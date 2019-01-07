【桐蔭学園がここで追加点！2点差に詰め寄る！】全国高校ラグビー大会 大阪桐蔭vs桐蔭学園

全国高校ラグビー大会決勝は1月7日 (月)、花園ラグビー場第1グラウンドで大阪桐蔭高等学校(男子) vs 桐蔭学園高等学校(男子)の試合が行われている。後半29分、小西がトライを決めた！スコアを26-24とした！
メンバー
■ 大阪桐蔭高等学校(男子)
1 江良 颯
2 中川 魁
3 安達 朋樹
4 井道 鶴
5 稲留 将貴
6 奥井 章仁
7 河村 レイジ
8 堤田 京太郎
9 萩原 周
10 嘉納 一千
11 野村 将大
12 高本 幹也
13 松山 千大(C)
14 三島 琳久
15 伴井 亮太
16 立木 隆司
17 吉田 敢太
18 村木 亮介
19 江金 海
20 大平 守
21 秋山 良雅
22 中村 航希
23 芦塚 仁
24 秋山 哲大
25 杉本琉華
■ 桐蔭学園高等学校(男子)
1 床田 淳貴
2 紀伊 遼平
3 鈴木 康平
4 紀伊 雄介
5 今野 勇久
6 西山 周作
7 渡邉 誠人
8 佐藤 健次
9 小西 泰聖(C)
10 津田 貫汰
11 佐々木 隼
12 江川 剛人
13 小田原 廉
14 西川 賢哉
15 伊藤 大祐
16 山口 和明
17 平山楓
18 寺嶋 基紘
19 伊藤 大吉
20 平形 風人
21 亀井 健人
22 島本 陽太
23 田口 公暉
24 石塚 勝己
25 吉澤 雅樹