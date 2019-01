「ウィムジカル ウォー」PCブラウザ版が1月21日にリリース！マジックオパールがもらえる事前登録キャンペーンも開始

GMOインターネットは、PCブラウザ版「ウィムジカル ウォー」をGMOメディアが運営するブラウザゲームプラットフォーム「ゲソてんbyGMO」にて、2019年1月21日にリリースする。

■「ゲソてん」で「ウィムジカル ウォー」PCブラウザ版を提供!

現在スマホアプリ版(iOS/Android)を展開している「ウィムジカル ウォー」は、GMOメディアのブラウザゲームプラットフォーム「ゲソてん」において、PCブラウザ版を提供することとなりました。これにより、PCブラウザ版ならではの大画面でゲームの世界をお楽しみいただくことができるようになります。

PCブラウザ版の提供開始後は、スマホアプリ版とPCブラウザ版の「利用の切り替え」が可能となります。「利用の切り替え」を1度行えば、移動中にスマホアプリ版でプレイし、自宅ではPCブラウザ版の大画面でプレイするなど、ライフスタイルに応じてゲームをお楽しみいただけます。

備考

「利用の切り替え」によるプレイデータ共有を行っている場合、同一データでのスマホアプリ版とPCブラウザ版の同時プレイはできません。また、スマホアプリ版とPCブラウザ版間では、「有償マジックオパール」の共有は行えません。「有償マジックオパール」は、購入したプラットフォーム内のみで有効です。

■PCブラウザ版の事前登録をスタート!豪華特典つきキャンペーンも実施

本日1月7日(月)より「ゲソてん」内の特設サイトにおいて、「ウィムジカル ウォー」PCブラウザ版の事前登録を開始いたしました。また、事前登録者数に応じて、特典としてマジックオパールをプレゼントする、事前登録キャンペーンも実施いたします。事前登録者数3,000人突破で、全プレイヤーにもれなく1,500マジックオパールをプレゼント。ぜひ友達と一緒に事前登録にご参加ください!

なお、事前登録キャンペーンの特典配布方法は、PCブラウザ版開始後にゲーム内のお知らせでご案内いたします。

キャンペーン実施期間:1月7日(月)11:00~1月21日(月)10:00

特設サイトURL

https://gesoten.com/games/genre/battle-simulation/whimsicalwar

事前登録キャンペーン特典

500人:250マジックオパール

1,000人:500マジックオパール

1,500人:750マジックオパール

2,000人:1,000マジックオパール

2,500人:1,250マジックオパール

3,000人:1,500マジックオパール

Copyright (C) 2019 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved.Copyright (C) 2019 GMO Media, Inc. All Rights Reserved.