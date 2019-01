【祝ゴールデン・グローブ賞受賞】「ジ・アメリカンズ」が面白くてハマること間違いなし！

2013年に米FXで放送がスタートし、昨年シーズン6で終了した「ジ・アメリカンズ」。これまでエミー賞やゴールデン・グローブ賞にノミネートされてきましたが、ついにゴールデン・グローブ賞TVドラマ部門で作品賞を受賞しました。フィナーレとなる最終話は号泣必至のスパイドラマです。

昨年5月惜しまれつつもアメリカでの放送が終了し、第70回エミー賞で主人公のフィリップ・ジェニングスを演じたマシュー・リスが主演男優賞を獲得、そして本日発表されたゴールデン・グローブ賞TVドラマ部門で見事作品賞を受賞した「ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ」。

今までなかなか見る気になれなかったのですが、シリーズの終了とマシュー・リスの受賞を機に昨年11月からデジタル配信で見始め、あまりの面白さに久しぶりに一気見してしまいました!

そして最終話では号泣し、見終わったあとは「ジ・アメリカンズ」ロス状態になってしまいました。

ここ数年でも出色の出来ばえのこのドラマの面白さのポイントをご紹介しましょう!

アメリカに夫婦として潜入したKGBスパイ

実は、今までこのドラマを見なかった理由があります。それはKGBというワード。

ソ連とかKGBと聞くとどうしても暗いイメージがあって、なかなか見る気にならなかったのですが、1話目からそのイメージは吹き飛びいきなりドラマの面白さに引き込まれます。

主人公のジェニングス夫妻は、夫婦のふりをしてアメリカに潜入したKGBのスパイ。

だから最初は愛情もなかったわけですが、アメリカでの長い生活と2人の子供に恵まれ、夫婦としての愛が芽生えているところからストーリーは始まります。

2人が愛を育み、子供たちが成長するにつれて、スパイの任務に少しずつ影響が及び、家族のドラマとして面白さが増していきます。

また、レーガン政権で米ソ冷戦時代の1980年代が舞台となっているので、ちょっと違った角度からの80年代ドラマとしても楽しむことができます。

男も女も色仕掛け!

妻のエリザベスは、夫のフィリップよりも祖国愛が強く、祖国のためならどんな任務も厭わない冷徹で優秀なスパイです。

1話目の冒頭から彼女のハニートラップの様子が描かれますが、その後も色仕掛けの多いこと!

エリザベス役のケリー・ラッセルが文字通り体当たりの演技を見せています。

彼女は見事な変装と巧みな会話で、次々に男たちをだまして情報を入手して、徹底して祖国に忠実です。

エリザベスだけでなく、フィリップも多くの女たちを色仕掛けでだますわけですから、派手にドンパチやっているスパイ映画とは違って、ハニートラップを黙々とやる姿を見ると、スパイの仕事って、意外と地味で忍耐力、そして誰でもお相手できる特殊な能力が必要なんだなーと納得しました。今までのスパイのイメージを覆してくれるのもこのドラマの面白いところです。

見事な変装

スパイ映画で欠かせないのが、変装。でもトム・クルーズがやる変装とちがって、こちらはいたって地味な古典的な変装です。

特に感心したのはフィリップの変貌ぶり。女性なら化粧やかつら、着ている服でかなりイメージが変わると思うのですが、フィリップは、髪形や、メガネ、ヒゲなどあの手この手を使っていろんな人物を演じています。

昔、『ジャッカル』という映画でブルース・ウィリスがどんなに変装してもブルース・ウィリスに見えてしまって大笑いした時とは大違いの見事な変装でした。

フィリップを演じているマシュー・リスがあまり特徴のない顔立ちだからこそ、変装が自然なのでしょう。

男の友情

シーズン1第1話で、ジェニングス一家の隣にFBIの捜査官スタン・ビーマンの家族が引っ越してくるところから物語は始まります。

フィリップとエリザベスは、自分達の真の姿を決して気付かれてはならない隣人に緊張するものの、彼から情報を得ることを目的に親しげに近づきます。当初スタンもジェニングス夫妻を怪しみますが、仲の良い家族に少しずつ気を許していきます。

フィリップとスタンは、一緒に啓発セミナーに出かけたり、スカッシュをしたり、親友になっていきます。お互い裏の顔をもつ二人は、どこか共通するところがあったのでしょう。

シーズン6の最終話は二人が築き上げた友情に涙なしには見られないストーリーになっていました。

女たちのドラマ

スパイを愛したがために、数奇な運命をたどる女性達のドラマからも目が離せませんでした。

FBIのスタンに弱みを握られスパイとなるKGB職員のニーナ、フィリップに騙され、結婚までしてしまうFBI職員のマーサ、2人が関わるストーリーは、いつバレてしまうのかハラハラドキドキして、物語をさらに面白くしてくれました。

そして、両親の裏の顔を知って思い悩む娘のペイジ。アメリカのドラマに必ずと言っていいほど登場する問題児のティーンエイジャーは、このドラマでも両親をピンチに追い込む役どころでした。

私はシーズン1からシーズン6まで一挙に見たので、子供たちの成長ぶりにも驚きました。

特にシーズン1では可愛らしい少年だったヘンリー役のカイドリック・セラティくんが、シーズン6ではすっかりイケメンの青年になって驚きです。とってもハンサムなのでこれからの活躍が期待出来そうです!

ゴールデン・グローブ賞受賞を機に是非一気にご覧ください!

LOS ANGELES, CA - MAY 30: (L-R) Actors Keri Russell, Keidrich Sellati, Holly Taylor and Matthew Rhys arrive at the For Your Consideration red carpet event for FX's 'The Americans' at the Saban Media Center on May 30, 2018 in Los Angeles, (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

デジタル配信:全シーズン配信中

DVD発売&レンタル:シーズン1~5発売中、ファイナルシーズン:2019年1月9日(水)リリース

