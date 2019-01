「ドラゴンポーカー」復刻スペシャルダンジョン「妖怪奇岩城 鬼ヶ島」が開催！子分カードや新たな敵が追加

アソビズムは、iOS/Android向けアプリ「ドラゴンポーカー」において、本日1月7日より復刻スペシャルダンジョン「妖怪奇岩城 鬼ヶ島」を開始した。

2019年1月7日(月)メンテナンス後より、復刻スペシャルダンジョン「妖怪奇岩城 鬼ヶ島」を開催いたします。今回のダンジョンでは限定子分カードや新たな敵が追加されます。前回の開催期間中に「ドラゴンポーカー」をまだプレイしていなかった方も、復刻開催する本ダンジョンをお楽しみください。

開催期間:2019年1月7日(月)メンテナンス後~1月21日(月)11:59まで

■ダンジョンに挑み、限定カードを手に入れよう!

本ダンジョンにはボスとして、「阿曽媛」や「桃子」が新登場!また、本ダンジョンをクリアした際に手に入る「鬼哭P」を貯めると、ポイントを消費して、新たなSS+レア「モモ(雉犬猿)」や「鬼神桃太郎」、Sレア「ふらりび」「ぬりかべ」「ぬえ」と交換することができます。

※交換期間は2019年1月7日(月)メンテナンス後~1月27日(日)23:59までです。

「阿曽媛」

「桃子」

SS+レア「モモ(雉犬猿)」

SS+レア「鬼神桃太郎」

SS+レア「ふらりび」

SS+レア「ぬりかべ」

SS+レア「ぬえ」

■新たな限定子分カードをゲットしよう!

ダンジョンのボスモンスターを倒すと、まれに新たな限定子分カード「勝ちどき旗」や「打出の小槌」が手に入ります。また、スペダンポイント「鬼哭P」を一定数貯めると、累計ポイント数に応じてSSSレア「鬼の棍棒」を入手することができます。限定子分カード「勝ちどき旗」と「打出の小槌」は、複数枚集めると進化ができ、子分スキルの効果が強力になります。

SSS レア「勝どき旗」

SSS レア「打ち出の小槌」

SSS レア「鬼の棍棒」

■限定強化素材「きび団子」でカードを育てよう!

「鬼哭 P」を使い素材ガチャを回すと、限定の強化素材「きび団子」を手に入れることができます。限定強化素材「きび団子」は一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、パラメータダウン・防御・咬のスキルレベル上昇確率もアップします。

(C) 2013 Asobism Co., Ltd.