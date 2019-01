阿部真央、10周年イヤーの2019年を迎え「阿部真央ベスト」のトレーラー映像を公開！新たなタイアップやNHK「あさイチ」出演も決定

2019年になり、 ついに今月1月21日にデビュー10周年を迎える阿部真央。1月23日に発売されるキャリア初のベストアルバム「阿部真央ベスト」のトレーラー映像が公開された。

衝撃のデビューとなった「ふりぃ」や、動画再生回数2,000万回超えの「貴方の恋人になりたいのです」、今の季節に切なすぎるラブソング「いつの日も」、CMソングとしてもおなじみの「ロンリー」、アニメ主題歌にもなった「Believe in yourself」など多くの共感を生んできた楽曲から、岡崎体育がアレンジを担当した「immorality( Arranged by 岡崎体育)」、最新シングル「変わりたい唄」まで、10周年を飾るにふさわしくシンガーソングライター阿部真央のキャリアを映像で追っていくような内容になった。トレーラーを観ながら改めて阿部真央というアーティストの様々な唄に触れていただきたい。

そして最新シングル「変わりたい唄」に新たなタイアップが決定した。テレビ朝日系「お願い!ランキング」1月度エンディングテーマとして1月7日からオンエアされるのでチェックしてみよう。

また1月3日には、ついにベストアルバムで音源化されるあの名曲「クソメンクソガールの唄」を生み出したTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」に約2年ぶりにゲスト出演する。

そして1月7日にはMBS「+music」に出演。「貴方の恋人になりたいのです」「ロンリー」を弾き語りで披露する予定だ。さらに1月11日にはNHK総合「あさイチ」に生出演することも決定。スタジオでの生パフォーマンスも予定している。

10周年イヤーに突入し、2018年11月から開催中の全国ホールツアー【阿部真央 らいぶNo.8 ~Road to 10th Anniversary~】に加え、メディアへの出演も活発化。

2018年末に開催された「FM802 RADIO CRAZY」と「COUNTDOWN JAPAN 18/19」でも、入場規制がかかるほどの盛況の中、圧巻のステージを披露した。

1月21日のデビュー10周年記念日、1月22日の日本武道館ワンマンライブ、1月23日のベストアルバム「阿部真央ベスト」発売、1月24日の29歳の誕生日、さらに1月27日の関西初のアリーナ単独公演となる神戸ワールド記念ホールワンマンライブという濃密な10周年ウィークを目前に控え、さらに勢いを増し走り抜ける阿部真央の2019年が面白くなりそうだ。

◆「阿部真央ベスト」トレーラー映像

◆タイアップ情報

「変わりたい唄」テレビ朝日「お願い!ランキング」1月度エンディングテーマ

https://www.tv-asahi.co.jp/onegai_chosenkyo/

◆メディア出演情報

1月3日(木)TBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」

https://www.tbsradio.jp/megane/

1月7日(月)MBS「+music」

https://www.mbs.jp/plusmusic/

1月11日(金)NHK総合「あさイチ」

http://www1.nhk.or.jp/asaichi/

