春高バレー全104試合を無料配信 2019.1.5(sat)〜7(mon)「バーチャル春高バレー」

高校生バレーボールの日本一を競う大会「春の高校バレー」が2019年1月5日に開幕。株式会社フジテレビジョンと株式会社運動通信社がスポーツメディア「SPORTS BULL（スポーツブル）」内に共同で開設している春の高校バレー総合情報サービス「バーチャル春高バレー」では、全104試合を無料配信中。
2019年1月5日開幕「第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会」。フジテレビ（地上波）では、例年通り男女１回戦から決勝まで放送「バーチャル春高バレー」では、完全無料で全国大会の全104試合を配信。１月5日～7日開催の１回戦から準々決勝までの96試合は、完全無料でライブ配信。日本一の栄冠を目指して躍動する高校生たちの熱き戦いを、フジテレビ地上波放送やライブ配信で応援しよう！
【大会概要】
大会名：ジャパネット杯春の高校バレー 第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会
主催：公益財団法人日本バレーボール協会、公益財団法人全国高等学校体育連盟、フジテレビジョン、産経新聞社・サンケイスポーツ、FNSフジネットワーク
会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ
開催期間：2019年１月５日(土)～７日(月)、12日(土)、13日(日)
＿＿＿2019年１月５日(土) 開会式／男女１回戦（５面・40試合）
１月６日(日) 男女２回戦（４面・32試合）
１月７日(月) 男女３回戦、準々決勝戦（４面・24試合）
１月12日(土) 男女準決勝戦（特設１面・４試合）
１月13日(日) 男女決勝戦・閉会式（特設１面・２試合）
＿＿＿＿地上波放送概要
タイトル：『ジャパネット杯春の高校バレー第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会』
放送日時（※放送時間は変更になる可能性があります）
男女１回戦：１月５日(土)深夜25時55分～26時55分（関東ローカル）
男女２回戦：１月６日(日)深夜25時25分～26時25分（関東ローカル）
男女３回戦・準々決勝：１月７日(月)深夜24時55分～25時55分（関東ローカル）
男女準決勝：１月12日（土）午後４時～５時30分
男子決勝：１月13日（日）午後１時30分～２時55分
女子決勝：１月13日（日）午後４時～５時40分
＜出演者＞
情熱キャスター：宮司愛海（ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｱﾅｳﾝｻｰ）
【男子決勝】解説：川合俊一 リポート：大林素子、迫田さおり
実況：西岡孝洋（ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｱﾅｳﾝｻｰ）
【女子決勝】解説：大山加奈 リポート：大林素子、迫田さおり
実況：倉田大誠（ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｱﾅｳﾝｻｰ）
公式HP：https://www.fujitv.co.jp/sports/vabonet/haruko/
【配信概要】
サイト名：「バーチャル春高バレー」
※「SPORTS BULL（スポーツブル）」内に開設
＜配信内容（予定）＞
都道府県大会代表決定戦全104試合配信 全国大会全102試合配信
※１回戦～準々決勝（１月５日～７日）96試合をライブ配信
スペシャルコンテンツ 春高OB・OGのトップ選手インタビューや過去の名勝負、「浅尾美和のHARUKO情熱エール！」など
URL：https://sportsbull.jp/category/haruko/
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