初のテレビレギュラー番組の放送が決定した(TOKYO MX1 毎週日曜午前10:30~11:00/初回放送は2019年1月20日)。番組タイトルは「天月とあまつき」。

番組の内容は、

『天月-あまつき-は月ノ山高校の3年生。赤点続きの彼は、3月に控えた卒業試験に向けて図書室へ。勉強を始めるもどうにも身が入らない。気分転換に本棚を見ていると、ふと「天月とあまつき」の背表紙を目にする。自分と同じ名前の書籍を発見し思わず手に取ると、1ページ目には天月-あまつき-本人のプロフィールとイラストが書かれていた。「なぜ、自分のプロフィールが!?」不思議に思い、さらにページをめくるとそこには、学校を舞台に天月-あまつき-という人間の“ミライ”が書かれていた。その本に書かれた“ミライ”を現実のものにするべく、天月-あまつき-は翻弄される。果たして天月-あまつき-は本に書かれている“ミライ”を掴むことはできるのか?』

というもの。本に書かれたファンタジーな世界の「あまつき」と、“ミライ”を現実のものにするべくリアルな「天月」のドキュメンタリーとを融合させた、新感覚リアリティーショーとなっている。

「恋人募集中(仮)」は2019年1月2日よりミュージック・ビデオをYouTubeで公開し、その再生回数は1日で30万を突破している。

■全国ツアー

『Loveletter from Moon~Winter Tour 2018-2019~』

2018年12月24日(月・祝) open 16:00/start 17:00

神奈川県・相模女子大学グリーンホール *SOLD OUT

2018年12月28日(金) open 16:00/start 17:00

埼玉県・大宮ソニックシティ *SOLD OUT

2019年1月4日(金) open 17:00/start 18:00

大阪府・オリックス劇場 *SOLD OUT

2019年1月11日(金) open 17:30/start 18:30

愛知県・日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2019年1月26日(土) open 16:00/start 17:00

福岡県・福岡市民会館 *SOLD OUT

2019年2月3日(日) open 16:00/start 17:00

宮城県・仙台サンプラザホール

2019年2月11日(月・祝) open 16:00/start 17:00

神奈川県・神奈川県民ホール *SOLD OUT

2019年3月26日(火) open 17:30/start 18:30

北海道・わくわくホリデーホール

初のアリーナ公演(追加公演)決定!!

3月30(土)open 13:30/start 14:30

東京都・片柳アリーナ

