Bentham、“ウルトラマンシリーズ”新番組主題歌、お正月配信決定！

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2019年2月27日にニューアルバム「MYNE」をリリースするハイブリッドロックバンド、Bentham（読み：ベンサム）の、テレビ東京系『ウルトラマン ニュージェネレーションクロニクル』の主題歌に決まった新曲「Hope the youth」が新年早々に配信シングルとして発売される事が決まった。

2019年1月5日あさ9：00からテレビ東京系にてスタートしたウルトラマンシリーズの新番組『ウルトラマン ニュージェネレーションクロニクル』の番組主題歌として抜擢されたBenthamの新曲「Hope the youth」が番組開始の同日に配信シングルとして発売された。

＜配信サイトURL＞

https://lnk.to/Bentham

配信が決まった新曲「Hope the youth」は、番組「ウルトラマン ニュージェネレーションクロニクル」のためにVo.&Gt.の小関によって書き下ろされた新曲となっており、エッジのきいたエモーショナルなロックサウンドでありながら、爽やかでキャッチーなメロディを併せ持った楽曲で、歌詞は世代を超えて愛され続ける「ウルトラマンシリーズ」をモチーフに、いまの子どもたちと、“かつて子どもだった”大人たちに贈る歌となっている。

同曲は配信に先駆け、J-WAVEにてBenthamが毎週木曜日を担当しているレギュラー番組「THE KINGS PLACE」の1月3日番組放送内にてフルサイズでのオンエアが解禁された。

J-WAVE

「THE KINGS PLACE」

放送時間：25:00-26:00

https://www.j-wave.co.jp/blog/kingsplace/bentham/

1月5日から放送開始の『ウルトラマン ニュージェネレーションクロニクル』を観て、配信されたばかりの主題歌「Hope the youth」を聴いて、ダブルでお正月を楽しんで頂きたい。

■配信シングル情報

2019年1月5日配信スタート

「Hope the youth」

PCSP.02585

■絶賛配信中

「cymbidium」

PCSP.02567

■番組情報

テレビ東京系『ウルトラマン ニュージェネレーションクロニクル』

2019年1月5日(土) あさ9:00〜放送開始

https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/ngc/

■アルバム情報】

「MYNE」

2019年2月27日発売

■商品形態

・初回盤 (CD+DVD)

PCCA.04751　￥3,780(税込)

・通常盤：期間限定スペシャルプライス (CD)

PCCA.04752　￥2,160(税込)/

・通常盤 (CD)

※期間限定スペシャルプライス (PCCA.4752)の在庫がなくなり次第、販売開始

PCCA－04768　￥2,980(税込)

【収録内容】

1. cymbidium

2. Cry Cry Cry

3. Hope the youth

4. トワイライト

5. five

6. ASOBI

7. MIRROR BALL

8. BASSBALL

9. SUTTA MONDA

10. 夜な夜な

【初回盤DVD収録内容】

・TONIGHT @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）

・サテライト @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）

・僕から君へ @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）

・memento @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）

・FATEMOTION @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）

・Chicago @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）

・激しい雨 @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）

・パブリック @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）

・クレイジーガール @渋谷CLUB QUATTRO（2018.6.8）

・「MYNE」メイキング&オフショット映像

【先着購入特典】

・MYNE オリジナルトートバッグ

・MYNE オリジナルトートバッグ (TOWER RECORDS ver.)

全国のCDショップにて、2019年2月27日発売 Bentham 2ndフルアルバム「MYNE」をご購入の方に、先着で「MYNE オリジナルトートバッグ」をプレゼントいたします。

※特典は数に限りがございますので、お早めのご予約、ご購入をお勧めいたします。

※一部お取扱いの無い店舗もございますので、詳しくは店舗までお問い合わせください。

※イベントでのご予約・ご購入は特典対象外となります。

■ライブ情報

★2019/1/19(土) 渋谷 TSUTAYA O-EAST

ircle presents「HUMANisM 〜超★大乱闘編〜」

開場 12:00 / 開演 12:30

★2019/2/2（土）・2/3（日） ※Benthamは2/2(土)に出演します。

RAD CREATION & RAD ENTERTAINMENT presents

「でらロックフェスティバル2019」 powered by @FM

開場 12:00 / 開演 13:00

http://derarockfes.radcreation.jp/

★2019/2/17(日)

「パナフェス2019」

開場13:00 / 開演14:00

http://www.panoramapanamatown.com/2019/

■more info

【Bentham オフィシャルHP】

http://www.bentham-web.com

【Bentham屋】

https://bentham.ponycanyon.co.jp/

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