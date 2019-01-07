【U-18合同チーム東西対抗戦2019年】西軍が東軍に勝利

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ラグビー 試合サマリー

ラグビーU-18合同チーム東西対抗戦は1月7日 (月)、花園ラグビー場でU-18合同チーム東軍 vs U-18合同チーム西軍の試合が行われ、12 - 26で西軍が見事勝利した。

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メンバー

■ U-18合同チーム東軍

1　PR　小山師基

2　PR　小栗丈昌

3　PR　長久奏汰

4　PR　和泉魁

5　HO　中澤遼太

6　HO　米村圭大

7　LO　ブルースケオン壮太

8　LO　松宮龍太郎

9　LO　望月雄三

10　FL　小泉敦矢

11　FL　目時隆聖

12　FL　渡會剛士

13　NO8　金原慶宗(C)

14　SH　兪翔也

15　SH　村上大生

16　SO　安藤稜真

17　SO　山木康平

18　SO　曽根﨑将志

19　SO　上田賢信

20　CTB　海野孝太

21　CTB　川島智紀

22　CTB　辻口歩

23　WTB　金晃

24　WTB　吉田拓未

25　FB　曽我太智

■ U-18合同チーム西軍

1　PR　大家光太郎

2　PR　玉木瑛士

3　PR　朝長篤生

4　PR　今藤堅太

5　HO　甚川恭佑

6　HO　難波佳介

7　LO　伊賀上修吾

8　LO　越智康誠

9　LO　半田歩夢

10　FL　川上泰生

11　FL　酒井康生

12　FL　髙橋和城

13　NO8　文野元登

14　SH　梨羽大誠

15　SH　大城爽

16　SO　奥田照己

17　SO　蕨迫辰巳

18　CTB　川浪創太郎

19　CTB　伊藤武蔵

20　CTB　早見辰

21　CTB　辻谷明真

22　WTB　尾方道史

23　WTB　石川留依

24　WTB　大谷優太

25　FB　犬飼慎一郎

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