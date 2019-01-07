【後半キックオフ！】U-18合同チーム東西対抗戦 東軍vs西軍

ラグビーU-18合同チーム東西対抗戦は1月7日 (月)、花園ラグビー場でU-18合同チーム東軍 vs U-18合同チーム西軍の試合の後半キックオフ！
メンバー
■ U-18合同チーム東軍
1 PR 小山師基
2 PR 小栗丈昌
3 PR 長久奏汰
4 PR 和泉魁
5 HO 中澤遼太
6 HO 米村圭大
7 LO ブルースケオン壮太
8 LO 松宮龍太郎
9 LO 望月雄三
10 FL 小泉敦矢
11 FL 目時隆聖
12 FL 渡會剛士
13 NO8 金原慶宗(C)
14 SH 兪翔也
15 SH 村上大生
16 SO 安藤稜真
17 SO 山木康平
18 SO 曽根﨑将志
19 SO 上田賢信
20 CTB 海野孝太
21 CTB 川島智紀
22 CTB 辻口歩
23 WTB 金晃
24 WTB 吉田拓未
25 FB 曽我太智
■ U-18合同チーム西軍
1 PR 大家光太郎
2 PR 玉木瑛士
3 PR 朝長篤生
4 PR 今藤堅太
5 HO 甚川恭佑
6 HO 難波佳介
7 LO 伊賀上修吾
8 LO 越智康誠
9 LO 半田歩夢
10 FL 川上泰生
11 FL 酒井康生
12 FL 髙橋和城
13 NO8 文野元登
14 SH 梨羽大誠
15 SH 大城爽
16 SO 奥田照己
17 SO 蕨迫辰巳
18 CTB 川浪創太郎
19 CTB 伊藤武蔵
20 CTB 早見辰
21 CTB 辻谷明真
22 WTB 尾方道史
23 WTB 石川留依
24 WTB 大谷優太
25 FB 犬飼慎一郎