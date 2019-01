2018年人気海外ドラマシリーズを降板したキャスト♡22作品35名総まとめ【まとめ＆ネタバレかも？】

海外ドラマは、シリーズが長く続けば続くほど同じキャストでずっと続けるということが難しいというのは仕方がないのですが、視聴者からしたら大好きなキャストが理由はともあれ降板するのはとっても寂しいことですよね。残念ながら2018年に人気TVシリーズからの降板したキャストたち35名を一挙ご紹介。

2018年に海外ドラマシリーズから降板したキャストたちを一挙ご紹介

海外ドラマは、シリーズが長く続けば続くほどすべてが同じキャストで続けるということは結構難しくなってくるようで、視聴者からしたら大好きなキャストが理由はともあれ降板するのはとっても寂しいことなのですが、ことは難しくなってくる。そこには、役者本人の事情であったり、時には物語を大きく展開させるためなど、様々な理由がある。米The Hollywood Reporterがまとめた2018年に人気TVシリーズからの降板を決めたキャストたちを一挙ご紹介。

降板するというある意味ネタバレになってしまいますので、下記の21作品のドラマをこれからご覧になろうと思われている方はご注意くださいませ。

『SUITS/スーツ』

『アフェア 情事の行方』

『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』

『シカゴ P.D.』

『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』

『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』(『ウォーキング・デッド』のスピンオフ)

『ウォーキング・デッド』

『グレイズ・アナトミー』

『リーサル・ウェポン』

『ハウス・オブ・カード 野望の階段』

『グッド・ドクター 名医の条件』

『ウエストワールド』

『Hawaii Five-0』

『13の理由』

『9-1-1:LA救命最前線』

『シカゴ・ファイア』

『SUPERGIRL/スーパーガール』

『ダイナスティ』

『ARROW/アロー』

『シェイムレス 俺たちに恥はない』

『ベター・コール・ソウル』

ネタばれにならないようになるべく詳細には触れずにご紹介していくつもりですが・・・

もしかしたら?降板理由もストーリーに関りがある理由もあるため、慎重にご紹介していきます。

念のため、もう1度申し上げますが・・・・

ネタバレになる可能性がありますので、ご自身の判断でこの先へはお進みくださいませね。

Christine Baranski, Cush Jumbo, and Rose Leslie in The Good Fight (2017)

1★『SUITS/スーツ』

日本でもリメイクされ、織田裕二さんと中島裕翔さんがハーヴィーとマイクに扮したドラマが放送されましたね。

そのUS版である原作のシーズン1から登場していたマイク役のパトリック・J・アダムスとマイクの彼女であるレイチェル役だったメーガン妃が降板しました。

パトリック・J・アダムス(マイク・ロス役)

彼らは7シーズンに渡ってレギュラー出演してきたのですが、パトリックは、2016年に結婚した妻である女優のトローヤン・ベリサリオとの時間を作るために・・・

パトリックとトローヤンの間には10月に女の子が生まれています。

そして、メーガンと言えば、英国王室のハリー王子と結婚するために降板しましたね。

彼らが最後となった、シーズン7の最終回では、レイチェルは一足先にウエディングドレス姿になり(あくまでもドラマですが・・・)二人は無事に結婚式を挙げて、共に新天地へと旅立った。という設定になっています。

元メーガン・マークル/メーガン妃(レイチェル・ゼイン役)

ドラマ「SUITS/スーツ」各話ネタバレあらすじ・日本版視聴率一覧【第1話~最終回まで徹底比較】

2★『アフェア 情事の行方』

https://m.media-amazon.com

9月、10月と立て続けに降板が発表された三人ですが、どうして彼らが降板することになったのかは、理由は明らかにはされていません。彼女は降板の決定は自らの意志であると認めたものの、その理由を「明かせない」と発言しています。番組側との不和がウワサされる事態となっているのですが・・・。

その真相はいかに?・・・・主人公アリソンにあることが起こり、ウィルソンの降板も決定したそう。

本作は、2019年に放送予定のシーズン5をもって幕を降ろすことが決定しています。

ルース・ウィルソン(アリソン・ロックハート役)

ジョシュア・ジャクソン(コール役)

カタリーナ・サンディナ・モレノ(ルイザ役)

3★『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』

https://m.media-amazon.com

今月から日本でリメイクされることになったドラマ『グッド・ワイフ』(2009年~2016年)のスピンオフシリーズとしてアメリカCBSによって製作された法廷・政治ドラマ・シリーズである『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』。

