『ゲーム・オブ・スローンズ』イラスト＆レビューで振り返り！〜シーズン3 #10

遅ればせながらハマってる『ゲーム・オブ・スローンズ』。情報量の多い作品はやっぱり2周目からがおもしろい!という事で見返し、1話ごとのイラストと感想を書いています。シーズン3・第10話では双子城での虐殺の知らせがキングズランディングをはじめ各所に届き、北部を巡って不穏な空気が流れ始めます。

あまりにショッキングだったあの惨劇のその後です。いや~~……わたしはプライムで次から次へと視聴しましたが、本放送で1話ずつ観ていた方たちは前回から今回までの1週間、仕事とか手につかなかったんじゃないでしょうか??新参ファンなので改めてこれが毎週放送されてたって事に驚きます。こんな期間が既に7回あって、この春には8回目にして最後の放送があるわけですよね?そら盛り上がるわな~~!!

冒頭では双子城の外で怯えるアリアの姿が描かれますが、さらに追い打ちをかけるような残酷描写が目に飛び込んできます。ロブの胴体にグレイウィンドの首が……ある意味、ロブの死体を見せられるよりも無慈悲すぎて言葉が出ません。キャトリンとタリサの死体がどんな酷い扱いを受けたのか?とか、想像するだけでぞっとします。

↓ロブ役のリチャード・マッデンは第76回ゴールデン・グローブ賞ドラマ部門の最優秀男優賞を受賞しました!ボンド役への布石となるか!?

その後に、陽光が指すキングズランディングの庭園で妹とのケンカの話をするサンサが映る…という繋ぎ方がまた美しくて残酷です。こういうのほんと上手いな~~つかの間ですが、ティリオンと自虐ネタで談笑する様子が痛々しいんだけど僅かに微笑ましい。初見時はアリアが大変すぎてサンサの苦労をあまり分かっていませんでしたが、サンサは自分で何もできないぶん、精神的にきついな…。

↓ソフィーの元にもリアルに「冬来たる」。先ごろ発表されたシーズン8の最新映像も気になりすぎますね!!

小評議会が招集され、双子城の虐殺がティリオンの耳にも入りますが、ここでのジョフリー劇場がまたドイヒーなんですよね。顔もめっちゃ嬉しそうなんだけど体も小刻みにウキウキしてるのが腹立つ~~!ほんとこいつ、他人の悲劇だぁ〜〜いすき!だよな…。

長テーブルを囲んでの小評議会シーンは毎回見どころですね。それぞれの表情が一度に観れる、まさに劇場。浮かれるジョフリー、さすがに頭を抱えるサーセイ、静観するヴァリス、めっちゃ気まずそうなパイセル、そして孫に対してドスを効かせるタイウィンじぃじ。ここで一番怖いのは間違いなくタイウィンなのに、全く空気読まずキレまくるジョフリー。会社とかでこういうのあるよね~当事者以外の周りの全員が凍りつく感じ。

GoTはやっぱりヴィランの宝庫!

今回はジョフリーのクズっぷりも安定してますが、ウォルダー・フレイとルース・ボルトンも新たにヴィランの殿堂入りを果たしました。双子城で翌朝、ふっつーに召使いたちに昨晩の掃除とかさせてる神経がすごい。

↓ウォルダー・フレイの俳優さんも絶対なんかの映画で見た事ある!って思ったら『ホット・ファズ』と『ワールズ・エンド』でめっちゃインパクトあったデイビッド・ブラッドリー!『ハリー・ポッター』シリーズでも有名ですね。

↓映画観ていて「この人誰だっけ…絶対GoTに出てる!」って思ったらこの方だった って事が最近2回ありました。 ルース・ボルトン役のマイケル・マケルハットン。

さらに真打ち登場!と言わんばかりのラムジー・スノウ。2周目だと最初からラムジーって分かって見てるけど、物語上ではシオンの拷問官の正体が明らかになるのはこの回なんですね。

