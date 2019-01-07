【速報中】大阪桐蔭vs桐蔭学園は、桐蔭学園が5点リードで前半を折り返す

©株式会社ookami

ラグビー 試合サマリー

花園ラグビー場第1グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会決勝の大阪桐蔭高等学校(男子) vs 桐蔭学園高等学校(男子)の試合は前半を終え、桐蔭学園が大阪桐蔭相手に5点リードを奪っています。後半桐蔭学園はリードを維持できるか、大阪桐蔭は5点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

詳細を確認する

メンバー

■ 大阪桐蔭高等学校(男子)

　1　江良 颯

　2　中川 魁

　3　安達 朋樹

　4　井道 鶴

　5　稲留 将貴

　6　奥井 章仁

　7　河村 レイジ

　8　堤田 京太郎

　9　萩原 周

　10　嘉納 一千

　11　野村 将大

　12　高本 幹也

　13　松山 千大(C)

　14　三島 琳久

　15　伴井 亮太

　16　立木 隆司

　17　吉田 敢太

　18　村木 亮介

　19　江金 海

　20　大平 守

　21　秋山 良雅

　22　中村 航希

　23　芦塚 仁

　24　秋山 哲大

　25　杉本琉華

■ 桐蔭学園高等学校(男子)

　1　床田 淳貴

　2　紀伊 遼平

　3　鈴木 康平

　4　紀伊 雄介

　5　今野 勇久

　6　西山 周作

　7　渡邉 誠人

　8　佐藤 健次

　9　小西 泰聖(C)

　10　津田 貫汰

　11　佐々木 隼

　12　江川 剛人

　13　小田原 廉

　14　西川 賢哉

　15　伊藤 大祐

　16　山口 和明

　17　平山楓

　18　寺嶋 基紘

　19　伊藤 大吉

　20　平形 風人

　21　亀井 健人

　22　島本 陽太

　23　田口 公暉

　24　石塚 勝己

　25　吉澤 雅樹

This story is produced by Player!

Player!のラベル

ラベル