法廷ドラマでありながらも、政治ドラマの要素が入っており・・・・トランプ批判を取り入れている本作は、ストーリーの先が読めないので、スリリングで面白いという方が多く人気のドラマとなっています。

ジャスティン・バーサ(コリン・モレロ検事補役)

この中で、コリン・モレロ検事補役を演じているジャスティン・バーサがシーズン3には出演しないそう。

理由は・・・ストーリーをぜひご覧になっていただけるとお分かりになるかも??もしかしたら?ゲストとして登場する可能性もあるかもしれませんね。

4★『シカゴ P.D.』

https://m.media-amazon.com

特捜班のベテラン刑事、アルヴィン・オリンスキー役のイライアス・コティーズも、次のシーズンへの出演はないそうです。

ストーリーには必要なんじゃないかとは思うのですが…昔からのキャストが大好きなドラマのストーリーからいなくなってしまうというのは、時代の移り変わりであるものの、ちょっと寂しいですよね。

イライアス・コティーズ(アルヴィン・オリンスキー役)

5★『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』

https://m.media-amazon.com

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』のポーリー・ペレットが降板した理由は、なんと!いじめ????でしたね。

この件については、ポーリー・ペレット自身が、自分のツイッターで語っています。様々な憶測はあるものの・・・

ご本人が誰だと名指ししていない以上むやみに誰かを疑うのもなんとなくね・・・・

15年間アビー役を演じていた彼女が、思い切って辞めたのですから、相当の決意があってこその行動だと思います。

彼女は、動物愛護や子供のいじめの問題、LGBTの問題などに対する社会活動や慈善活動を熱心に行っています。バンド活動も行っておりますので、これからのアビー役を卒業した彼女がどんな活躍をしてくれるのか楽しみですね。

ポーリー・ペレット(アビー・シュート役)

6★『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』

https://m.media-amazon.com

大人気サバイバル・パニックドラマ『ウォーキング・デッド』の前日譚を描いたスピンオフである『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』。

ストーリー自体はオリジナルではあるのですが、登場人物たちがゾンビと戦って、仲間を失っていくようなストーリー展開はほぼ同じように描かれています。本作のシーズン4では、キム・ディケンズが演じるマディソンとフランク・ディレインが演じるニックがある理由からいなくなってしまいます。

キム・ディケンズ(マディソン・クラーク役)

Kim Dickens in Fear the Walking Dead (2015)

フランク・ディレイン(ニック・クラーク役)

Frank Dillane in Fear the Walking Dead (2015)

7★『ウォーキング・デッド』

Samantha Morton in The Walking Dead (2010)

こちらも大人気の海外ドラマ『ウォーキング・デッド』。フランク・ダラボンが企画し、ロバート・カークマン、トニー・ムーア、チャーリー・アドラードによるグラフィックノベル・シリーズ『ザ・ウォーキング・デッド』を原作としており、現在シーズン9が法相中ですが・・・

原作の海外ドラマコミックとはちょっと異なって、カール(チャンドラー・リッグス)が亡くなるという衝撃的な展開を描いて以降、ストーリー内容がひっくり返るような転換期なってきている『ウォーキング・デッド』。

シーズンを引っ張ってきたと言っても過言ではないアンドリュー・リンカーンが降板することが発表されました。

そして、ローレン・コーハンはギャラの交渉でAMCとの交渉がうまくいっていないというような報道がされていたのですが、ABCの新作ドラマ『Whiskey Cavalier(原題)』で主演を務めることが決まって降板が正式に決まりました。トム演じるジーザスが衝撃的な展開によって降板となり・・・この先も降板する人が出てくると思うと、ちょっと寂しい気がしますね。

アンドリュー・リンカーン(リック・グライムズ役)

トム・ペイン(ジーザス役)

Tom Payne in The Walking Dead (2010)

ローレン・コーハン(マギー・グリーン役)

8★『グレイズ・アナトミー』

https://m.media-amazon.com

「グレイズ・アナトミー」でエイプリル・ケプナー役を演じているサラ・ドリューとアリゾナ・ロビンス役のジェシカ・キャプショーが第14シーズン限りで降板することを2018年3月に番組側が発表しましたね。

約10年という長い時間を「グレイズ・アナトミー」の仲間たちと共に過ごしてきたに彼女たちが降板するのはファンにとってはとても寂しいニュースになりました。

クリエイターのションダ・ライムズと製作総指揮のクリスタ・ヴァーノフのクリエイティブ上の決断によって、シーズン14をもってシリーズを去ることになった彼女たちですが・・・。

