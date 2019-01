第76回ゴールデン・グローブ賞受賞結果発表！＜テレビの部＞

現地時間1月6日(日)にロサンゼルスにて開催された第76回ゴールデン・グローブ賞授賞式。その年の最も優れた映画とドラマを、記者たちの投票によって受賞者が決まるこのショーレース。ドラマ部門作品賞を受賞したのは、ファイナルを迎えた『ジ・アメリカンズ』。ノミネートでリードしていた『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』は、ミニシリーズ/テレビムービー部門作品賞と主演男優賞に選ばれた。

受賞結果は以下の通り。(★印太字が受賞者/受賞作品)

【ドラマ部門 作品賞】

★『ジ・アメリカンズ』

『ボディガード ―守るべきもの―』

『Homecoming(原題)』

『キリング・イヴ/Killing Eve』

『Pose(原題)』

【ドラマ部門 女優賞】

カトリーナ・バルフ『アウトランダー』

エリザベス・モス『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

★サンドラ・オー『キリング・イヴ/Killing Eve』

ジュリア・ロバーツ『Homecoming(原題)』

ケリー・ラッセル『ジ・アメリカンズ』

【ドラマ部門 男優賞】

ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』

ステファン・ジェームズ『Homecoming(原題)』

★リチャード・マッデン『ボディガード ―守るべきもの―』

ビリー・ポーター『Pose(原題)』

マシュー・リス『ジ・アメリカンズ』

【コメディ/ミュージカル部門 作品賞】

『バリー』

『グッド・プレイス』

『Kidding(原題)』

★『コミンスキー・メソッド』

『マーベラス・ミセス・メイゼル』

【コメディ/ミュージカル部門 女優賞】

クリステン・ベル『グッド・プレイス』

キャンディス・バーゲン『TVキャスター マーフィー・ブラウン』

アリソン・ブリー『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』

★レイチェル・ブロズナハン『マーベラス・ミセス・メイゼル』

デブラ・メッシング『ふたりは友達?ウィル&グレイス』

【コメディ/ミュージカル部門 男優賞】

サシャ・バロン・コーエン『Who Is America?(原題)』

ジム・キャリー『Kidding(原題)』

★マイケル・ダグラス『コミンスキー・メソッド』

ドナルド・グローヴァー『アトランタ』

ビル・ヘイダー『バリー』

【ミニシリーズ/テレビムービー部門 作品賞】

『エイリアニスト』

★『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』

『Escape at Dannemora(原題)』

『KIZU-傷-』

『英国スキャンダル ~セックスと陰謀のソープ事件』

【ミニシリーズ/テレビムービー部門 女優賞】

エイミー・アダムズ『KIZU-傷-』

★パトリシア・アークエット『Escape at Dannemora(原題)』

コニー・ブリットン『ダーティ・ジョン -秘密と嘘-』

ローラ・ダーン『ジェニーの記憶』

レジーナ・キング『運命の7秒』

【ミニシリーズ/テレビムービー部門 男優賞】

アントニオ・バンデラス『ジーニアス:ピカソ』

ダニエル・ブリュール『エイリアニスト』

★ダレン・クリス『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』

ベネディクト・カンバーバッチ『パトリック・メルローズ』

ヒュー・グラント『英国スキャンダル ~セックスと陰謀のソープ事件』

【助演女優賞】

アレックス・ボースタイン『マーベラス・ミセス・メイゼル』

★パトリシア・クラークソン『KIZU-傷-』

ペネロペ・クルス『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』

タンディ・ニュートン『ウエストワールド』

イヴォンヌ・ストラホフスキー『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

【助演男優賞】

アラン・アーキン『コミンスキー・メソッド』

キーラン・カルキン『キング・オブ・メディア』

エドガー・ラミレス『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』

★ベン・ウィショー『英国スキャンダル ~セックスと陰謀のソープ事件』

ヘンリー・ウィンクラー『バリー』

