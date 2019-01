【ゴールデングローブ賞2019】レッドカーペットをチェック！今年はブレスレットでTime'sUpアピール

ロサンゼルス、ビバリー・ヒルトン・ホテルにて、今年もゴールデングローブ賞の受賞式が開催されました!この授賞式は、例年アワードシーズン一番乗りのビッグイベント。今年もセレブの皆様がゴージャスに着飾ってレッドカーペットに登場しておりますので、ドレスをご紹介します!

サンドラ・オー&アンディ・サムバーグ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Sandra Oh and Andy Samberg attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

今年のゴールデングローブ賞で、司会という大役に抜擢されたのは、『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』でお馴染みのサンドラ・オーと、『ブルックリン・ナイン-ナイン』のアンディ・サムバーグ。

サンドラはこのビッグイベントのレッド―カーペットに、AtelierVersace[アトリエ ヴェルサーチ]の白いドレスで登場。

ヘアをクラシカルにセットして、Gina[ジーナ]のヒールとForevermark[フォーエバーマーク]のジュエリーをプラス。

ドラマで見る姿とはまた違ったスペシャルな装いで、ビッグイベントにまさにピッタリのコーデ。

カトリーナ・バルフ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Caitriona Balfe attends the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

人気ドラマ『アウトランダー』のカトリーナ・バルフ。

カトリーナは、MOSCHINO Couture[モスキーノ・クチュール]のカスタムドレスで登場。

ブラックとバーガンディーのドレスは艶やかでエレガント。 ヒップにボリュームのあるデザインは、スレンダーなカトリーナにぴったり。

Jimmy Choo[ジミー・チュウ]のパンプスとThe Row[ザ・ロウ]のクラッチ、ジュエリーはBeladoraのヴィンテージ。クラッチには、#Time's Upのリボンをプラス。

レディ・ガガ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Lady Gaga attends the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

『アリー/スター誕生』で主演女優賞と主題歌賞にノミネートされていたレディ・ガガは、水色が鮮やかなドレスで登場。

このボリューム感はさすがです。

ドレスはValentino[ヴァレンティノ]の2018年秋コレクションのもの。これに、Giuseppe Zanotti[ジュゼッペ・ザノッティ]のヒールと、Tiffany and Co[ティファニー]のジュエリーをプラス。

ルーシー・ボイントン

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Lucy Boynton attends the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)

『ボヘミアン・ラプソディ』のルーシー・ボイントンは、このビックイベントにCeline[セリーヌ]の2019年春コレクションより、カスタムドレスをチョイス。ゴールド輝くドレスは、全身に刺繍が施されており、流れるようなシルエット。足元とメイクもカラーを合わせて、統一感を。

ストラップサンダルはNicholas Kirkwood[ニコラス・カーク]。ジュエリーは敢えてせず、内なる輝きをアピール。

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: (L) Rami Malek and Lucy Boynton attend Moet & Chandon at The 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Joe Scarnici/Getty Images for Moet & Chandon)

『ボヘミアン・ラプソディー』は見事作品賞を受賞。

ルーシーの共演者でボーイフレンドのラミ・マレックは主演男優賞に輝きました!

おめでとうございます!

イヴォンヌ・ストラホフスキー

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Yvonne Strahovski and Tim Loden attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images)

ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』で助演女優賞にノミネートされていたイヴォンヌ・ストラホフスキー。ご夫君のティム・ローデンと一緒にレッドカーペットに登場です。

アイスブルーの美しいイヴォンヌのドレスはAlberta Ferretti[アルベルタ・フェレッティ]。シンプルかつエレガントなドレスで、イヴォンヌの美しさを引き立てています。

イヴォンヌは、手にTime'sUPのリボンを持ってアピール。

残念ながら受賞はなりませんでした。

クレア・フォイ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Claire Foy attends the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

『ザ・クラウン』のクレア・フォイ。

一昨年この授賞式で主演女優賞に輝いたクレアは、今年は映画『ファースト・マン』で、助演女優賞にノミネートされていました。

栄えあるこのビッグイベントに、クレアはイエローのドレスでレッドカーペットに登場。

クリスタルがアクセントのエレガントなドレスは、MiuMiu[ミュウミュウ]。クレアはブレスレットと共に、腕に#Time's Upのリボンを付けての登場です。

リリ・ラインハルト

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: Lili Reinhart attends the 76th Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by George Pimentel/WireImage)