ジェシカ演じるアリゾナは元妻のカリー(サラ・ラミレス)と再会して、ニューヨークへ移住することに・・・・。

サラ演じるエイプリルは、紆余曲折を経てマシュー(ジャスティン・ブルーニング)とヨリを戻して、新たな道へ進むことになります。

サラ・ドリュー(エイプリル・ケプナー役)

ジェシカ・キャプショー(アリゾナ・ロビンス役)

9★『リーサル・ウェポン』

https://m.media-amazon.com

人気アクション映画のリブートとなるドラマ版で主役コンビの一人であるマーティンを演じていたクレインが、撮影現場での態度が問題視されて解雇されて、しまい降板となりました。

クレインは自身が監督を務めたエピソードの撮影中にロジャー・マータフ役のデイモン・ウェイアンズと衝突したり、共演者にりゅう散弾の破片が当たってしまって怪我をさせてしまうことなどがあったそうで・・・。彼の代わりにショーン・ウィリアム・スコットを新たな相棒役として迎えることになりました。

クレイン・クロフォード(マーティン・リッグス役)

10★『ハウス・オブ・カード 野望の階段』

ハリウッドのこのセクハラ事件は、誰もがご存知だとは思いますが・・・

フランク役を演じたケヴィン・スペイシーは、セクハラの告発を受けて、Netflixは主演&製作総指揮を務めてきたケヴィンとの関係を断つことを発表しました。

その後、『ハウス・オブ・カード 野望の階段』はロビン・ライト演じるクレア・アンダーウッドに焦点を当てる形でシーズン6を製作して、このシーズンをもって幕を降ろすことになりました。

ケヴィン・スペイシー演じるフランクは、亡くなったというストーリー展開でシリーズから降板しています。

ケヴィン・スペイシー(フランシス・"フランク"・アンダーウッド役)

11★『グッド・ドクター 名医の条件』

https://m.media-amazon.com

こちらもすでに日本でちょっとシュチュエーションは違うもののリメイクされている「グッド・ドクター 名医の条件」。現在アメリカではシーズン2が放送中ですが・・・

チュク・モデュー(Chuku Modu)が演じる外科医師のジャレッド・カルーがドラマを去ると4月に伝えられていたのですが、シーズン2を目前にして、ボー・ガレット(ジェシカ役)が降板することが発表されました。

ちなみに、彼女が演じたジェシカ役は、ドクター・アーロン・グラスマン(リチャード・シフ)が亡くした娘であるマディの元親友という設定でしたので、グラスマン医師のこともとても気にかけていました。

ドラマ『グッド・ドクター名医の条件』あらすじ&キャストを総まとめ♡1月にDlifeにて【観る前必見!】

ボー・ガレット(ジェシカ役)

チュク・モデュー(ジャレッド・カルー役)

12★『ウエストワールド』

https://m.media-amazon.com

『ウエストワールド』は、「人工知能(AI)vs人間」が描かれ、登場人物が次々と去っていくというHBOのSF超大作です。真田広之、菊地凛子、 TAO、祐真キキ、篠塚勝など、日本人がキャストとして沢山登場しています。

シーズン2でテッサ演じるシャーロットが大変なことになり、シーズンファイナルでは、ドロレス(エヴァン・レイチェル・ウッド)が今後シャーロットになりすますつもりであることが明らかに・・・。ジェームズ演じるテディは、元の自分を取り戻して・・・・。(ネタバレになるのでこんないい加減な説明ですみません)

テッサ・トンプソン(シャーロット・ヘイル役)

Tessa Thompson in Westworld (2016)

【関連記事】海外で活躍する日本人&日系人の俳優♡ハリウッドの歴史と共に69選【12/2追記あり】

ジェームズ・マースデン(テディ・フラッド役)

James Marsden in Westworld (2016)

13★『Hawaii Five-0』

https://m.media-amazon.com

ドラマ「HAWAII FIVE-0」で特別捜査チーム「FIVE-0」のメンバーである、チン・ホー・ケリーを演じたダニエル・デイ・キムとコノ・カラカウア役のグレイス・パークが第7シーズンで降板したことは昨年のことでしたね。

https://m.media-amazon.com

ただ、日本でのシーズン7の放送はラストが今年の春だったため、一応ここに載せさせていただきました。

出演料でもめたために降板になってしまったのですが・・・・シーズン1から登場していたチンとコノがいなくなったのは本当に寂しいことですね。現在放送中のシーズン8もぜひご覧になられてみてくださいね。

HAWAII FIVE-0 | AXNジャパン

ダニエル・デイ・キム(チン・ホー・ケリー役)

グレイス・パーク(コノ・カラカウア役)

