貴族出身お嬢様ローズ・レスリーが演じてきたリアルライフとギャップのある役

1月9日DVD発売の「グッド・ファイト 華麗なる逆転」で新人弁護士マイア・リンデルを演じているローズ・レスリー。昨年「ゲーム・オブ・スローンズ」で共演したキット・ハリントンと結婚して、公私ともに絶好調の彼女は、実はスコットランドのお城で育った由緒ある家柄の本物のお嬢様なのです。

1987年2月9日スコットランド・アバディーン生まれ、一族が500年以上にわたって住んでいた”リクリーヘッド城“で育ったローズ・レスリーは、私立の名門校ミルフィールド・スクールに通い、その後ベネディクト・カンバーバッチも卒業したLAMDA(London Academy of Music & Dramatic Art)で演技を学び、学士号を得て卒業しています。

2018年6月23日にキット・ハリントンと結婚式を挙げた場所はスコットランド・アバディーンシャーのレイン教会、披露宴はローズの家族が所有する”ウォードヒル城“で行われました。同じく貴族の血をひく夫のキットともどもその高貴な育ちの良さを世界中に見せつけてくれました。それでも嫌味がないのが彼女の素敵なところですね。

今までローズが演じてきた役柄は、実際の彼女の生活とは全く違っていて、一見するとすごいギャップがあるように感じるのですが、実は共通する部分があることに気付きました。

「ダウントン・アビー」グエン役

2010年から英ITVで放送がスタートした「ダウントン・アビー」でローズが演じた役は、メイドのグエン役。

プライベートでの彼女は、ドラマの中のクローリー家の3姉妹のような立場だと思いますが、メイドの仕事をしながら密かに秘書を目指して勉学に励む向上心のあるメイドの役を演じていました。三女シビルの協力により見事秘書の夢を叶えて屋敷を去ったので、シーズン1のみのレギュラー出演でしたが、シーズン6第4話で再び登場し、成功者としてダウントン・アビーに戻ってきました。

「ゲーム・オブ・スローンズ」イグリット役

2011年から米HBOで放送がスタートし、世界中のファンを熱狂させた人気シリーズ「ゲーム・オブ・スローンズ」でローズは運命の人キット・ハリントンと出会いました。

シーズン2から登場したローズは、弓の射手で女戦士である野人のイグリット役を演じ、キット演じるジョン・スノウと当初は敵対する関係だったもののやがて恋に落ち、悲しい結末を迎えました。実生活で二人が結ばれて世界中のファンから祝福されました。

「グッド・ファイト 華麗なる逆転」マイア・リンデル役

2017年から米CBSの配信サービスCBS ALL ACCESSで放送がスタートした「グッド・ワイフ」のスピンオフ「グッド・ファイト」で、ローズはついにメインキャストの座を勝ち取りました。

このドラマは、「グッド・ワイフ」にも出演していたやり手弁護士ダイアン・ロックハート、シーズン7でレギュラーだった弁護士ルッカ・クイン、そしてダイアンの名付け子のマイア・リンデルの3人を中心にストーリーが展開します。

ローズは、父親が巨額詐欺の容疑で逮捕され人生が一変してしまうレズビアンの新米弁護士マイアを演じています。

3つのドラマで全く違う境遇の女性を演じたローズですが、共通しているのは、すべての役柄が困難に立ち向かう意志の強い女性であること。

キラキラした瞳と、キリッと結ばれた薄い唇の顔立ちが、男に媚びない野心に満ちた芯の強い女性を演じるのにピッタリのようです。

そして、彼女のもうひとつのチャームポイントは、ハスキーボイス。

子どもっぽい甘ったるい声じゃないところが気の強さをさらに強調していると思うので、彼女の出演作は吹替えではなく字幕で見ることをおすすめします。

