第76回ゴールデン・グローブ賞受賞結果発表！＜テレビの部＞

現地時間1月6日（日）にロサンゼルスにて開催された第76回ゴールデン・グローブ賞授賞式。その年の最も優れた映画とドラマを、記者たちの投票によって受賞者が決まるこのショーレース。ドラマ部門作品賞を受賞したのは、ファイナルを迎えた『ジ・アメリカンズ』。ノミネートでリードしていた『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』は、ミニシリーズ／テレビムービー部門作品賞と主演男優賞に選ばれた。
受賞結果は以下の通り。（★印太字が受賞者／受賞作品）
【ドラマ部門 作品賞】
★『ジ・アメリカンズ』
『ボディガード ―守るべきもの―』
『Homecoming（原題）』
『キリング・イヴ／Killing Eve』
『Pose（原題）』
【ドラマ部門 女優賞】
カトリーナ・バルフ『アウトランダー』
エリザベス・モス『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
★サンドラ・オー『キリング・イヴ／Killing Eve』
ジュリア・ロバーツ『Homecoming（原題）』
ケリー・ラッセル『ジ・アメリカンズ』
【ドラマ部門 男優賞】
ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』
ステファン・ジェームズ『Homecoming（原題）』
★リチャード・マッデン『ボディガード ―守るべきもの―』
ビリー・ポーター『Pose（原題）』
マシュー・リス『ジ・アメリカンズ』
【コメディ／ミュージカル部門 作品賞】
『バリー』
『グッド・プレイス』
『Kidding（原題）』
★『コミンスキー・メソッド』
『マーベラス・ミセス・メイゼル』
【コメディ／ミュージカル部門 女優賞】
クリステン・ベル『グッド・プレイス』
キャンディス・バーゲン『TVキャスター マーフィー・ブラウン』
アリソン・ブリー『GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』
★レイチェル・ブロズナハン『マーベラス・ミセス・メイゼル』
デブラ・メッシング『ふたりは友達？ウィル＆グレイス』
【コメディ／ミュージカル部門 男優賞】
サシャ・バロン・コーエン『Who Is America？（原題）』
ジム・キャリー『Kidding（原題）』
★マイケル・ダグラス『コミンスキー・メソッド』
ドナルド・グローヴァー『アトランタ』
ビル・ヘイダー『バリー』
【ミニシリーズ／テレビムービー部門 作品賞】
『エイリアニスト』
★『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』
『Escape at Dannemora（原題）』
『KIZU－傷－』
『英国スキャンダル ～セックスと陰謀のソープ事件』
【ミニシリーズ／テレビムービー部門 女優賞】
エイミー・アダムズ『KIZU－傷－』
★パトリシア・アークエット『Escape at Dannemora（原題）』
コニー・ブリットン『ダーティ・ジョン －秘密と嘘－』
ローラ・ダーン『ジェニーの記憶』
レジーナ・キング『運命の7秒』
【ミニシリーズ／テレビムービー部門 男優賞】
アントニオ・バンデラス『ジーニアス：ピカソ』
ダニエル・ブリュール『エイリアニスト』
★ダレン・クリス『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』
ベネディクト・カンバーバッチ『パトリック・メルローズ』
ヒュー・グラント『英国スキャンダル ～セックスと陰謀のソープ事件』
【助演女優賞】
アレックス・ボースタイン『マーベラス・ミセス・メイゼル』
★パトリシア・クラークソン『KIZU－傷－』
ペネロペ・クルス『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』
タンディ・ニュートン『ウエストワールド』
イヴォンヌ・ストラホフスキー『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
【助演男優賞】
アラン・アーキン『コミンスキー・メソッド』
キーラン・カルキン『キング・オブ・メディア』
エドガー・ラミレス『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』
★ベン・ウィショー『英国スキャンダル ～セックスと陰謀のソープ事件』
ヘンリー・ウィンクラー『バリー』
（海外ドラマNAVI）
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