『Hawaii Five-0』S8はスティーヴに可愛い相棒が?キャストやあらすじ総まとめ【12/28更新】

14★『13の理由』

ジェイ・アッシャーの小説を原作としたテレビドラマで、脚本はブライアン・ヨーキー、製作総指揮はセレーナ・ゴメス。配信直後からその衝撃的な内容と巧みなストーリー展開が大きな話題となったドラマです。

キャサリン・ラングフォード(ハンナ・ベイカー役)

当たり前ではあるのですが、ハンナは自殺しているので登場させ続けるのはさすがにもう難しいのかもしれませんね。

すでに、Netflixの「Cursed(原題)」という新しいドラマの主演が決定しているキャサリンですが・・・。

2019年5月にアメリカで公開される予定になっている『アベンジャーズ4(仮)』に出演しているそうですよ。秘密主義なマーベルですから、その役どころはまだ分かってはいないようですが・・・

彼女がどんな役柄を演じるのか楽しみにしましょう。

15★『9-1-1:LA救命最前線』

https://m.media-amazon.com

アメリカで2018年1月に放送開始され、瞬く間に大人気となってすでにシーズン2のエピソード10まで放送されている「9-1-1:LA救命最前線(原題:9-1-1)」。緊急通報ダイヤルから始まる911という救命オペレーターが受ける通報を中心にしてその最前線で奮闘する消防士・警察官の姿を描くレスキュー・ヒューマン・ドラマ。

コニー・ブリットン(アビー・クラーク役)

Connie Britton in 9-1-1 (2018)

『Nashville』、『スピン・シティ』、『アメリカン・ホラー・ストーリー』で知られているるコニー・ブリットンは、911(緊急通報ダイヤル)の敏腕オペレーターを演じていたのですが・・・・

初めからコニーの契約期間は1年だけになっており、新シーズンに更新することなく降板することになりました。

アビーの後任となるオペレーターを演じるのはジェニファー・ラヴ・ヒューイット。

『サンフランシスコの空の下』『ゴースト ~天国からのささやき』などでジェニファーは知られていますよね。

彼女は、バック(オリヴァー・スターク)のお姉さんで元看護師のマディという役を演じます。

暴力的な夫から逃げて来たのですが、弟の元を訪ねて弟であるバックの勧めによって働くことになるそう。

『9-1-1:LA救命最前線』S2にはJ・ラブ・ヒューイットが♡FOX最新作!キャストやあらすじご紹介!

16★『シカゴ・ファイア』

https://m.media-amazon.com

ガブリエラ・ドーソン役のモニカ・レイモンドは、6シーズンにわたって演じた救急隊員ドーソンからの卒業を発表。シーズン6を最後に『シカゴ・ファイア』を降板しました。

モニカは、自身のTwitterにおいて「『シカゴ・ファイア』でドーソンを演じられたことはすごく光栄なことで、私の人生で最も意味のある経験でした。この旅路と番組を見てくれたファンたちにすごく感謝しています。人生の次の章へ進む決意をしました。」と綴り、『シカゴ・ファイア』から去ることを明らかにしていましたね。

シカゴ・ファイア | AXNジャパン

モニカ・レイモンド(ガブリエラ・ドーソン役)

17★『SUPERGIRL/スーパーガール』

https://m.media-amazon.com

DCコミックスのキャラクターである「スーパーガール」を主人公にしたテレビドラマである本作は、2015年からCBSで放送が開始され、シーズン2からはThe CWに変更して放送されているのですが・・・

『SUPERGIRL/スーパーガール』では、モン゠エル役クリス・ウッドがシーズン3で降板しています。

SUPERGIRL/スーパーガール <サード・シーズン>|ワーナー・ブラザース

クリス・ウッド(モン゠エル役)

18★『ダイナスティ』

https://m.media-amazon.com

1981年から9シーズンにわたってABCにて放送された『ダイナスティー』を、アメリカCWがリブートした『ダイナスティ』。

本シリーズで主役の一人であるクリスタル・キャリントンを演じるナタリー・ケリーが、シーズン2に続投しないと明かしているそう。(英Digital Spyが伝えています。)

すでに『ダイナスティ』シーズン2は、アメリカCWにて10月12日から放送をスタートしています。

ダイナスティ | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

ナタリー・ケリー(クリスタル役)

19★『ARROW/アロー』

https://m.media-amazon.com

DCコミックスの『グリーンアロー』シリーズを現代風にアレンジした大人向けのドラマであり、その世界観は『ダークナイト』にも似ていると言われる『ARROW/アロー』。

