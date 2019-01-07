市内若手経営者らでつくる一般社団法人川崎青年会議所（ＪＣ）の２０１９年度の新体制が今月１日、発足した。任期は１年。

執行部役員は次の通り。（敬称略、カッコ内は勤務先等）

▽理事長＝大澤淳一（（株）大澤商店）▽直前理事長 ＝川瀬典宏（こすぎ法律事務所）▽副理事長＝小黒正思（（株）小黒）▽副理事長＝勢津智佳（明治堂（株））▽副理事長＝大須賀 敦（ジブラルタ生命（株））▽副理事長＝稲葉翔（武蔵小杉駅前法律事務所）▽専務理事＝吉澤 明紘 （（株）西武）

【人物風土記に理事長】