ドラマ『リバーデイル』のリリ・ラインハルト。

リリは、Khyeli Coutureの2019年春コレクションから、チュールドレスをチョイス。

幾重にも重なるチュールはボリュームがあって、リリのフレッシュな魅力にピッタリ。

このドレスに、ChristianLoubout[クリスチャン・ルブタン]のヒールと、Jaeger LeCoulture[ジャガー・ルクルト]のヴィンテージウォッチ、Swarovski[スワロフスキー]と Norman Silverman[ノーマン・シルバーマン]のジュエリーをプラス。

レイチェル・ブロズナハン

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Jason Ralph and Rachel Brosnahan attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

『マーベラス・ミセス・メイゼル』のレイチェル・ブロズナハンは、ボーイフレンドのジェイソン・ラルフと言い所にレッドカーペットに登場。

イエローが鮮やかなドレスはPrada[プラダ]のもの。ジェイソンは、ボウタイの代わりにTime'sUpのリボンをチョイス。この使い方はナイスです!

レイチェルは昨年に続き、ドラマの部コメディ部門主演女優賞を受賞!おめでとう!

ペネロペ・クルス

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: Penelope Cruz arrives to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank)

『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』で主演女優賞にノミネートされていたペネロペ・クルス。

彼女がこのレッドカーペットにチョイスしたのは、Ralph & Russo[ラルフ&ルッソ]の2018年秋のクチュールコレクションより、真珠のような光沢が美しいフローラス・ジャガードのドレス。

クリスタルが散りばめられたレースが重ねられたドレスは、ホルターネックデザインで、ベルベットのリボンがアクセントに。

このグラマラスなドレスに、Atelier Swarovski [アトリエ・スワロフスキー]のジュエリーをプラスして、圧倒的な美しさを表現。

ペネロペは残念ながら主演女優賞の受賞は逃しましたが、ドラマは作品賞を受賞!

ダコタ・ファニング

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Dakota Fanning attends the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)

ドラマ『エイリアニスト』のダコタ・ファニング。

ダコタが選んだトレスはArmani Prive[アルマーニ・プリヴェ]のカスタム。一見シンプルなようですが、バックが大きく開き、リボンがいくつもありらわれたデザイン。

淡いブルーがダコタの白い肌によくなじみ、まるでおとぎ話から抜け出したようなコーデに。

シューズはJimmy Choo [ジミー・チュウ]、NeilLane[ニール・レーン]と Beladora。

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: Dakota Fanning attends the 76th Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by George Pimentel/WireImage)

エミー・ロッサム

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Emmy Rossum attends the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)

『シェイムレス 俺たちに恥はない』のエミー・ロッサム。

エミーは、Monique Lhuillier[モニーク・ルイリエ)のピンクのドレスで登場。

何重にも重なったチュールがロマンティックなドレスは、まるでプリンセスのよう。

ヘアスタイルはバックに流し、メイクも同色にまとめて、ドレスを引き立てて。

昨年は、長年横行してきた業界のセクハラ体質に抗議すべく、ブラック一色で統一されたゴールデングローブ賞のレッドカーペットでしたが、今年は皆、Time'sUp×2とプリントされたリボンをブレスレットにして、このムーヴメントが終わっていないことをアピールしていました。

男性も同じように、ブレスレットとして着用したり、ジェイソン・ラルフのように、ボウタイのように着用するアイディアも。

華やかな中にも、しっかり主張をしているのが印象的でした。まだ終わっていない、ムーヴメントは継続しているんだという意気込みを感じました。

全身ブラックで団結するのもパワフルなアピールで記憶に残りましたが、とは言え、授賞式はやはりお祭りごと。それぞれ思い思いのカラーのドレスで着飾って、その上でこうして主張をするのは、見ているこちらも見ごたえがあって嬉しいもの。

ドレスだけではありません。アピールの仕方も、ブレスレットあり、リボンとしてバッグに付けたり、手に持ったり、それぞれ個性があって、見ていて楽しいではありませんか。

真っ黒な授賞式が繰り返されないためにも、こうしてこのムーヴメントを継続してゆくのは大切ではないでしょうか。