クエンティン・ランス役のポール・ブラックソーンとテア・クイーン=スピーディ役を演じるウィラ・ホランドがシーズン6で降板しています。

ポール・ブラックソーン(クエンティン・ランス役)

Paul Blackthorne in Arrow (2012)

ウィラ・ホランド(テア・クイーン=スピーディ役)

Willa Holland in Arrow (2012)

ARROW / アロー | AXNジャパン

20★『シェイムレス 俺たちに恥はない』

https://m.media-amazon.com

妻に逃げられたアル中男・フランクと自由奔放な6人兄弟が、貧困と常識のなさから珍妙な騒動を起こすコメディ。

そんな常識外れのギャラガー家の大黒柱である長女フィオナと真面目な次男イアンを演じていたエミーとキャメロンが降板するそう。

https://m.media-amazon.com

フィオナ・ギャラガー役のエミー・ロッサムは、9シーズンに渡ってダメ親父フランク(ウィリアム・H・メイシー)に代わって一家を支えるために大黒柱を演じてきたのですが、女優として新たなステージへ進むために降板することを決意したそう。

製作側は、そんな彼女のためにシーズン最後の2話を書き換えたそう。

一方キャメロン演じるイアンは、同性愛者である自身の信念を貫いて降板することに・・・。

キャメロンの最後のエピソードでは、イアンの元彼ミッキー(ノエル・フィッシャー)が再登場していますよ。

エミー・ロッサム(フィオナ・ギャラガー役)

Emmy Rossum in Shameless (2011)

キャメロン・モナハン(イアン・ギャラガー役)

Cameron Monaghan in Shameless (2011)

WOWOWオンライン

21★『ベター・コール・ソウル』

https://m.media-amazon.com

『ブレイキング・バッド』に登場した悪徳弁護士であるソウル・グッドマンが本名のジミー・マッギルを名乗っていた時代を描いた『ベター・コール・ソウル』。『ブレイキング・バッド』に登場する弁護士ソウル・グッドマンを主役としたスピンオフシリーズとなっています。

マイク・エルマントラウト(ジョナサン・バンクス)がニューメキシコ最高のヒットマンへの道を辿る姿も描かれており・・・シーズン4から登場していたヴェルナーは、シーズンファイナルで致命的なミスを犯したことで、マイクに・・・・。

ライナー・ボック(ヴェルナー役)

MUNICH, GERMANY - JULY 02: Rainer Bock attends the UFA Fiction Reception during the Munich Film Festival 2016 at Cafe Reitschule on July 2, 2018 in Munich, Germany. (Photo by Hannes Magerstaedt/Getty Images)

22★『MACGYVER/マクガイバー』

https://m.media-amazon.com

主人公マクガイバー(ルーカス・ティル)の相棒ジャックを演じているジョージが、2019年初めに放送されるエピソードを最後に降板することになったそう。彼は、以前にもドラマを降板した過去があり、『CSI:科学捜査班』の鑑識捜査官ニック・ストークス役でシーズン1から14シーズンにわたって長い間出演していた彼は、2013年に脚本家の一人といさかいを起こしテレビドラマ降板しています。

しかし、今回は昨年10月に脚本家と口論になって撮影地であるアトランタのスタジオを飛び出したことが伝えられていたが、ジョージはロサンゼルスで暮らす家族との時間を持つために降板を希望しtatame、製作側と合意の上の降板になったようです。

ジョージ・イーズ(ジャック・ダルトン役)

George Eads in MacGyver (2016)

23★『レジェンド・オブ・トゥモロー』

Legends of Tomorrow (2016)

DCコミック原作で「ARROW/アロー」、「THE FLASH/フラッシュ』、「SUPERGIRL/スーパーガール」と世界観を共有している『レジェンド・オブ・トゥモロー』。

シーズン4からは、ウォリー・ウェスト役キーナン・ロンズデールのレギュラー出演はなくなり降板します。彼は『THE FLASH』のシーズン5プレミアに同役で出演。

キーナン・ロンズデール(ウォリー・ウェスト役)

Keiynan Lonsdale in Legends of Tomorrow (2016)

レジェンド・オブ・トゥモロー<サード・シーズン>|ワーナー・ブラザース

以上23作品を急ぎ足でご紹介してみました。

冒頭にもご紹介しましたが、海外ドラマはシーズンが長くなればキャストの降板は仕方がないとは思いますが・・・シーズン1から長いシーズン出演していたキャストが降板してしまうのは海外ドラマファンとしては悲しいですね。

でも、今後もご紹介した降板したキャストが他のドラマや映画で活躍してくれることを楽しみにしましょう。

最後までご覧くださりありがとうございました。

