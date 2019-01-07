Bentham、“ウルトラマンシリーズ”新番組主題歌、お正月配信決定！

2019年2月27日にニューアルバム「MYNE」をリリースするハイブリッドロックバンド、Bentham（読み：ベンサム）の、テレビ東京系『ウルトラマン ニュージェネレーションクロニクル』の主題歌に決まった新曲「Hope the youth」が新年早々に配信シングルとして発売される事が決まった。
2019年1月5日あさ9：00からテレビ東京系にてスタートしたウルトラマンシリーズの新番組『ウルトラマン ニュージェネレーションクロニクル』の番組主題歌として抜擢されたBenthamの新曲「Hope the youth」が番組開始の同日に配信シングルとして発売された。
＜配信サイトURL＞
配信が決まった新曲「Hope the youth」は、番組「ウルトラマン ニュージェネレーションクロニクル」のためにVo.&Gt.の小関によって書き下ろされた新曲となっており、エッジのきいたエモーショナルなロックサウンドでありながら、爽やかでキャッチーなメロディを併せ持った楽曲で、歌詞は世代を超えて愛され続ける「ウルトラマンシリーズ」をモチーフに、いまの子どもたちと、“かつて子どもだった”大人たちに贈る歌となっている。
同曲は配信に先駆け、J-WAVEにてBenthamが毎週木曜日を担当しているレギュラー番組「THE KINGS PLACE」の1月3日番組放送内にてフルサイズでのオンエアが解禁された。
J-WAVE
「THE KINGS PLACE」
放送時間：25:00-26:00
https://www.j-wave.co.jp/blog/kingsplace/bentham/
1月5日から放送開始の『ウルトラマン ニュージェネレーションクロニクル』を観て、配信されたばかりの主題歌「Hope the youth」を聴いて、ダブルでお正月を楽しんで頂きたい。
■配信シングル情報
2019年1月5日配信スタート
「Hope the youth」
PCSP.02585
■絶賛配信中
「cymbidium」
PCSP.02567
■番組情報
テレビ東京系『ウルトラマン ニュージェネレーションクロニクル』
2019年1月5日(土) あさ9:00〜放送開始
https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/ngc/
■アルバム情報】
「MYNE」
2019年2月27日発売
■商品形態
・初回盤 (CD+DVD)
PCCA.04751 ￥3,780(税込)
・通常盤：期間限定スペシャルプライス (CD)
PCCA.04752 ￥2,160(税込)/
・通常盤 (CD)
※期間限定スペシャルプライス (PCCA.4752)の在庫がなくなり次第、販売開始
PCCA－04768 ￥2,980(税込)
【収録内容】
1. cymbidium
2. Cry Cry Cry
3. Hope the youth
4. トワイライト
5. five
6. ASOBI
7. MIRROR BALL
8. BASSBALL
9. SUTTA MONDA
10. 夜な夜な
【初回盤DVD収録内容】
・TONIGHT @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）
・サテライト @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）
・僕から君へ @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）
・memento @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）
・FATEMOTION @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）
・Chicago @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）
・激しい雨 @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）
・パブリック @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）
・クレイジーガール @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）
・「MYNE」メイキング&オフショット映像
【先着購入特典】
・MYNE オリジナルトートバッグ
・MYNE オリジナルトートバッグ (TOWER RECORDS ver.)
全国のCDショップにて、2019年2月27日発売 Bentham 2ndフルアルバム「MYNE」をご購入の方に、先着で「MYNE オリジナルトートバッグ」をプレゼントいたします。
※特典は数に限りがございますので、お早めのご予約、ご購入をお勧めいたします。
※一部お取扱いの無い店舗もございますので、詳しくは店舗までお問い合わせください。
※イベントでのご予約・ご購入は特典対象外となります。
■ライブ情報
★2019/1/19(土) 渋谷 TSUTAYA O-EAST
ircle presents「HUMANisM 〜超★大乱闘編〜」
開場 12:00 / 開演 12:30
★2019/2/2（土）・2/3（日） ※Benthamは2/2(土)に出演します。
RAD CREATION & RAD ENTERTAINMENT presents
「でらロックフェスティバル2019」 powered by @FM
開場 12:00 / 開演 13:00
http://derarockfes.radcreation.jp/
★2019/2/17(日)
「パナフェス2019」
開場13:00 / 開演14:00
http://www.panoramapanamatown.com/2019/
■more info
【Bentham オフィシャルHP】
【Bentham屋】