ラムジーな~~これからまたこいつの非道っぷりを観るのかと思うと気が重くなるんですが、けどやっぱりいいキャラなんですよね。見た目に冷酷さが表れてるジョフリーと対照的に、ラムジーってぱっと見ホビット族みたいだから余計に怖い。ジョンと同じ「スノウ」の姓を持つ男が、スターク家でジョンとは対照的な存在だったシオンをいたぶり、遂には名前を奪う…という構図も皮肉めいてます。

↓ラムジー役のイワン・リオンとシオン役のアルフィー・アレン。劇中、あれだけひどい共演の仕方してたら逆に楽しいだろうな笑

ドライだと思ってたヤーラが父親の反対押し切って弟奪還に向かう!ってシーンもほんとうにヤーラかっこよくて胸熱でした!

一気に描かれる別離と帰還

シーズン最終話はいつもいろんなキャラたちの転換が描かれるので追っかけるのが大変なんですが、今回印象的だったのは「別離と帰還」でしょうか。GoTが常にスリリングで飽きないのはキャラクターの位置と関係が常に変化している事も大きいでしょうね。

シーズン後半になると「今まで別々の場所にいたあいつとこいつが出会った!」って興奮が出てきますが、今回のサムとブランの出会いがその最初だった気がします。ブランもほんともう大変だったからサムと合流できたー!ってすごく安心したけど、ブランは苦難の道の方を選ぶんですよね。なんかこの辺りのブランは『ロード・オブ・ザ・リング』のフロドのようで。思えば、この物語で多すぎるほど描かれる「喪失」というテーマは、ブランがいち早く第1話から背負わされてるんですよね。

サムと別れたブラン一行が出口に向かっていくシーンが印象的でした。出口の光にサマーが立つ姿が、月を背にしてるみたいでかっこいい。

↓2013年のジョン・ブラッドリーとアイザック・ヘンプステッド=ライトくん。

「別離と帰還」を同時に経験するのはジョン・スノウ。追ってきたイグリッドに開き直りポーズで言い訳するのがいわゆる「ヒーロー」っていうのとは全然違って人間臭くて新鮮でした。矢を受けたのがせめてものつぐないでしょうか。別れがこじれて満身創痍で男ばっかのナイツウォッチに帰還するジョン・スノウ。ちょっと前まで何も知らなかったジョン・スノウ…。イグリッドの「男なんて~~~!!!」って涙目がせつない。

イグリッドも辛いですがヴァリスからティリオンとの手切れ金渡されるシェイも、どこまで行っても愛人気質…って感じでもう演歌。同時に「ティリオン・ラニスターはこの世界を良くできる数少ない人物」ってヴァリスが評価してるの、めっちゃ嬉しいんだけど。

帰還を果たすのはジェイミー。王都入りするなり通行人に「この田舎もんが」って言われるのかわいそうですが、もうそんなんどうでもいいよね。シオンと同時期にひどい目に遭わされ始めて、シオンの地獄がまだ続いてる事を思えばなんとか帰ってこれてほんとによかったね。やっと短髪バージョンも見られるし、どんどんいい人になっていくしで今後のジェイミーはほんといいんですよね~。

ちょっと擬似父子みたいな関係が始まる?って思ったダヴォスとジェンドリーがすぐに別れるのには、そうそういい事は続かないっていうGoT世界を思い知らされました。ダヴォスはほんと、いろんな人と人の間で苦労するよね~。けどそんな人間関係を断ち切れないダヴォスはやっぱり超絶いい人!字も読めるようになったし、ほんと応援ごころをくすぐられるキャラです。1分1秒でも長くシリーンちゃんと一緒のシーンが見たい…。

そして毎度、シメはやっぱりデナーリス様。今回は『ボヘミアン・ラプソディ』!? ってぐらいのライブ会場でダイブするかのようなデナーリスが圧巻でした!やっぱ大群衆とドラゴンって絵になる~!

次回からはいよいよシーズン4に突入しますよ~。キャラクター個別とキャラクター同士の関係性が深く掘り下げられ、エモーショナルな展開が一番人気と名高いシーズン4で、イラストを描くのが楽しみです!