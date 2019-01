石原は連敗を食い止めることが出来るか

2月11日(日・現地時間)オーストラリア・メルボルンのロッド・レーバー・アリーナで開催される『UFC 234』に、石原“夜叉坊”暉仁(27=いしはら・やしゃぼう・てると/Team Alphamale Japan)の参戦が決定した。石原が自身のSNSにて発表した。

対戦相手はカン・ギョンホ(韓国)で、元ROAD FCバンタム級王者。2013年3月からUFCに参戦し、UFC戦績は3勝2敗1無効試合。日本人選手とは7度対戦し、釜谷真、藤田克利、佐藤将光、清水俊一、田中路教から勝利を収めて日本人キラーぶりを発揮している。バックボーンはレスリングと柔術で寝技が得意。

昨年6月のピョートル・ヤン戦ではTKO負けを喫した石原

石原は2016年3月からUFCに正式参戦し、UFC戦績は3勝4敗。現在、昨年2月のホセ・キノネス戦、6月のピョートル・ヤン戦と連敗を喫しており、今回の試合が正念場となる。試合決定を告げたSNSでは「時差そんなないし、起きてリアルタイムでみてな!テレビ越しのやつらまで食らわすから!」と意気込んでいる。

All Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images