『Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018 - "光" & "誓い" - VR』公開記念イベントを1月18日に開催！

ソニー・ミュージックレーベルズはPS4用コンテンツ(PlayStation(R)VR必須)『Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018 - "光" & "誓い" - VR』公開を記念して、「開発スタッフの公開トークイベント」を2019年1月18日(金)に開催すると発表しました。

◆『Hikaru Utada Laughter inthe Dark Tour 2018 - "光" & "誓い" - VR』公開記念イベント 内容

昨年、約12年ぶりの国内ツアー“Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018”を終え、デビュー満20周年を迎えたばかりの宇多田ヒカル。1月18日(金)にPlayStation(R)4(PS4(R))用コンテンツ(PlayStation(R)VR(PSVR)必須)『Hikaru Utada Laughter inthe Dark Tour 2018 - "光" & "誓い" - VR』が一般向けにいよいよ全世界無料公開されます。その公開日に今回のVRコンテンツ開発メンバーらによるトークイベントが渋谷モディ1Fのソニーの情報発信拠点であるソニースクエア渋谷プロジェクトにて開催されます。

登壇するのは、いままで数々の宇多田ヒカルのMVおよび今回のVR作品を含むLIVE映像作品を多数手掛けてきた映像ディレクターの竹石 渉氏、本作品のプロデュースを務めた株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント多田 浩二氏、そして技術面をサポートしてきたソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社より林 亮輔氏、レーベルサイドからは宇多田ヒカルのマーケティング担当の株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ梶 望氏の4名。本VRコンテンツの制作過程における苦労話などここでしか聞けない話がお楽しみいただけます。

本イベントの参加者を本日1月7日から募集開始します。

▼ご応募はこちら

https://peatix.com/event/586146

なお、当日は『Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018 - "光" & "誓い" - VR』の体験ブースも設置。是非この機会にVRでの宇多田ヒカルライブを体験ください。

■ソニースクエア渋谷プロジェクト 宇多田ヒカル PS VR コンテンツ リリース記念 開発トークイベント

●参加方法

ソニースクエア渋谷プロジェクト公式Twitter

@SonySquareSP

をフォローかつ、PEATIXにて参加応募をされた方

●場所:ソニースクエア渋谷プロジェクト

https://www.sony.co.jp/brand/experience/square-shibuyapj/?j-short=square-shibuyapj

▼メイキング映像はこちら

▼ロンチトレーラーはこちら

そして、同1月18日および、1月19日、1月20日の3日間限定で上記の宇多田ヒカルVR作品の公開およびシングル「Face My Fears」の発売を記念し、全国5か所のソニーストアでもVR体験およびハイレゾ試聴ができる体験コーナーを設置。尚、1月19日ソニーストア名古屋、1月20日ソニーストア大阪では今回のVR作品をディレクションした竹石監督とソニーミュージックの宇多田ヒカル担当 梶望氏による楽曲や映像制作についてのトークイベントを開催、こちらもお楽しみいただけます。

また、PlayStation(R)4ソフト「KINGDOM HEARTS III」のオープニングテーマ曲『Face My Fears(Japanese version)』、エンディングテーマ曲『誓い』の2曲がハイレゾ音源でプリインストールされたウォークマン(R)と、ヘッドホンの「KINGDOM HEARTS III」ソニーストアオリジナルコラボレーションモデルの販売も決定!販売開始に先立ち、全国5か所のソニーストアでハイレゾ音源を試聴できるほか、商品サンプルもご覧いただけます。(販売情報はソニーストアのWEBにて随時お知らせします。)

▼ソニーストア店舗のアクセス情報はこちら

https://www.sony.jp/store/retail/access/

▼コラボレーションモデルについてはこちら

https://www.sony.jp/walkman/store/special/a-kingdomhearts3/

■宇多田ヒカル パッケージリリース情報

●「Face My Fears」シングルCD※同日配信もリリース

2019年1月18日(金)発売

通常盤(初回仕様) ESCL 5150

価格:1,400円(税込) 1,296円(税抜)

※初回仕様:「キングダム ハーツ」シリーズ ディレクター野村哲也氏描き下ろしピクチャーレーベル、PlayPASS対応

収録曲

1. Face My Fears (Japanese Version)/宇多田ヒカル&Skrillex;(国内版ゲームソフト『KINGDOM HEARTSIII』オープニングテーマ)

2. 誓い(国内版ゲームソフト『KINGDOM HEARTSIII』エンディングテーマ)

3. Face My Fears (English Version) / 宇多田ヒカル&Skrillex; (海外版ゲームソフト『KINGDOM HEARTSIII』オープニングテーマ)

4. Dont Think Twice(海外版ゲームソフト『KINGDOM HEARTSIII』エンディングテーマ)

▼CDの予約はこちらから

https://erj.lnk.to/Tb3UTWN

▼iTunesの予約はこちらから

https://itunes.apple.com/jp/album/id1444992414?app=itunes

▼『誓い』配信はこちらから

https://erj.lnk.to/Y_LqyWN

▼『Dont Think Twice』配信はこちらから

https://erj.lnk.to/IWTgNWN

●「Face My Fears」(生産限定アナログ盤)

2019年3月6日(水)発売

生産限定アナログ盤 ESJL 3114

※「キングダム ハーツ」シリーズ ディレクター野村哲也氏描き下ろし絵ポスター封入

価格:2,500円(税込) 2,315円(税抜)

収録曲(Side A)

1. Face My Fears (Japanese Version)/宇多田ヒカル&Skrillex; (国内版ゲームソフト『KINGDOM HEARTSIII』オープニングテーマ)

2. 誓い(国内版ゲームソフト『KINGDOM HEARTSIII』エンディングテーマ)

収録曲(Side B)

1. Face My Fears (English Version)/宇多田ヒカル&Skrillex; (海外版ゲームソフト『KINGDOM HEARTSIII』オープニングテーマ)

2. Dont Think Twice(海外版ゲームソフト『KINGDOM HEARTSIII』エンディングテーマ)

▼生産限定アナログ盤の予約はこちらから

https://erj.lnk.to/zdxOJWN

◆“Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018”放送概要

★BSスカパー!では、今回のツアーを、たっぷりお届け!!

タイトル:宇多田ヒカル「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」

放送日時:2019年1月27日(日)午後9時~

チャンネル:BSスカパー!(BS241/プレミアムサービス579)

視聴方法:スカパー!のチャンネル、またはパック・セット等のご契約者は無料でご視聴いただけます。(※2週間お試し視聴不可)

ホームページ:

https://www.skyperfectv.co.jp/special/music/utadahikaru/

★MUSIC ON! TV(エムオン!)では、裏側のドキュメンタリーも含めた完全版を放送!!

タイトル:宇多田ヒカル「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」

タイトル:M-ON!LIVE 宇多田ヒカル「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」

放送日時:2019年3月10日(日)午後8時~

チャンネル:MUSIC ON! TV(エムオン!)(CS325/プレミアムサービス 641)

視聴方法 :当チャンネル、または当チャンネルを含むパック・セットのご契約者はご視聴いただけます。

ホームページ:

http://www.m-on.jp

