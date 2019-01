ドラマ『アウトランダー』カトリーナ・バルフがフィアンセと一緒にイベントに登場！

『人気ドラマ『アウトランダー』で主人公のクレアを演じるカトリーナ・バルフが、フィアンセと一緒に英国アカデミーのイベントに登場しました。

二人が揃ってレッドカーペットに登場したのは、ゴールデングローブ賞の前日、6日にロサンゼルスで開催された英国アカデミー主催のティーパーティ。

カトリーナはこの日、ホワイト地にピンクフローラル刺繍がラブリーなドレスをチョイス。

バックサイドはオープンになっており、ラベンダー色の大きなリボンがポイントの、とっても軽やかなデザイン。

ドラマでは、アースカラーのドレスを着ていることの多いカトリーナですが、この日は華やかでかわいらしい魅力を前面に押し出したコーデです。

LOS ANGELES, CA - JANUARY 05: Caitriona Balfe (L) and Tony McGill attends The BAFTA Los Angeles Tea Party at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 5, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Kevork Djansezian/BAFTA LA/Getty Images)

カトリーナとフィアンセのトニー・マクギルは、昨年のゴールデングローブ賞のレッドカーペットにて、左手薬指に輝くリングを披露して、婚約を公表していました。

あれからちょうど一年。この日のイベントでも、二人は仲の良さそうなツーショットを見せてくれています。

LOS ANGELES, CA - JANUARY 05: Caitriona Balfe attends The BAFTA Los Angeles Tea Party at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 5, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images)

カトリーナは、昨年ゴールデングローブ賞では、ドラマ部門主演女優賞にノミネートされていましたが、残念ながら受賞はならず。

今年も『アウトランダー』の演技が評価され、主演女優賞にノミネートされています。

主演女優賞候補のライバルには、昨年受賞した『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』のエリザベス・モスをはじめ、『キリング・イヴ』のサンドラー・オーや『ジ・アメリカンズ』のケリ・ラッセル、そして『Homecoming(原題)』のジュリア・ロバーツなど強敵ぞろい。敵に不足なし!

今年のゴールデングローブ賞、カトリーナは受賞なるのでしょうか。

賞の行方に注目です!

Caitriona Balfe is fab in florals as she poses with fiance Tony McGill at BAFTA Tea Party in LA | Daily Mail Online