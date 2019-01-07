【全国高校ラグビー大会決勝】平成最後の王者は大阪桐蔭！悲願の初優勝！

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会決勝は1月7日 (月)、花園ラグビー場第1グラウンドで大阪桐蔭高等学校(男子) vs 桐蔭学園高等学校(男子)の試合が行われた。前半を大阪桐蔭 12 - 17 桐蔭学園で折り返し、最終スコアを大阪桐蔭が26 - 24で桐蔭学園を降して、2点差での勝利となった

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メンバー

■ 大阪桐蔭高等学校(男子)

　1　江良 颯

　2　中川 魁

　3　安達 朋樹

　4　井道 鶴

　5　稲留 将貴

　6　奥井 章仁

　7　河村 レイジ

　8　堤田 京太郎

　9　萩原 周

　10　嘉納 一千

　11　野村 将大

　12　高本 幹也

　13　松山 千大(C)

　14　三島 琳久

　15　伴井 亮太

　16　立木 隆司

　17　吉田 敢太

　18　村木 亮介

　19　江金 海

　20　大平 守

　21　秋山 良雅

　22　中村 航希

　23　芦塚 仁

　24　秋山 哲大

　25　杉本琉華

■ 桐蔭学園高等学校(男子)

　1　床田 淳貴

　2　紀伊 遼平

　3　鈴木 康平

　4　紀伊 雄介

　5　今野 勇久

　6　西山 周作

　7　渡邉 誠人

　8　佐藤 健次

　9　小西 泰聖(C)

　10　津田 貫汰

　11　佐々木 隼

　12　江川 剛人

　13　小田原 廉

　14　西川 賢哉

　15　伊藤 大祐

　16　山口 和明

　17　平山楓

　18　寺嶋 基紘

　19　伊藤 大吉

　20　平形 風人

　21　亀井 健人

　22　島本 陽太

　23　田口 公暉

　24　石塚 勝己

　25　吉澤 雅樹

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